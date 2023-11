Un projet essentiel pour la décarbonation du Québec grâce à l'hydrogène vert

SHAWINIGAN, BC, le 10 nov. 2023 /CNW/ - TESCanada H2 inc. (ci-après "TES Canada"), un développeur canadien de projets innovants visant à accélérer la transition énergétique, est fier de présenter le Projet Mauricie.

Le Projet Mauricie représente un investissement de 4 milliards de dollars pour la région et prévoit la construction d'un électrolyseur et d'un parc de production d'énergie renouvelable. Dès sa mise en service en 2028, le Projet Mauricie produira 70 000 tonnes d'hydrogène vert destiné à un usage 100% québécois.

Prévoyant réduire de 800 000 tonnes les émissions de CO 2 annuellement, il s'agira de l'un des plus grands projets pour la décarbonation du Québec annoncé à ce jour.

Décarboner des secteurs clés

L'hydrogène vert procure une solution carboneutre aux secteurs difficiles à électrifier.

Un tiers de l'hydrogène vert produit sera dédié à décarboner le transport lourd qui, à lui seul, représente près de 10% des émissions du Québec. Les volumes restants serviront à la production de gaz naturel renouvelable (e-gaz), un carburant renouvelable utilisé pour décarboner le secteur industriel lourd. À lui seul, le Projet Mauricie permettra d'atteindre 3 % des objectifs de réduction de GES du Québec d'ici 2030.

Produire son énergie grâce au solaire et à l'éolien

Le projet s'alimentera principalement à même son propre parc éolien et solaire qui aura une puissance installée de 1 GW.

En tenant compte des réalités énergétiques du Québec, l'autoproduction permettra de réduire la consommation provenant du réseau d'Hydro-Québec. Le parc offrira aussi des opportunités d'optimisation, notamment via un effacement de l'électrolyseur en période de pointe.

Un projet porteur pour la région

Situé au cœur de la Vallée de la transition énergétique, l'implantation du Projet Mauricie agira comme un important moteur de développement économique pour la région et l'ensemble du Québec, en offrant notamment des perspectives d'emplois de qualité, ainsi que d'importantes retombées économiques récurrentes.

Plus de 1 000 emplois seront créés en période de construction, alors qu'à terme, le Projet Mauricie créera plus de 200 emplois permanents et spécialisés dans une industrie à forte croissance.

Séances d'information auprès des communautés

TES Canada débute la démarche d'information et de consultations auprès de la population concernée par le projet. La première phase consiste en des soirées d'information visant à présenter le projet et aller à la rencontre des communautés dès le 21 novembre.

Le mardi 21 novembre à Shawinigan

Le lundi 27 novembre à Saint-Adelphe

Le mardi 28 novembre à Saint-Narcisse

Afin d'en savoir plus sur le projet Mauricie, la population est invitée à consulter le www.projetmauricie.ca.

Citations

« Nous sommes fiers de développer cet important projet en Mauricie, le berceau de l'électricité renouvelable au Québec. La région, au cœur de la Vallée de la transition énergétique, offre de nombreux avantages pour acheminer l'hydrogène aux utilisateurs québécois. Les retombées économiques seront importantes pour Shawinigan et la région de la Mauricie et permettront au Québec de se positionner comme leader de la décarbonation. »

-- Éric Gauthier, Directeur général, TESCanada H2 inc.

« Le Projet Mauricie positionne à nouveau notre région au cœur de la transition vers une économie verte. En tirant parti de l'innovation et de la force de nos ressources, TES Canada contribue au changement vers une nouvelle ère énergétique plus durable, favorisant ainsi l'émergence d'une économie plus résiliente et plus verte. Ce projet phare qui créera des centaines de bons emplois pour les travailleurs de chez nous est le reflet de l'engagement de notre gouvernement envers un avenir plus propre pour la Mauricie, le Québec et le Canada. »

-- L'honorable François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Être un chef de file en matière de climat rapporte des dividendes à notre économie. Le Projet Mauricie de TES Canada incarne cette vision novatrice en s'engageant envers la décarbonation. Cet engagement majeur envers la communauté locale constitue la pierre angulaire d'un bien-être économique à long terme pour la région. En alliant la réduction des émissions de CO 2 , la création d'emplois de qualité et le dynamisme économique régional, ce projet illustre le potentiel immense de l'énergie verte pour notre avenir collectif. »

-- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« L'énergie propre représente une opportunité économique générationnelle. Ce projet en Mauricie créera des centaines d'emplois durables tout en fournissant une énergie abordable, fiable et propre au réseau électrique du Québec ainsi qu'aux secteurs de l'industrie et des transports. Des projets comme celui-ci contribuent à la lutte contre le changement climatique et à la création d'un avenir prospère. »

-- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'hydrogène vert va nous permettre de réduire notre dépendance aux énergies fossiles dans certains secteurs du transport et dans plusieurs secteurs industriels où l'électrification n'est pas possible. Pour décarboner l'économie du Québec, on doit diversifier nos sources énergétiques renouvelables. Le projet de TES est un excellent ajout à notre bouquet énergétique. »

-- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La Mauricie regorge de potentiel et il est donc tout naturel qu'une entreprise comme TES Canada y installe son nouveau projet. Les travailleurs et travailleuses de notre région pourront participer à bâtir le Québec de demain, chez eux. Je tiens à remercier et féliciter tous les partenaires engagés dans ce beau projet. »

-- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Je tiens à féliciter TES et ses partenaires pour cette initiative porteuse, qui viendra diversifier l'économie régionale et entraîner des retombées importantes ici, dont des emplois de qualité. Son engagement auprès de la population, en s'assurant de l'acceptabilité sociale du projet Mauricie, est essentiel, tout comme sa contribution à l'essor de la Vallée de la transition énergétique. »

-- Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice et adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire (volet action communautaire)

« Nos prédécesseurs ont été des précurseurs, des visionnaires de l'ère d'industrialisation au début du siècle dernier au Québec. Avec le portrait que nous avons maintenant de l'état de notre planète et des changements climatiques qui laissent déjà leur marque, nous souhaitons être des acteurs de changement et ce, au premier plan. Le projet de TES Canada est en parfaite communion avec nos valeurs, résolument tournées vers une économie verte. C'est avec des annonces comme celle-ci que nous voulons développer notre ville à travers la Vallée de la transition énergétique. »

-- Michel Angers, Maire de Shawinigan

« Le défi de la décarbonation est immense et nous avons besoin de toutes les solutions pour y arriver. Chez Énergir, nous croyons important de collaborer avec les filières innovantes du Québec, des acteurs de premier plan qui travaillent à la mise en œuvre de la transition énergétique. Le projet de TES Canada est d'ailleurs un excellent exemple de notre implication. Leur production permettra d'accéder à la complémentarité des usages de l'hydrogène vert en produisant, entre autres, un important volume de GNR de troisième génération afin d'accélérer le développement de la filière des gaz de source renouvelable au Québec. Il fait nul doute que le réseau d'Énergir jouera un rôle de premier plan dans la décarbonation de la province, notamment pour les usages plus difficiles à électrifier, en ayant recours à une énergie renouvelable produite localement. »

-- Renault-François Lortie, vice-président, Clients et approvisionnement gazier

À propos de TES Canada

Basée à Montréal, TES Canada est une entreprise qui développe des projets novateurs de production d'hydrogène vert dans différentes régions du pays. TES Canada entend produire de l'hydrogène vert et des produits dérivés qui viseront à accélérer la transition énergétique et l'abandon des combustibles fossiles. Son principal actionnaire, Tree Energy Solutions, est une compagnie d'énergie renouvelable active à travers le monde.

