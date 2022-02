MONTRÉAL, le 16 févr. 2022 /CNW/ - Tetra Bio-Pharma Inc. ("Tetra" ou la "Compagnie") (TSX: TBP) (OTCQB: TBPMF) (FRA: JAM1), un leader dans la découverte et le développement de médicaments (par prescription seulement) dérivés de cannabinoïdes, est fier d'annoncer l'approbation d'un prêt participatif de 4,5 M$ CA du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) dans le cadre du programme BioMed Propulsion, géré par Investissement Québec (IQ). Ce financement supportera le développement de notre produit phare ARDS-003 dans l'indication du syndrome de détresse respiratoire aigüe relié à la COVID-19 ou non et de la septicémie.

Cette transaction est conditionnelle à l'approbation de tous les actionnaires et fera l'objet d'un vote à l'Assemblée Générale des Actionnaires de mai puisqu'il nécessitera le transfert de notre Bureau Chef de la province de l'Ontario au Québec (déjà plus de 60% de notre personnel réside au Québec) et l'approbation de certains termes financiers.

Le fort potentiel de croissance de Tetra dans le secteur des sciences de la vie est reconnu par le gouvernement du Québec.

« Notre appui à Tetra Bio-Pharma mènera à la mise au point de médicaments pour contrer le syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui peut notamment survenir dans les cas graves de COVID-19. Notre gouvernement sera toujours présent pour soutenir des initiatives pouvant changer la vie de la population, d'autant plus si elles contribuent au dynamisme du secteur québécois des sciences de la vie et au rayonnement du Québec en matière de biotechnologies », souligne Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.

« Tetra a fait l'objet de plusieurs revues diligentes de la part du MEI et de IQ ce qui vient valider notre approche scientifique, financière et commerciale. De plus le MEI/IQ adhère à la vision stratégique de l'équipe de scientifiques et de gestionnaires derrière le développement de nos produits. Je sais que les investisseurs attendent cette annonce depuis longtemps et je suis ravi que ce soit enfin arrivés » Steeve Néron, Chef de la Direction Commerciale de Tetra Bio-Pharma.

À propos de Tetra Bio-Pharma

Tetra Bio-Pharma (TSX:TBP.TO) (OTCQB:TBPMF) (FRA: JAM1), est un leader de l'industrie biopharmaceutique en matière de découverte et de développement de médicaments dérivés des cannabinoïdes. L'entreprise exploite un programme clinique autorisé par la FDA et Santé Canada visant à offrir aux patients et aux professionnels de la santé des médicaments et des traitements innovateurs. Notre approche scientifique fondée sur des preuves nous a permis de développer un pipeline de produits médicamenteux à base de cannabinoïdes pour une gamme de conditions médicales, y compris la douleur, l'inflammation et l'oncologie. Ayant placé le patient au cœur de sa mission, Tetra Bio-Pharma s'est engagée à fournir les données scientifiques et les données d'innocuité validées de façon rigoureuse tel que requises par les organismes de réglementation, les médecins et les compagnies d'assurances, afin d'assurer l'intégration de ses produits dans l'industrie biopharmaceutique existante.

À propos d'ARDS-003

ARDS-003 est un médicament immunomodulateur visant à prévenir et à traiter la réponse inflammatoire sévère et potentiellement mortelle associée à la septicémie et au SRAS-Cov-2. ARDS-003 est le produit de l'expertise et de l'ingéniosité canadiennes et son développement est soutenu par plus d'une décennie de recherche. ARDS-003 est une nano-émulsion stérile optimisée d'un composé synthétique qui répond aux normes de qualité pharmaceutique pour un médicament administré par voie intraveineuse et a démontré des propriétés anti-inflammatoires, antivirales, et antifibrotiques.

À propos du programme BioMed Propulsion

BioMed Propulsion a pour objectif d'appuyer financièrement les entreprises du Québec à fort potentiel de croissance dans le secteur des sciences de la vie afin de les amener à commercialiser les résultats de leurs recherches. Ce programme, sous la responsabilité du ministère de l'Économie et de l'Innovation, est administré par Investissement Québec dans le cadre du Fonds du développement économique.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué peuvent contenir de l'information prospective, notamment concernant l'offre de prêt d'IQ et l'utilisation du produit net de ce prêt, le déménagement du bureau chef de Tetra, ainsi que concernant le potentiel de croissance de Tetra. Toutes les déclarations, autres que les données historiques, qui portent sur des activités, des événements ou des faits nouveaux qui, de l'avis de la Compagnie et selon ses attentes, se produiront ou pourraient se produire (notamment les déclarations sur de possibles acquisitions et financements) sont des déclarations prospectives. Les expressions « peut », « vont », « devrait », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « planifier », « prédire », ou ces expressions à la négative ou d'autres variations sur ces expressions, et d'autres expressions analogues, indiquent des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont bon nombre sont hors du contrôle de la Compagnie ou impossible à prévoir, et sont susceptibles d'entraîner une différence importante entre les résultats réels de la Compagnie et ceux présentés dans les déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats ou les événements réels et les attentes actuelles comptent notamment, et sans limitation, l'incapacité de la Compagnie à obtenir l'approbation des actionnaires pour les engagements financiers prévus par le prêt IQ ou pour le déménagement du bureau chef de la Compagnie, l'incapacité de la Compagnie à remplir les autres conditions de clôture prévues dans l'offre de prêt, l'incapacité de la Compagnie à obtenir un financement suffisant pour exécuter son plan d'affaires, la concurrence, la réglementation et les coûts et délais prévus et imprévus, le succès des stratégies de recherche et développement de la Compagnie, y compris le succès de n'importe lequel de nos produits, l'applicabilité des découvertes, l'achèvement réussi et opportun du processus réglementaire et les incertitudes liées à celui-ci, le calendrier des essais cliniques, le moment et les conséquences des décisions en matière de réglementation ou de propriété intellectuelle et les autres risques présentés dans le dossier d'information public de la Compagnie déposé auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes. Bien que la Compagnie ait tenté d'identifier les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence importante entre les résultats ou événements réels et ceux décrits dans les déclarations prospectives, d'autres facteurs peuvent entraîner des résultats ou des événements différents de ceux prévus ou estimés. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont faites en date des présentes. La Compagnie ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives à la lumière de nouveaux éléments d'information, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la législation en valeurs mobilières applicable.

