Teva Canada annonce le lancement des capsules [Pr]Teva-Fingolimod, une version générique bioéquivalente de [Pr]Gilenya®, pour le traitement de la forme rémittente de la sclérose en plaques (SP)

- Offert actuellement au Canada -

TORONTO, le 31 oct. 2019 /CNW/ - Teva Canada Limitée, une filiale de Teva Pharmaceutical Industries Ltd., annonce le lancement des capsules PrTeva-Fingolimod dosées à 0,5 mg, une version générique bioéquivalente de PrGilenya® (chlorhydrate de fingolimod) approuvée par Santé Canada pour la vente au Canada.

Teva-Fingolimod_FR (Groupe CNW/Teva Canada Limitée)

PrTeva-Fingolimod (chlorhydrate de fingolimod) est indiqué en monothérapie dans le traitement des patients atteints de la forme rémittente de la sclérose en plaques (SP) pour réduire la fréquence des poussées cliniques et ralentir la progression de l'incapacité physique. En général, PrTeva-Fingolimod est recommandé chez les patients qui n'ont pas bien répondu à un ou plusieurs traitements contre la sclérose en plaques ou qui ne les tolèrent pas.

« La SP est qualifiée de « maladie canadienne », parce que notre pays a la plus forte prévalence au mondei de cette affection neurologique chronique dont souffrent plus de 77 000 Canadiensii, a précisé Christine Poulin, vice-présidente principale et directrice générale de Teva Canada. Grâce au lancement de PrTeva-Fingolimod, nous sommes heureux d'offrir aux patients une option thérapeutique à la fois rentable et bioéquivalente à PrGilenya® ainsi que, par l'intermédiaire du Programme de soins aux patients sous Teva-FingolimodMS, un soutien personnalisé et un processus de transition ininterrompu du médicament d'origine au médicament générique ».

Programme de soins aux patients sous Teva-FingolimodMS

Le Programme de soins aux patients sous Teva-FingolimodMS a été conçu pour appuyer le patient tout au long de son traitement par PrTeva-Fingolimod. Il soutiendra les patients qui passeront du médicament d'origine (PrGilenya®) à la version générique bioéquivalente de Teva Canada (PrTeva-Fingolimod) et les nouveaux patients qui suivront pour la première fois un traitement par le chlorhydrate de fingolimod.

Ce programme comprend les éléments suivants :

Inscription du patient : Faite directement par le prescripteur, l'équipe pharmaceutique ou le patient (accès au formulaire d'inscription au : www.TevaCanada.com/Fingolimod-Soutien);

Faite directement par le prescripteur, l'équipe pharmaceutique ou le patient (accès au formulaire d'inscription au : www.TevaCanada.com/Fingolimod-Soutien); Surveillance entourant la première dose : Coordination du rendez-vous (exigé uniquement pour les nouveaux patients qui entreprennent un traitement par le chlorhydrate de fingolimod pour la première fois);

Coordination du rendez-vous (exigé uniquement pour les nouveaux patients qui entreprennent un traitement par le chlorhydrate de fingolimod pour la première fois); Aide financière : Des spécialistes formés pour les soins aux patients s'occuperont d'explorer les options de couverture pour les patients inscrits et leur offriront une assistance pour le remboursement et la quote-part;

Pour de plus amples renseignements sur ce programme, veuillez appeler le 1‑855‑868‑7622 ou rendez-vous au : www.TevaCanada.com/Fingolimod-Soutien.

Les ventes annuelles du chlorhydrate de fingolimod (médicament d'origine : PrGilenya®) se chiffrent à environ 103 millions de dollars au Canada, selon les données de vente IQVIA d'août 2019. PrTeva-Fingolimod est à la disposition immédiate des pharmacies d'un bout à l'autre du Canada. Le lancement de PrTeva-Fingolimod démontre les capacités de Teva Canada en recherche et développement et sa volonté de continuer d'offrir aux patients une gamme d'options et de ressources thérapeutiques.

Au sujet de la sclérose en plaques

La SP est classée comme une maladie auto-immune du système nerveux central (cerveau, moelle épinière). La maladie s'attaque à la myéline, la gaine protégeant les nerfs, causant de l'inflammation et endommageant fréquemment la myéline. La myéline est nécessaire à la transmission des influx nerveux par l'intermédiaire des fibres nerveuses. La SP est imprévisible et peut causer des symptômes comme une fatigue extrême, un manque de coordination, une faiblesse, des picotements, un manque de sensation, des troubles visuels, des problèmes à la vessie, un déficit cognitif et des changements d'humeur. Ses effets peuvent être physiques, émotionnels et financiersiii. Elle touche trois fois plus de femmes que d'hommes et elle les frappe dans la fleur de l'âge, puisque l'âge moyen d'apparition de cette affection est de 31 ansiv. Le Canada a l'un des taux de sclérose en plaques (SP) le plus élevé au monde. En moyenne, 8 femmes et 3 hommes reçoivent un diagnostic de SP chaque jourv.

