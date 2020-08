LAVAL, QC, le 26 août 2020 /CNW Telbec/ - Gartner Inc. a reconnu Terranova Security comme fournisseur représentatif en plateformes de sensibilisation à la sécurité dans son Market Guide 2020, pour la sensibilisation à la sécurité assistée par ordinateur. Terranova Security, aussi reconnue Choix des consommateurs par Gartner Peer Insights 2019 dans la catégorie fournisseur de programmes de sensibilisation à la sécurité - formation assistée par ordinateur, a reçu la distinction du Peer Insights comme fournisseur dans un marché de logiciels interactifs, prêts à l'emploi.

L'efficacité de la plateforme de sensibilisation de Terranova Security repose sur ses capacités de livraison de contenu, ses indicateurs sophistiqués et adaptables, ses capacités d'intégration avec des systèmes d'apprentissage plus larges, et son habileté à tester et à évaluer l'efficacité de la formation en sensibilisation au sein d'un bassin de population d'utilisateurs. Ces capacités aident les organisations du monde à surmonter certains des plus grands enjeux liés aux programmes de sensibilisation à la sécurité, soit la mesure des activités de sensibilisation à la sécurité, la personnalisation des messages pour différents publics, et l'instauration d'une culture axée sur la sécurité.

« Nous croyons que cette reconnaissance par Gartner reflète notre promesse d'offrir une expérience de sensibilisation à la cybersécurité engageante, instructive et efficace aux organisations à travers la planète », affirme Lise Lapointe, auteure et CEO de Terranova Security. « Nous pensons qu'elle souligne également notre mission de réduire le facteur de risque humain en cybersécurité par un changement positif des comportements de l'utilisateur, au moyen de programmes percutants de formation et d'initiatives d'anti-hameçonnage. »

Terranova Security est partenaire de Microsoft, les deux organisations ayant officiellement uni leurs forces en 2020. Terranova Security et Microsoft travaillent conjointement à regrouper des contenus de formation de sensibilisation en sécurité de haute qualité pour en faire des solutions d'entreprises, afin d'aider celles-ci à former leurs utilisateurs grâce à une approche en sensibilisation à la sécurité basée sur les faits et mesurable.

« La portée technologique et le statut de chef de file de Microsoft en cybersécurité ont contribué à enrichir et renforcer notre offre en sensibilisation à la sécurité », ajoute Lise Lapointe. « Ce partenariat permet à notre organisation de proposer des solutions de sensibilisation à la sécurité efficaces et centrées sur les personnes, à une échelle jusqu'ici sans précédent. »

Parmi les autres facteurs importants qui influencent le marché, notons l'habileté pour les organisations de s'adapter aux changements profonds qui touchent la main-d'œuvre, plus particulièrement les perturbations subites provoquées par la pandémie de COVID-19 en lien avec l'emplacement du travail. En conséquence, l'hameçonnage par courriel sera la principale cible des solutions de sensibilisation à la sécurité en 2020 et 2021, suivie par les meilleures pratiques de sensibilisation à la sécurité pour les travailleurs à distance.

« Dans la dernière année, nous avons été confrontés à une pandémie mondiale de la COVID-19 et une instabilité déconcertante de l'économie mondiale », explique Gartner. « Il est normal que les changements affectant l'emplacement habituel et les activités normales entourant le travail entraînent une exigence de communiquer de façon précise et efficace ce que ces changements signifient pour les utilisateurs d'une organisation, et de toute implication en sécurité qui en résulte. » Dans la pratique, nous croyons qu'il est devenu essentiel que les employés détiennent les connaissances nécessaires pour éviter les fraudes par hameçonnage liées à la COVID-19, et pour protéger les informations confidentielles des organisations en contexte de travail à distance.

« Les gens ont un effet direct sur les enjeux de sécurité, davantage que la technologie, les politiques ou les processus », soutient Gartner. « Le marché pour [les outils de sensibilisation à la sécurité assistés par ordinateur] s'appuie sur le constat que la protection totale en cybersécurité n'est pas possible et, donc, que les employés sont en première ligne des incidents de sécurité. La sensibilisation des individus face aux problèmes potentiels en sécurité est directement associée à leurs comportements en situation d'adversité. »

Dans son Market Guide, Gartner énumère ses quatre principales recommandations actuelles envers les dirigeants en sécurité et en gestion du risque responsables des programmes de sensibilisation en sécurité :

Créez des programmes de sensibilisation à la sécurité axés sur l'utilisation de plateformes ayant la capacité d'offrir du contenu varié et approprié au contexte, et de mesurer le succès au moyen d'indicateurs significatifs.

Utilisez des indicateurs additionnels allant plus loin que le test de « taux de clics » en situation d'hameçonnage pour déterminer le succès du programme. Appliquez des indicateurs de réponse aux incidents, des rapports de suivi des employés, des utilisations non autorisées d'applications et des indicateurs entourant les informations confidentielles.

Impliquez et sollicitez activement des groupes et des personnes ne travaillant pas aux TI ou à la sécurité de l'information pour favoriser un soutien plus large et l'approbation de votre programme de sensibilisation à la sécurité.

Envisagez la sensibilisation à la sécurité comme service géré en cas de lacune dans l'expertise en cette matière au sein de votre personnel ou en présence d'autres contraintes budgétaires, financières ou liées au programme.

