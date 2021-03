Terranova Security lance la fonctionnalité Tableau de bord global

Pour une représentation la sensibilisation à la sécurité, personnalisable, centralisée et fondée sur les données, qui change le comportement de l'utilisateur

LAVAL, QC, le 2 mars 2021 /CNW Telbec/ - Terranova Security, partenaire mondial de choix pour la sensibilisation à la sécurité, vient d'annoncer le déploiement de la fonctionnalité Tableau de bord global dans sa plateforme de sensibilisation à la sécurité. Cette fonctionnalité offre aux organisations de même qu'aux responsables de la cybersécurité et de la gestion du risque la possibilité de visualiser des analyses en temps réel, personnalisables, qui favoriseront des décisions éclairées et basées sur les données.

Avec une interface flexible comprenant des widgets, le Tableau de bord global de Terranova Security est facile à personnaliser pour afficher l'information clé d'une organisation en matière de formation de sensibilisation à la sécurité. Des filtres adaptables permettent aux administrateurs de raffiner les données des rapports pour concentrer leur attention sur un service ou une région spécifique, ou sur tout autre regroupement d'utilisateurs.

De plus, le Tableau de bord global de Terranova Security centralise le processus de production de rapports. Une organisation peut ainsi recueillir les informations nécessaires pour mesurer le changement de comportement de l'utilisateur, et ce, en un seul espace convivial dans la plateforme de sensibilisation de Terranova Security. Par exemple, il peut être utile de savoir combien d'utilisateurs d'une région donnée ou d'un service en particulier ont achevé une formation sur un sujet clé. En utilisant ces précieuses informations, les dirigeants pourront optimiser la performance de leur programme de sensibilisation à la sécurité.

« Le Tableau de bord global offre aux organisations et à leurs responsables de la sécurité l'opportunité d'aller plus loin que les rapports génériques du type "bons pour tous" et d'obtenir l'information nécessaire à leur réussite », affirme Lise Lapointe, auteure et PDG de Terranova Security. « En disposant d'informations détaillées et parfaitement adaptées à leurs besoins et objectifs spécifiques en cybersécurité, les organisations peuvent appliquer les bonnes mesures pour éduquer l'utilisateur et préserver tous les types de données des cybermenaces. »

Tableau de bord global de Terranova Security : points saillants

Aussi, plus que jamais, il est crucial pour une organisation de cibler les bons comportements de l'utilisateur afin d'abaisser le niveau de risque planant sur la sécurité de l'information. Les capacités du Tableau de bord global de Terranova Security facilitent l'extraction d'informations essentielles, basées sur les données, tout en donnant aux organisations le pouvoir de prendre des décisions informées et proactives au sujet de la sensibilisation à la sécurité.

Voici les principaux avantages de la fonctionnalité Tableau de bord global :

Analyses centralisées : les organisations peuvent mesurer rapidement et efficacement la réussite du changement de comportement de l'utilisateur, en ayant la possibilité de voir de l'information spécifique au sujet de la formation en un seul endroit dans la plateforme de sensibilisation à la sécurité.

les organisations peuvent mesurer rapidement et efficacement la réussite du changement de comportement de l'utilisateur, en ayant la possibilité de voir de l'information spécifique au sujet de la formation en un seul endroit dans la plateforme de sensibilisation à la sécurité. Données personnalisables : combinant un environnement modulaire basé sur les widgets et des filtres intégrés pour personnaliser rapidement chaque aspect de l'expérience d'analyse selon les besoins et les objectifs de l'organisation.

: combinant un environnement modulaire basé sur les widgets et des filtres intégrés pour personnaliser rapidement chaque aspect de l'expérience d'analyse selon les besoins et les objectifs de l'organisation. Capacités de générer des rapports approfondis : allant au-delà d'une approche générique et universelle envers les paramètres de la formation, en permettant aux administrateurs et aux dirigeants d'identifier précisément des zones d'amélioration afin d'ajuster, en conséquence, leurs campagnes de sensibilisation à la sécurité.

« Le Tableau de bord global répond à un besoin généralisé de disposer de données facilement utilisables qui aideront toute organisation, sans égard à son secteur de l'industrie, à cibler les bons comportements de l'utilisateur », explique Theo Zafirakos, CISO chez Terranova Security. « Obtenir les bons renseignements au sujet de votre programme de sensibilisation à la sécurité grâce à vos analyses est un élément crucial de la formation de cyberhéros forts et efficaces. »

Dans un contexte où la transformation numérique accélérée est la norme, des analyses et des rapports détaillés sont essentiels au succès d'un programme de sensibilisation à la sécurité. Des études récentes démontrent que les organisations axées sur les données sont trois fois plus susceptibles de faire état d'une meilleure prise de décisions.

Le Tableau de bord global de Terranova Security est un nouveau module de la plateforme de sensibilisation à la sécurité. Des widgets offrant des visualisations détaillées des données entourant la formation sont maintenant accessibles pour tous les administrateurs de la plateforme de sensibilisation à la sécurité. Des widgets supplémentaires s'ajouteront sur une base régulière.

Pour plus d'informations sur le lancement de la fonctionnalité Tableau de bord global de Terranova Security, visitez le site web. Vous pouvez également télécharger le nouveau livre blanc qui explore la valeur qu'ajoutent des rapports de cybersécurité personnalisables à l'infrastructure technologique d'une organisation. Le livre blanc s'intitule « Le pouvoir d'un rapport personnalisé en matière de formation de sensibilisation à la sécurité. »

À propos de Terranova Security

Terranova Security est un chef de file mondial pour la sensibilisation à la sécurité. Microsoft en a fait son partenaire de choix pour offrir les meilleurs contenus de sensibilisation à la cybersécurité à ses clients. Les programmes de sensibilisation à la sécurité et les simulations d'hameçonnage de Terranova Security ont procuré à des organisations du monde entier un contenu de qualité supérieure, une plateforme de sensibilisation à la sécurité multilingue, un portfolio de formations et d'outils de communication et un simulateur d'hameçonnage intuitif parmi les meilleurs de l'industrie. Les organisations continuent à tirer profit de la démarche en cinq étapes de sensibilisation à la sécurité de Terranova Security, qui propose une approche étape par étape, basée sur les faits, pour mettre en œuvre un programme de sensibilisation à la sécurité réussi. Terranova Security travaille avec des organisations et des équipes de sensibilisation à la sécurité à travers le monde pour concevoir des programmes qui réduisent considérablement le facteur de risque humain afin de prévenir efficacement toute cyberattaque. Pour en apprendre davantage, visitez le terranovasecurity.com

