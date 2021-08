Le Gone Phishing Tournament, co-présenté par Microsoft, permettra de tester les connaissances des employés à l'aide d'un modèle de courriel inspiré d'une menace d'hameçonnage réelle. Le modèle est basé sur les renseignements en temps réel recueillis par Microsoft pour alimenter sa formation à la simulation d'attaque. Cette formation fait partie de la solution de Microsoft Defender pour Office 365 , lancée l'an dernier. Une formation qui intègre des simulations d'hameçonnage est un outil de gestion du risque intelligent basé sur l'ingénierie sociale. Ce type de formation met de l'avant des simulations adaptées au contexte et de la formation hyper ciblée pour permettre à vos employés d'accroître leurs connaissances. Les changements de comportements sont mesurés sur une plateforme automatisée, afin de simplifier la conception et le déploiement de la formation en sensibilisation à la sécurité.

« Au cours de la dernière année, nous avons été témoins de diverses cyberattaques très médiatisées causées par des courriels d'hameçonnage qui ont grandement perturbé les organisations à travers le monde, a déclaré Lise Lapointe, auteure et présidente de Terranova Security. Les données fournies dans le Rapport d'analyse comparative sont essentielles pour les organisations qui cherchent à connaître le niveau actuel de sensibilisation à la sécurité de leurs utilisateurs et à réduire le risque d'exposition des données. »

Le Gone Phishing Tournament 2021 survient à un moment de transition généralisée. Beaucoup d'organisations à travers le monde amorcent un retour progressif au bureau ou adoptent un modèle permanent de travail à distance flexible ou hybride. Ces changements entraînent de nouveaux défis plus complexes en matière de cybersécurité. Avec des départements et des processus plus décentralisés que jamais - certaines organisations sont présentes dans plusieurs pays et fuseaux horaires - même les meilleures infrastructures techniques devront faire face à un risque accru. Le besoin d'offrir des formations efficaces en sensibilisation à la sécurité n'a jamais été aussi important.

« Alors que les modèles de travail à distance et hybride continuent à gagner du terrain, tout le monde devrait participer à une formation en sensibilisation à la sécurité, a précisé Brandon Koeller, chef de programme principal pour Office 365 Security chez Microsoft. Les organisations doivent repenser et réorganiser leurs initiatives existantes de sensibilisation à la sécurité pour donner à leurs employés les outils dont ils ont besoin pour détecter et éviter les cybermenaces. Les données fournies dans le Rapport d'analyse comparative d'hameçonnage de Terranova Security constituent un excellent point de départ pour cela. »

Le Gone Phishing Tournament se tiendra sur cinq jours, en octobre 2021. Comme dans les années passées, l'objectif du tournoi est de permettre aux organisations de savoir comment leurs taux de clics se comparent à ceux d'autres organisations semblables en matière de secteur, de taille et d'emplacement géographique.

Principales conclusions du Gone Phishing TournamentMC 2020

Le Rapport d'analyse comparative sur l'hameçonnage 2020 produit par Terranova Security présente une analyse approfondie des résultats de l'événement. Il comprend notamment des statistiques sur les taux de clics par secteur, par taille d'organisation et par emplacement géographique, le niveau de sensibilisation à la sécurité et les programmes de simulation d'hameçonnage en place.

Des employés provenant d'organisations de partout dans le monde ont participé aux simulations d'hameçonnage déployées dans le cadre du tournoi. Les taux de clics dans les courriels d'hameçonnage étaient 9 % plus élevés en 2020 qu'en 2019 et 13 % de l'ensemble des utilisateurs ont soumis leurs mots de passe sur les pages d'hameçonnage.

Ces données suggèrent que les employés étaient plus vulnérables aux attaques d'hameçonnage qu'en 2019. Les approches actuelles à la formation en sensibilisation à la sécurité doivent intégrer des simulations d'hameçonnage réalistes pour une détection fiable.

Un des constats les plus surprenants est que 20 % des employés ont cliqué sur les liens d'hameçonnage même si un programme de formation sur l'hameçonnage ou sur la sensibilisation à la sécurité était en place au sein de leur organisation.

Les résultats ont également démontré que les participants nord-américains avaient eu le plus de difficulté, avec un taux de clics de 25,5 % et un taux général de partage des authentifiants de 18 %. Cela signifie que 7 utilisateurs sur 10 ont compromis leurs données d'accès. En revanche, les utilisateurs européens ont présenté des taux de clics et des taux de partage de 17 % et 11 %, respectivement.

Le Gone Phishing Tournament 2020 a permis de démontrer que plusieurs organisations n'étaient pas tout à fait prêtes à relever les défis que représentent les menaces d'hameçonnage en ligne. Alors que les attaques d'hameçonnage deviennent de plus en plus sophistiquées, la seule façon de les détecter systématiquement est d'outiller les employés grâce à un programme rigoureux de sensibilisation à la cybersécurité qui comprend des simulations d'hameçonnage.

Inscrivez-vous maintenant et réservez votre simulation d'hameçonnage gratuite, offerte dans le cadre du Gone Phishing Tournament 2021.

À propos de Terranova Security

Terranova Security est un chef de file mondial pour la formation en sensibilisation à la sécurité. L'entreprise a été sélectionnée par Microsoft comme partenaire de choix pour offrir les meilleures formations en sensibilisation à la sécurité à ses clients. Ses programmes de sensibilisation à la sécurité et ses simulations d'hameçonnage ont été utilisés avec succès par des organisations du monde entier. Elle offre un contenu de qualité supérieure, avec des plateformes de sensibilisation à la sécurité multilingues, un portfolio de formations et d'outils de communication et des simulateurs d'hameçonnage intuitifs parmi les meilleurs de l'industrie. Les organisations continuent à tirer profit de la démarche en cinq étapes de sensibilisation à la sécurité de Terranova Security, qui propose une approche étape par étape, basée sur les faits, pour mettre en œuvre un programme de sensibilisation à la sécurité réussi. Terranova Security travaille avec des organisations et des équipes de sensibilisation à la sécurité à travers le monde pour concevoir des programmes qui contribuent à réduire considérablement le facteur de risque humain et prévenir efficacement toute cyberattaque. Pour en apprendre davantage, visitez le terranovasecurity.com.

SOURCE Terranova Security

Renseignements: Kareen Pate, Conseillère, Marketing et Communication, [email protected], 514 806-4621

Liens connexes

https://terranovasecurity.com/