La SP est divisée en plusieurs catégories de base, en fonction de l'évolution caractéristique de cette affection chez la personne atteinte. La forme rémittente de la SP est une catégorie caractérisée par des périodes imprévisibles, mais clairement définies, durant lesquelles les symptômes sont visibles. Ces « récurrences » sont aussi connues sous le nom d'épisodes, d'attaques ou de poussées. Les récurrences peuvent durer un certain temps (de quelques jours à plusieurs mois) et sont suivies de périodes de récupération ou de « rémissions » durant lesquelles de nombreuses fonctions reviennent. Environ 85 % des gens qui reçoivent un diagnostic sont atteints de cette forme de SPvi.

Aider les gens à connaître des jours meilleurs

À Teva, nous avons à cœur le bien-être des patients, des aidants et des communautés qui comptent sur nous. Chaque jour, nous servons 200 millions de personnes, notre promesse étant de les aider à exercer un meilleur contrôle sur leur santé. Notre rôle de chef de file mondial des médicaments génériques et des médicaments d'origine ainsi que les solutions novatrices que nous mettons sur pied pour nos partenaires en soins de santé nous donnent une perspective unique sur la santé -- ici au Canada et autour du monde.

À propos de Teva Canada Limitée

Teva Canada Limitée, dont le siège social est situé à Toronto, offre des solutions en soins de santé à prix abordable depuis plus de 50 ans, avec des ventes de plus de 1 milliard de dollars en 2018, et ses produits servent à remplir près de 225 000 ordonnances par jourvii. Autrefois connue sous le nom de Novopharm Limitée, Teva Canada Limitée se spécialise dans la mise au point, la fabrication et la commercialisation de médicaments génériques sur ordonnance de qualité supérieure. Sa division de médicaments d'origine, Teva Canada Innovation, possède une gamme de produits innovants dans plusieurs classes thérapeutiques. Une filiale de Teva Pharmaceutical Industries Ltd., le plus important fabricant de médicaments génériques au monde, Teva Canada compte plus de 1000 employés et commercialise plus de 385viii produits, qui sont offerts sous forme de 1000 UGS au Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.tevacanada.com.

À propos de Teva

Depuis plus de 100 ans, Teva Pharmaceutical Industries Limited (NYSE et TASE : TEVA) fait le développement et la production de médicaments destinés à améliorer la vie des gens. Elle est un chef de file mondial en médicaments génériques et en spécialités pharmaceutiques dont le portefeuille compte plus de 35 000 produits dans presque tous les secteurs thérapeutiques. Près de 200 millions de personnes autour du monde prennent un médicament de Teva chaque jour en provenance de l'une des chaînes d'approvisionnement la plus vaste et la plus complexe de l'industrie pharmaceutique. En plus d'avoir une présence établie dans le secteur des médicaments génériques, nos importantes activités de recherche et d'exploitation viennent soutenir notre portefeuille croissant de spécialités pharmaceutiques et biopharmaceutiques. Pour plus de renseignements, visitez le http://www.tevapharm.com.



_________________________________ i Source : St. Michael's Hospital - Newsroom - "St. Michael's Hospital announces plans to create world's leading treatment and research centre for multiple sclerosis, "Canada's disease" | http://www.stmichaelshospital.com/media/detail.php?source=hospital_news/2017/1122 - Consulté en septembre 2019. ii Source : Gouvernement du Canada - Santé - Publications - Maladies chroniques - Sclérose en plaques au Canada |

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-chroniques/sclerose-plaques.html - Consulté en septembre 2019. iii Source : Société canadienne de la sclérose en plaques - À propos de la SP - Qu'est-ce que la SP? |

https://scleroseenplaques.ca/a-propos-de-la-sp/quest-ce-que-la-sp? - Consulté en septembre 2019. iv Source : St. Michael's Hospital - Newsroom - "St. Michael's Hospital announces plans to create world's leading treatment and research centre for multiple sclerosis, "Canada's disease" | http://www.stmichaelshospital.com/media/detail.php?source=hospital_news/2017/1122 - Consulté en septembre 2019. v Source : Gouvernement du Canada - Santé - Publications - Maladies chroniques - Sclérose en plaques au Canada |

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/sclerose-plaques-infographie.html - Consulté en septembre 2019. vi Source : Société canadienne de la sclérose en plaques - À propos de la SP - Qu'est-ce que la SP? - La SP se manifeste-t-elle de la même façon chez les personnes qui en sont atteintes? | https://scleroseenplaques.ca/a-propos-de-la-sp/quest-ce-que-la-sp? - Consulté en septembre 2019. vii Source : IQVIA, CDH & Compuscript, Total mobile annuel de juillet 2019. viii Source : IQVIA, CDH & Compuscript, Total mobile annuel de juillet 2019.

SOURCE Teva Canada Limitée

Renseignements: Personnes-ressources RI : États-Unis, Kevin C. Mannix, 215 591 8912 ; Ran Meir, 215 591 3033 ; Israël, Tomer Amitai, 972 3 926 7656 ; Personnes-ressources RP : États-Unis, Doris Li, 973-265 3752 ; Israël, Yonatan Beker, 972 54 888 5898