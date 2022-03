LAVAL, QC, le 24 mars 2022 /CNW Telbec/ - Terranova Security, partenaire mondial de choix en matière de sensibilisation à la cybersécurité et disposant de plus de 20 ans d'expérience dans la formation des cyberhéros à travers le monde, annonce l'arrivée du Cyber Hero Score. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux organisations de quantifier leurs risques en attribuant des notes uniques à chaque utilisateur ou groupe d'utilisateurs selon leurs comportements au regard des pratiques en cybersécurité. Le Cyber Hero Score est un ajout visionnaire à l'offre de Terranova Security. Cette fonctionnalité, en utilisant des indicateurs de mesures personnalisées, révolutionnera le secteur en allant au-delà des enquêtes d'évaluation traditionnelles qui déterminent les niveaux de risque des employés.

Le Cyber Hero Score peut être utilisé pour mesurer les risques des utilisateurs, des équipes, des départements, des pays, des unités commerciales ou encore des pays. Ces informations facilitent le travail des entreprises dans l'élaboration de campagnes de formation en sensibilisation à la cybersécurité basées sur les comportements réels des utilisateurs et leur progression dans le temps. Le Cyber Hero Score s'appuie sur de multiples facteurs, notamment :

Le rôle et la fonction d'une personne au sein de l'organisation

Le niveau de connaissance en sensibilisation aux risques et à la sécurité

L'emplacement géographique et les réglementations correspondantes en matière de confidentialité des données

L'accès à des informations sensibles

La proximité dans des violations de données antérieures

Les mesures de la formation en sensibilisation à la cybersécurité, telles que le taux de participation et d'achèvement des cours, les résultats des simulations d'hameçonnage et les performances de changement de comportement dans le temps, sont également prises en compte. En évaluant avec précision les niveaux de risque et de sensibilisation à la sécurité, les organisations peuvent rapidement identifier les utilisateurs à risque, identifier les changements de comportement à prioriser et personnaliser les campagnes de formation en fonction de ces réalités uniques et ainsi réduire considérablement le facteur de risque humain.

« Notre Cyber Hero Score change la donne sur le marché de la formation en sensibilisation à la sécurité », a déclaré Lise Lapointe, auteur et PDG de Terranova Security. « La combinaison d'un score de risque personnalisé et de campagnes automatisées basées directement sur les connaissances et le niveau de risque unique d'un utilisateur donne aux organisations une plus grande flexibilité dans leur formation de sensibilisation à la cybersécurité. En adaptant les parcours d'apprentissage et les campagnes de formation pour cibler les comportements spécifiques des utilisateurs, les responsables de la sécurité ont l'assurance que leur formation réduit véritablement les risques et favorise une culture cybernétique dans toute l'organisation. »

Le Cyber Hero Score est également un atout pour toutes les organisations que leurs employés travaillent à distance, en mode hybride ou au bureau. Les administrateurs de la formation doivent pouvoir identifier les utilisateurs les plus à risque d'être ciblés par une cyberattaque ainsi que leurs niveaux de connaissances et compétences pour s'en protéger. Les organisations s'appuieront sur le Cyber Hero Score pour mettre en place des campagnes basées sur les risques et qui s'adaptent aux changements de comportement en fonction du parcours unique de sensibilisation d'un individu. Cette fonctionnalité sous-tend un état d'esprit axé sur la sécurité qui permet d'atténuer les risques, de renforcer la résistance aux cybermenaces et d'accroître la sensibilisation à la cybersécurité dans tous les départements, régions et fonctions.

Pour obtenir plus d'informations sur cette innovation disponible en juin 2022, consultez la présentation du Cyber Hero Score lors de l'édition française du Sommet de la sensibilisation à la cybersécurité.

À propos de Terranova Security

Terranova Security est le partenaire de choix mondial en formation en sensibilisation à la cybersécurité et transforme les utilisateurs en cyberhéros depuis plus de 20 ans. Grâce à un cadre pédagogique éprouvé, les solutions de formation de Terranova Security permettent aux organisations à travers le monde de mettre en place des programmes efficaces pour contrer les cybermenaces en réduisant le facteur de risque humain. Les employés disposent ainsi d'une meilleure compréhension des enjeux liés à l'hameçonnage, l'ingénierie sociale, la confidentialité des données, la conformité et aux bonnes pratiques en cybersécurité.

Avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités telles que son centre de contenu et son Cyber Hero Score, Terranova Security innove en permanence pour soutenir les objectifs de cybersécurité des organisations. Ces solutions de pointe renforcent également la sécurité de l'information à long terme pour tous les professionnels, indépendamment de leur emplacement géographique ou secteur d'activité, à une époque où le travail à distance est la norme. Pour en savoir plus, consultez terranovasecurity.fr.

AVIS LÉGAUX

Copyright © 2022 Terranova WW Corporation, Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce, noms commerciaux, marques de service et logos mentionnés dans le présent document appartiennent à leurs sociétés respectives.

SOURCE Terranova Security

Renseignements: Emilie Noel, M: 514-809-8834, E: [email protected]