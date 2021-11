LAVAL, QC, le 16 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Terranova Security, le partenaire mondial de choix en matière de sensibilisation à la sécurité, a dévoilé aujourd'hui sa solution Cliquez et lancez. Cette nouvelle offre rassemble des programmes de formation consacrés à la sensibilisation à la sécurité et à l'hameçonnage, qui peuvent être déployés en quelques minutes. Ils permettent ainsi aux organisations de gagner du temps, de réduire leurs coûts de main-d'œuvre et ainsi de réaliser des économies. Les organisations peuvent désormais déployer des programmes de sensibilisation à la cybersécurité de calibre international plus rapidement que jamais afin de protéger leurs données sensibles contre les cybermenaces.

En plus d'être facile à utiliser, cette offre clé en main permet aux organisations de déployer des programmes de sensibilisation à la sécurité en quelques clics seulement. Les programmes de sensibilisation se fondent sur un contenu de qualité qui est à la fois attrayant et rentable. Grâce à cette nouvelle offre puissante et abordable, les professionnels de la sécurité peuvent s'appuyer sur des campagnes de formation et des simulations d'hameçonnage prédéfinies pour gagner un temps précieux et optimiser l'utilisation de leurs ressources.

« Les professionnels de la sensibilisation à la sécurité doivent jongler avec une multitude de tâches au quotidien, ce qui les oblige à maximiser constamment leur productivité et leur utilisation des ressources. Avec les solutions groupées Cliquez et lancez, qui rassemblent du matériel de formation de pointe en matière de sensibilisation à la sécurité dans des programmes accessibles, il est beaucoup plus facile d'assurer une formation efficace pour les équipes de toutes tailles », explique Lise Lapointe, auteure et PDG de Terranova Security. « Cette nouvelle solution, qui s'appuie sur vingt ans d'expérience dans le secteur, permet aux organisations de renforcer leur résilience face aux cybermenaces, d'offrir aux utilisateurs des programmes de formation en ligne stimulants et instructifs, et de former des cyberhéros en quelques clics. »

Les offres groupées Cliquez et lancez, Champion et Étoile, offriront de nombreux avantages aux organisations et à leurs employés, notamment :

Un contenu facile à déployer - Il suffit de quelques minutes pour déployer chaque offre groupée Cliquez et lancez . Les organisations peuvent ainsi gagner beaucoup de temps, qu'elles devraient autrement consacrer à la création, au déploiement et au soutien de campagnes de formation.

- Il suffit de quelques minutes pour déployer chaque offre groupée . Les organisations peuvent ainsi gagner beaucoup de temps, qu'elles devraient autrement consacrer à la création, au déploiement et au soutien de campagnes de formation. Des campagnes de formation efficaces et attrayantes - Les campagnes de formation clé en main de Terranova Security comportent des simulations d'hameçonnage réalistes ainsi que divers outils de renforcement. Elles permettent ainsi au personnel de toute organisation de se préparer à divers scénarios de cyberattaque et de comprendre comment protéger les données sensibles contre les menaces.

- Les campagnes de formation clé en main de Terranova Security comportent des simulations d'hameçonnage réalistes ainsi que divers outils de renforcement. Elles permettent ainsi au personnel de toute organisation de se préparer à divers scénarios de cyberattaque et de comprendre comment protéger les données sensibles contre les menaces. Des expériences de formation de grande qualité - L'offre Cliquez et lancez s'appuie sur la valeur considérable des autres produits de Terranova Security, qui reflète plus de vingt années d'expérience dans le secteur. Il en résulte une expérience d'apprentissage très efficace, qui soutient les objectifs et les besoins des entreprises.

Cette offre multilingue se veut une solution abordable. Pour une approche encore plus directe, des services gérés peuvent être joints à l'offre groupée Cliquez et lancez.

« La solution Cliquez et lancez est unique sur le marché et offre également une excellente valeur ajoutée aux partenaires de distribution, précise Mme Lapointe. Nous cherchons continuellement à proposer à nos partenaires de distribution les meilleurs produits, afin qu'ils puissent bâtir des relations avec leurs clients et bénéficier d'un excellent rendement pour leurs investissements. »

Être un partenaire officiel de Terranova Security est à la fois simple et rentable. Les partenaires de Terranova Security ont accès à des solutions de sensibilisation à la sécurité fiables et performantes, à des programmes de formation complets et à une certification pour les partenaires, à des offres spéciales qui donnent accès à de nouvelles occasions, ainsi qu'à des outils et à des ressources conçus pour favoriser la croissance des entreprises.

Pour en savoir plus, consultez la page de l'offre Cliquez et lancez sur le site Web de Terranova Security.

À propos de Terranova Security

Terranova Security est le partenaire mondial de choix des organisations en matière de sensibilisation à la sécurité, formant des cyberhéros aux quatre coins du monde depuis plus de vingt ans. Grâce à sa démarche pédagogique éprouvée en cinq étapes, Terranova Security permet aux organisations du monde entier de concevoir des programmes qui modifient les comportements de leurs utilisateurs, réduisent considérablement le risque lié au facteur humain et luttent efficacement contre les cybermenaces. En fournissant aux responsables de la sécurité le matériel de formation le plus innovant et le plus efficace du secteur en matière de sensibilisation à la sécurité, ainsi que des simulations d'hameçonnage réalistes, Terranova Security facilite l'élaboration de campagnes fondées sur le risque qui ciblent les bons comportements à adopter par les utilisateurs. En mettant en place des initiatives de formation, les organisations peuvent s'assurer que tous leurs employés comprennent les meilleures pratiques en sécurité notamment en ce qui a trait à l'hameçonnage, au piratage psychologique, à la confidentialité des données, à la conformité et à de nombreux autres aspects. Le partenariat entre Terranova Security et Microsoft est un bon exemple de l'engagement de Terranova Security à favoriser la résilience des organisations face aux cybermenaces. Cette collaboration incarne la mission des deux entreprises consistant à créer des initiatives qui renforcent la ligne de défense humaine en matière de cybersécurité.

