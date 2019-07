Terra Drone investit dans RoNik Inspectioneering dans le but de développer un portefeuille dans le domaine de lʹinspection des espaces exigus au sein de lʹindustrie de transformation

À plus de 200 reprises, RoNik a fourni des services dʹinspection pour des entreprises européennes de premier plan dans les industries du pétrole et du gaz, des pétrochimiques, des aliments et breuvages, et compte parmi ses clients dʹimportantes compagnies mondiales dans le domaine du pétrole et du gaz. (Détails sur ses méthodes dʹinspection : https://vimeo.com/290357142) Plus tôt cette année, RoNik a remporté le concours Drone Hero Europe 2019 organisé par European UAV Knowledge Area (EUKA). Terra Drone est connue pour ses investissements dans des entreprises technologiques qui offrent différentes solutions téléguidées et RoNik correspond parfaitement à cette catégorie.