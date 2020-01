Tetra Bio-Pharma annonce l'augmentation de la taille du placement déjà annoncé

/NE PAS DISTRIBUER À DES AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

ORLEANS, ON, le 27 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Tetra Bio-Pharma Inc. (« Tetra » ou la « Société ») (TSXV: TBP) (OTCQB: TBPMF), chef de file biopharmaceutique dans la découverte et le développement de médicaments à base de cannabinoïdes, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente révisée avec Echelon Wealth Partners Inc. (le « preneur ferme »), aux termes de laquelle le preneur ferme s'est engagé à prendre ferme, par suite du dépôt d'un prospectus simplifié, un total de 29 245 300 unités (les « unités ») de la Société au prix de 0,53 $ l'unité (le « prix d'offre ») moyennant un produit brut total d'environ 15 500 009 dollars (le « placement »).

Chaque unité sera composée d'une action ordinaire de la Société (chacune, une « action ordinaire ») et d'un bon de souscription (un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription donnera à son porteur le droit d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,75 $ pendant 36 mois après la date de clôture.

La Société a convenu d'accorder au preneur ferme une option de surallocation qui lui permet d'acheter jusqu'à 4 386 795 unités supplémentaires au prix d'offre et qu'il peut exercer dans les 30 jours qui suivent la date de clôture. Si l'option de surallocation est exercée en totalité, le produit brut du placement s'élèvera à environ 17 825 010 dollars.

La Société a l'intention d'affecter le produit net du placement à la poursuite du développement de son programme clinique visant à offrir de nouveaux médicaments et traitements aux patients et à leurs fournisseurs de soins de santé. Elle l'affectera aussi à son fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise.

Le placement sera réalisé au moyen d'un prospectus simplifié déposé dans toutes les provinces du Canada et par voie de placement privé aux États‑Unis, en vertu d'une dispense des exigences d'inscription de la loi des États‑Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »).

La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 13 février 2020 et est assujettie aux conditions de clôture usuelles, notamment à l'approbation des autorités en valeurs mobilières compétentes et de la Bourse de croissance TSX.

Les titres décrits aux présentes n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou d'une autre loi sur les valeurs mobilières étatique. Ils ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États, sauf en conformité avec les exigences d'inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou en vertu d'une dispense de ces exigences. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres aux États-Unis, pas plus qu'il n'y aura vente de ces titres dans les territoires où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Tetra Bio‑Pharma

Tetra Bio-Pharma (TSX‑V : TBP) (OTCQB : TBPMF) est un chef de file biopharmaceutique dans la découverte et le développement de médicaments à base de cannabinoïdes, avec un programme clinique approuvé par Santé Canada et révisé par la FDA, visant à offrir de nouveaux médicaments et traitements sous ordonnance pour les patients et les médecins et autres dispensateurs de soins de santé. La Société a plusieurs filiales qui participent à la mise en place d'un portefeuille avancé et grandissant de produits biopharmaceutiques, de produits de santé naturels et de produits vétérinaires contenant du cannabis et d'autres éléments à base de plantes médicinales. Ayant les patients au cœur de son développement, Tetra Bio-Pharma cherche à fournir les données scientifiques rigoureuses sur la validation et l'innocuité requises pour l'inclusion de ses produits au sein de l'industrie biopharmaceutique existante par les régulateurs, les médecins et les compagnies d'assurance.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le www.tetrabiopharma.com

Source : Tetra Bio-Pharma

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué, notamment les déclarations relatives à l'emploi prévu du produit tiré du placement et à la date de clôture du placement, peuvent contenir de l'information prospective. Toutes les déclarations, autres que les données historiques, qui portent sur des activités, des événements ou des faits nouveaux qui, de l'avis de la Société et selon ses attentes, se produiront ou pourraient se produire (notamment les déclarations sur de possibles acquisitions et financements) sont de l'information prospective. Les expressions « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « planifier », « prédire », au conditionnel ou au futur, et d'autres expressions analogues indiquent des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont bon nombre sont hors du contrôle de la Société ou impossible à prévoir, et sont susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats réels de la Société et ceux présentés dans les déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats ou les événements réels et les attentes actuelles comptent notamment l'incapacité de la Société à obtenir un financement suffisant pour exécuter son plan d'affaires, la concurrence, la réglementation et les coûts et délais prévus et imprévus, le succès des stratégies de recherche et développement de la Société, y compris le succès de ce produit ou tout autre produit, l'applicabilité des découvertes, l'achèvement réussi et opportun du processus réglementaire et les incertitudes liées à celui‑ci, le calendrier des essais cliniques, le moment et les conséquences des décisions en matière de réglementation ou de propriété intellectuelle et les autres risques présentés dans le dossier d'information public de la Société déposé auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes. Bien que la Société ait tenté de repérer les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats ou événements réels et ceux décrits dans les déclarations prospectives, d'autres facteurs peuvent entraîner des résultats ou des événements différents de ceux prévus ou estimés. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont faites en date des présentes. La Société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives à la lumière de nouveaux éléments d'information, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la législation en valeurs mobilières applicable.

SOURCE Tetra Bio-Pharma Inc.

Renseignements: veuillez communiquer avec Tetra Bio‑Pharma Inc. : Personne‑ressource pour les investisseurs : Bruce Mackle, LifeSci Advisors LLC, 646 889‑1200, [email protected]; Personne‑ressource pour les médias : Andrew Mielach, LifeSci Public Relations, 646 876‑5868, [email protected]; Canada : Carol Levine, Energi RP, 514 288‑8500, poste 226, [email protected]

Liens connexes

https://tetrabiopharma.com/