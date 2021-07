Tessa, le 18e héros de la franchise, est un personnage féminin qui utilise une rapière et la magie des gemmes. Elle est une experte des entailles et des coups de couteau rapides. Elle utilise la magie des gemmes pour laisser une marque sur ses ennemis, puis elle rompt le sortilège en contre-attaquant avec un coup puissant. Tessa maîtrise ses ennemis au moyen de mouvements élégants, mais rapides, ce qui en fait un personnage excitant.

Tessa utilise différentes habiletés appuyées par ses mouvements rapides Spinel Flash est sa principale habileté. Elle lui permet d'esquiver les attaques de ses ennemis et de répliquer en donnant un coup violent avec sa rapière. Avec Garnet Dash, elle fait appel à la magie des gemmes pour s'approcher d'un ennemi ou s'en éloigner rapidement. Diamond Doublet permet à Tessa d'effectuer deux puissantes attaques éclair consécutives. Des habiletés aussi sophistiquées et variées ajoutent de l'éclat à l'expérience de jeu offerte par Tessa. Cliquez sur le lien suivant pour en savoir plus sur l'expérience de jeu de Tessa : [ page promotionnelle de Tessa ].

Vindictus organise différents évènements pour souligner l'arrivée de Tessa. Dans le cadre de l'évènement Tessa Package, tous les joueurs qui créeront un personnage avec l'avatar de Tessa et atteindront le niveau 10 ou un niveau supérieur recevront une pièce d'équipement spéciale permanente sans frais. Lors de l'évènement Level Up Go! Go!, les joueurs qui créeront un nouveau personnage obtiendront de l'aide pour évoluer rapidement. De plus, dans le cadre de l'évènement Discord Socialite diffusé sur la [ chaîne officielle de Vindictus sur Discord ], les joueurs qui se joindront à la chaîne pendant la diffusion recevront la pièce d'équipement Whimsical Shark Hairpin offerte en édition limitée.

De plus, Vindictus a ajouté différents éléments de contenu lors de sa dernière mise à jour. Cliquez sur le lien suivant pour en savoir plus : [ notes de version ].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1572901/PR_800x450.jpg

