TORONTO, le 27 oct. 2020 /CNW/ - Trimedic Therapeutics, une entreprise pharmaceutique et de diagnostic située à Toronto, a soumis à Santé Canada une demande d'autorisation en vue d'importer et de vendre son test antigénique rapide pour la COVID-19, conformément au processus d'arrêté d'urgence. Selon l'entreprise, la demande a été déposée le 1er octobre, à la suite d'une étude clinique indépendante qui a montré que le test permet d'obtenir des résultats égaux ou supérieurs à ceux d'appareils semblables dont l'utilisation est actuellement approuvée au Canada.

Le test antigénique rapide pour la COVID-19 est une cassette de test pouvant être utilisée dans un point de soins, sans le recours à des instruments ou à du personnel spécialisé de laboratoire. Les professionnels de la santé peuvent donc facilement y soumettre leurs patients. Le test permet de déterminer en 15 minutes si une personne est infectée et il est conçu pour les points de soins dans des lieux comme des prisons et des établissements de soins de longue durée. Il a été approuvé en Europe et a récemment été soumis aux fins d'approbation au Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA).

Le test antigénique rapide utilise la technologie d'écoulement latéral pour détecter la présence du coronavirus dans les voies respiratoires supérieures à partir d'un échantillon prélevé au moyen d'un écouvillon. Les données recueillies des études cliniques réalisées aux États-Unis indiquent une sensibilité de 94,3 % et une spécificité de 98,3 % par rapport aux résultats de laboratoire obtenus par la technique en temps réel d'ACP. Ces données ont été confirmées par un grand laboratoire de référence clinique américain.

Edward Mamenta, le docteur qui supervise la validation des produits chez Trimedic Therapeutics, a déclaré : « Nous sommes extrêmement satisfaits des résultats de l'étude LabCorp. Dès le début, Trimedic s'est engagée à veiller à ce que la qualité du produit ne soit pas compromise par le besoin pressant de lancer ces tests sur le marché. »

En l'attente de l'autorisation de Santé Canada, l'entreprise Trimedic Therapeutics se prépare activement à répondre à la forte demande de tests antigéniques rapides, anticipée au cours des prochains mois (alors que les experts prédisent une augmentation importante des cas d'infections à la COVID-19). John Boyack, chef des diagnostics aux points de soins chez Trimedic Therapeutics a indiqué : « Nous devrions être en mesure de produire un million de tests dans les quatre premières semaines suivant la réception de l'approbation de Santé Canada et, par la suite, jusqu'à un million par mois, au besoin. »

SOURCE Trimedic Therapeutics Inc.

Renseignements: Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous par courriel à l'adresse [email protected] ou par téléphone au numéro 905 738-7272.