TerreStar solutions apprécie l'engagement de brancher tous les canadiens

Le discours du Trône de 2020 représente un pas en avant vers l'accès Internet pour tous, partout au Canada

MONTRÉAL, le 24 sept. 2020 /CNW/ - TerreStar Solutions Inc., apprécie l'engagement pris par le gouvernement du Canada dans le discours du Trône de veiller à ce que tous les Canadiens aient accès à Internet haute vitesse, peu importe où ils vivent au pays.

Au cours des six derniers mois, les familles canadiennes ont été obligées de travailler à domicile, les étudiants ont dû compter sur l'enseignement à distance, les détaillants ont dû proposer l'achat en ligne. En reconnaissant que le COVID-19 a contraint les entreprises et les employeurs à repenser leur approche du travail, en se tournant vers des options numériques, le gouvernement démontre qu'il comprend l'urgence de combler le fossé numérique.

Trop d'entreprises n'ont pas pu suivre le rythme car elles ne disposent pas d'une connexion Internet fiable. Trop d'entrepreneurs ont des difficultés à accéder à des infrastructures de télécommunications de qualité. Ils ne peuvent pas être abandonnés.

« TerreStar souhaite que les Canadiens soient connectés à leur monde, où qu'ils se trouvent au Canada », a déclaré Jacques Leduc, PDG de TerreStar Solutions Inc. « Nous saluons l'engagement du gouvernement à accélérer le déploiement de l'infrastructure nécessaire pour garantir l'accès de tous les Canadiens à Internet. Nous sommes prêts à contribuer à faire de cet objectif une réalité ».

TerreStar Solutions Inc. est autorisé par Innovation, Science et Industrie Canada à fournir des services mobiles par satellite et cellulaires à tous les Canadiens, peu importe leur emplacement. Dans le cadre de sa vision d'entreprise, TerreStar s'engage à continuer de déployer des services mobiles intégrés par satellite et terrestre à travers le pays. TerreStar vise à offrir l'avenir en matière de services de télécommunication; les services mobiles les plus flexibles, économiques et efficaces pour tous les Canadiens. Strigo ™, une solution mobile par satellite entièrement canadienne, en fait partie. Personne ne mérite de rester isolé en régions éloignées.

SOURCE TerreStar Solutions

