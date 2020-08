AUSTIN, Texas, 31 août 2020 /CNW/ - Deux médecins du Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) du Centre médical St. David sont parmi les premiers au monde à participer aux essais cliniques évaluant un nouveau cathéter d'échocardiographie intracardiaque. Ces médecins, Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., électrophysiologiste cardiaque et directrice médicale exécutive, et Amin Al-Ahmad, M.D., électrophysiologiste cardiaque, tous les deux du TCAI, ont récemment participé aux premiers essais humains menés en Europe sur ce cathéter en préparation aux essais qui seront entrepris l'année prochaine au Centre médical St. David au Texas.

À la différence de ses prédécesseurs, ce cathéter -- le NuVision™ ICE Catheter -- se distingue par l'imagerie 4D, conçue pour mieux guider les procédures cardiaques complexes, améliorer les résultats et réduire la durée des interventions, le tout dans l'intérêt du patient.

La Dre Natale l'explique : « Face aux technologies d'ablation qui évoluent sans cesse et alors que les procédures deviennent de plus en plus complexes, il se fait jour un besoin croissant d'imagerie intracardiaque avancée au-delà des capacités de l'imagerie 3D. Lors d'une intervention complexe, et surtout des procédures d'ablation, l'imagerie 4D donne une vue haute résolution de la structure du cœur, ce qui réduit la probabilité de complications. Nous tenons à faire bénéficier à nos patients de traitement de pointe et nous réjouissons à la perspective d'apporter cette avancée importante au Centre médical de St. David. »

Offrant pour commencer toutes les capacités des plateformes d'imagerie précédentes, ce nouveau cathéter apporte en plus des avantages d'ordre spatial très appréciés en termes de guidage intracardiaque 3D en temps réel, ce qui donne aux chirurgiens une vue avancée du cœur en mouvement lors des interventions cardiaques structurelles complexes, des fermetures d'appendices et des procédures d'ablation cardiaque. En d'autres termes, cette visualisation, en étant perfectionnée, permet aux chirurgiens de mieux appréhender les structures cardiaques complexes, ce qui peut améliorer les résultats pour le patient tout en réduisant la durée des procédures et l'exposition radioscopique (aux rayons X). D'autre part, elle permet aux médecins de mieux contrôler la génération d'images en leur permettant de guider le cathéter tout au long de la procédure.

Le Dr Al-Ahmad a commenté : « Agissant au travers du Texas Cardiac Arrhythmia Institute, qui se rattache au Centre médical St. David, nous entendons faire progresser le niveau des soins accordés aux patients souffrant de maladies cardiaques. En étant en mesure de visualiser en temps réel des images directes d'une procédure, nous pouvons traiter les patients de manière plus sûre et plus efficace. »

Par ailleurs, l'imagerie 4D permet aux médecins d'effectuer des interventions cardiaques structurelles, sous sédation consciente, qui est associée à un risque plus faible de complications chez les patients.

Personne-ressource aux médias :

Erin Ochoa

Elizabeth Christian Public Relations

[email protected]

512.788.1616 (mobile)

SOURCE Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center

Liens connexes

https://tcainstitute.com