En juin 2020, l'Association canadienne du médicament générique (ACMG) a publié sa Feuille de route pour un approvisionnement durable en médicaments d'ordonnance pour les Canadiens, qui identifie des solutions pour renforcer l'industrie pharmaceutique nationale et garantir aux Canadiens et aux Québécois un approvisionnement sûr et durable en médicaments sur ordonnance maintenant et lors de futures urgences sanitaires, y compris la pandémie actuelle de la COVID-19.

La place qu'occupe Teva au Canada :

Son siège social est situé à Toronto ( Ontario ). Teva Canada possède aussi trois installations manufacturières en Ontario .

Le siège social de la division des spécialités pharmaceutiques de Teva Canada est situé à Montréal, au Québec.

est situé à Montréal, au Québec. Plus de 900 professionnels sont à l'emploi de Teva d'un bout à l'autre du Canada.

Soixante-quinze pour cent des doses solides vendues au Canada sont fabriquées ici même.

Les installations manufacturières de Stouffville , en Ontario , fabriquent 96 % des médicaments destinés au marché canadien.

À l'instar de Teva Pharmaceuticals Industries, les sociétés qui occupent une place importante au Canada peuvent tirer parti de leurs installations manufacturières et de leur réseau mondial d'approvisionnement pour soutenir le gouvernement fédéral et répondre aux futures urgences en santé. Elles favorisent une croissance durable à long terme du secteur pharmaceutique canadien.

Comment Teva Canada apporte-t-elle son appui aux Canadiens durant la pandémie de la COVID-19?

Toutes ses installations manufacturières au Canada sont pleinement opérationnelles pour répondre à la demande en médicaments.

Elle continue de fournir au quotidien des médicaments et de répondre aux demandes urgentes non prévues en médicaments pour permettre de remplir 192 000 1 ordonnances par jour.

Elle répond aux ruptures de stocks à court terme et à long terme afin de mieux gérer les stocks à l'échelle nationale et s'assurer que les patients ne manquent pas de médicaments.

Elle a identifié d'autres fournisseurs d'inhalateurs de salbutamol en provenance de la chaîne mondiale d'approvisionnement de Teva pour répondre à la demande croissante pour ce médicament au Canada.

Des ressources additionnelles pour aider les aidants à relever les nouveaux défis posés par la pandémie de COVID-19. Accessibles aux sites suivants : TevaCanada.com/Aidants et TevaCanada.com/Faceauquotidien.

À propos de Teva Canada

Teva Canada, dont le siège social est situé à Toronto, offre des solutions en soins de santé à prix abordable aux Canadiens depuis plus de 50 ans et continue de gagner leur confiance une ordonnance à la fois, ses produits servant aujourd'hui à remplir plus de 192 0001 ordonnances par jour, ce qui représente le fait qu'une ordonnance sur huit est exécutée avec un produit de Teva au Canada2. Autrefois connue sous le nom de Novopharm Limitée, Teva Canada se spécialise dans la mise au point, la fabrication et la commercialisation de médicaments génériques sur ordonnance de qualité supérieure. Sa division de médicaments d'origine possède une gamme de spécialités pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques dans plusieurs classes thérapeutiques comme le système nerveux central (SNC), la fonction respiratoire, l'oncologie et la rhumatologie. L'engagement pris par Teva d'aider les Canadiens à mieux profiter de la vie s'étend à notre programme de soutien aux aidants - qui met à leur disposition des outils et des ressources pour faciliter leur cheminement dans l'univers des soins. Teva Canada emploie plus de 900 professionnels, a enregistré un chiffre d'affaires de près de 1,1 milliard3 de dollars en 2020 et commercialise plus de 3604 produits, qui sont offerts sous forme de 840 UGS4 au Canada. Nous nous enorgueillissons d'être une filiale de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Pour plus de renseignements, visitez le https://www.tevacanada.com/fr/canada.

À propos de Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE : TEVA) met au point et fabrique des médicaments qui améliorent la vie des gens depuis plus d'un siècle. Avec un portefeuille qui compte plus de 3 500 produits dans presque toutes les classes thérapeutiques, nous sommes un chef de file mondial des médicaments génériques et des médicaments d'origine. À peu près 200 millions de personnes prennent un médicament de Teva dans le monde entier chaque jour et sont servies par une des chaînes d'approvisionnement les plus importantes et les plus complexes dans l'industrie pharmaceutique. Avec une présence établie dans le secteur des médicaments génériques, nous disposons de ressources de recherche et d'exploitation innovantes considérables à l'appui de notre portefeuille croissant de spécialités pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques. Pour plus de renseignements, visitez le www.tevapharm.com.