Nous estimons que les programmes de formation de Terranova Security traitent ces recommandations clés en se démarquant dans ce qui suit :

Offrir une bibliothèque inclusive de contenus de grande qualité à laquelle s'ajoutent constamment des innovations en matière d'accessibilité, d'apprentissage mobile et de ludification (gamification), avec un accent général sur la facilité d'utilisation.

Utiliser un ensemble diversifié de formats de contenus, dont des modules de microapprentissage et de nanoapprentissage, afin de procurer à l'utilisateur une expérience plus engageante.

Fournir aux administrateurs des indicateurs précis et adaptables pour mesurer la progression et l'expertise de l'utilisateur, tout en encourageant le changement positif et durable de ses comportements.

Reconnaître et appuyer l'utilisation d'un programme d'ambassadeurs en cybersécurité comme une tactique clé pour promouvoir la sensibilisation organisationnelle et l'enthousiasme envers toutes les initiatives de formation.

Permettre aux organisations de bénéficier d'options robustes de services gérés ainsi que de sessions de mentorat personnalisées auprès d'un CISO, pour aider les responsables de la cybersécurité à renforcer leurs programmes de formation et à s'assurer qu'ils atteignent leurs objectifs à court et à long terme.

Dans un marché qui évolue aussi rapidement, Gartner souligne également l'importance de l'interactivité des plateformes de formation assistée par ordinateur comme élément central d'un programme complet d'éducation à la sécurité et de gestion des comportements. « Un programme efficace de sensibilisation à la sécurité exige l'appui de la haute direction, l'adhésion organisationnelle et la participation interactive de plusieurs intervenants. Les responsables des technologies de l'information et les [CISO] doivent appuyer les programmes de sensibilisation à la sécurité par un soutien technologique et la livraison aux utilisateurs, et s'assurer que du contenu significatif et pertinent est partagé de façon appropriée », indique Gartner dans le Market Guide.

Avec une approche globale envers la sensibilisation à la sécurité utilisant la démarche de sensibilisation à la sécurité en cinq étapes de la présidente Lise Lapointe, Terranova Security se maintient à l'avant-plan du mouvement international pour venir en aide aux organisations afin de former les cyber héros de demain et, dans le processus, à mieux préserver leurs informations confidentielles en cas de cybermenaces.

Visitez le site web de Terranova Security pour télécharger votre copie du Market Guide 2020 de Gartner et en savoir plus sur la reconnaissance de Terranova Security en tant que fournisseur de programmes en sensibilisation à la sécurité - formation assistée par ordinateur.

Vous pouvez également vous inscrire dès maintenant pour l'édition 2020 du Gone Phishing Tournament de Terranova Security et obtenir gratuitement une simulation d'hameçonnage pour votre organisation. Pour en savoir plus,visitez la page d'inscription.

Gartner n'appuie aucun fournisseur, produit ou service décrits dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir un de ces fournisseurs qui ont l'évaluation la plus élevée ou une autre désignation. Les publications de recherche de Gartner consistent en des opinions de l'organisation de recherche Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des états de fait. Gartner décline toute garantie, implicite ou explicite par rapport à cette recherche y compris toute garantie de qualité marchande ou de convenance à une fin particulière.

Les distinctions « Gartner Peer Insights Customers' Choice » sont déterminées par l'opinion subjective de chaque utilisateur sur la base de son expérience personnelle, par le nombre d'avis publiés sur le site web de Gartner Peer Insights et par les notes globales attribuées à un fournisseur donné du marché, comme décrit ici. Elles ne représentent aucunement l'opinion de Gartner ou de ses affiliés.

À propos de Terranova Security

Terranova Security est un chef de file mondial en matière de sensibilisation à la cybersécurité, choisi par Microsoft comme partenaire de choix pour offrir aux clients ce qu'il y a de mieux comme contenu de formation de sensibilisation à la sécurité. Les programmes efficaces de sensibilisation à la sécurité et les simulations d'hameçonnage de Terranova Security procurent à des organisations à travers le monde des contenus, des plateformes de sensibilisation à la sécurité pour la plupart multilingues, un ensemble de formations et de communications et un simulateur d'hameçonnage intuitif de la plus haute qualité dans l'industrie. Les organisations continuent à tirer parti des cinq étapes de sensibilisation à la sécurité de Terranova Security qui constituent une démarche étape par étape, fondée sur des éléments concrets, pour mener à bien un programme de sensibilisation à la sécurité. Terranova Security travaille avec les organisations et les équipes de sensibilisation à la sécurité du monde entier pour concevoir des programmes qui réduisent radicalement le facteur de risque humain afin de contrer efficacement toutes les cyberattaques. Pour en savoir plus, visitez terranovasecurity.com.

MENTIONS LÉGALES

Copypright© 2020 Terranova WW Corporation, Inc. Tous droits réservés. Tous les noms commerciaux, marques, marques de service et logos mentionnés dans le présent document appartiennent à leurs sociétés respectives.

SOURCE Terranova Security

Renseignements: Kareen Pate, Conseillère communications et marketing, [email protected], 514 489-5806

Liens connexes

https://terranovasecurity.com/