Terminal lève 20 millions de dollars afin d'étendre le déploiement de sa technologie d'intégration de la télématique de pointe auprès d'entreprises du Fortune 500 des secteurs de l'assurance, de la gestion de flotte et de la logistique

Le financement de série A mené par Battery Ventures accélère la croissance de cette entreprise issue de Y Combinator et consolide sa position en tant que couche d'infrastructure de données pour le transport commercial

TORONTO, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- Terminal, un fournisseur de technologies d'intégration télématique unifiées permettant de transformer les activités des sociétés d'assurance, de gestion de flotte et de logistique, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un financement de série A de 20 millions de dollars dirigé par Battery Ventures, avec la participation des nouveaux investisseurs stratégiques Intact Private Capital et Penske, et des investisseurs existants Y Combinator et Wayfinder Ventures. La ronde porte le financement total de l'entreprise à 26 millions de dollars depuis sa création. Terminal utilisera le capital pour étendre sa présence dans ses principaux marchés, en poursuivant sur sa lancée avec d'importants partenaires de l'industrie.

Les fondateurs de Terminal Connor Giles et Raghav Midha

Terminal agit comme intégrateur des données essentielles générées par les véhicules commerciaux, notamment les données de localisation, de vitesse, de consommation de carburant et d'entretien. Ces données, ainsi que d'autres, revêtent une importance stratégique grandissante dans les domaines de l'assurance, de la gestion de flotte et de la logistique. Elles permettent aux entreprises d'améliorer la sécurité, de respecter les nouvelles exigences réglementaires et de souscrire des risques liés aux véhicules totalisant des dizaines de milliards de dollars par année. Située à l'intersection de l'infrastructure de données de transport et de télématique, Terminal est devenue la couche d'intégration de choix pour les entreprises du classement Fortune 500 et les grands assureurs.

« Les données télématiques sont trois fois plus prédictives du risque futur que toute autre variable de souscription, mais la fragmentation a maintenu cette valeur hors de portée des gestionnaires de flotte et des compagnies d'assurance jusqu'à présent », a déclaré Marcus Ryu, associé commandité de Battery Ventures et ancien PDG de Guidewire Software, qui rejoint le conseil d'administration de Terminal. « C'est un signal rare et convaincant de la force des produits et de la capacité d'exécution de l'équipe que les grands assureurs et les exploitants de parcs de véhicules adoptent et investissent dans Terminal à ce stade précoce de son parcours. »

Terminal résout le problème de la fragmentation télématique à grande échelle

Chaque véhicule génère un flux constant de données télématiques captées par des dispositifs comme les dispositifs d'enregistrement électronique, les caméras de tableau de bord, les lecteurs OBD-II et les traceurs GPS. Ces données proviennent de centaines de fournisseurs de services télématiques différents, chacun ayant son propre format de données et son propre mode de transmission. Les fournisseurs de services de flotte et les assureurs qui dépendent de ces données ont dû construire et entretenir l'infrastructure nécessaire pour se connecter à chaque fournisseur de services de télématique un à un, puis stocker, sécuriser, assurer la conformité et normaliser les données avant qu'elles ne soient utilisables. Ce travail est lent et coûteux, et empêche les données d'atteindre les entreprises qui en dépendent, alors même que la demande de services télématiques continue de croître. Les assureurs automobiles adoptent de plus en plus une tarification en temps réel, basée sur le comportement, qui tire parti de la télématique, et les entreprises de logiciels créent des outils pour aider les gestionnaires de flotte à maîtriser les coûts liés au carburant, à la sécurité et à l'entretien.

« Les données télématiques comptent parmi les actifs les plus précieux du secteur des transports, mais elles sont réparties entre des centaines de fournisseurs distincts, ce qui les rend difficiles d'accès et complique leur exploitation à grande échelle », a déclaré Raghav Midha, PDG et cofondateur de Terminal. « Terminal existe pour accélérer l'innovation dans cette industrie. Nous sommes la couche d'infrastructure neutre qui relie ces fournisseurs et normalise leurs données dans un format unique et cohérent, de sorte que les sociétés d'assurance, de gestion de flotte, de logistique et de services financiers peuvent chacune commercialiser des produits de valeur plus rapidement. Ce financement nous permet d'approfondir nos partenariats avec nos fournisseurs et de répondre à la demande croissante dans chacun de ces segments. »

Terminal place tout cela derrière une plateforme de données unique. Une seule connexion donne accès à plus de 325 fournisseurs de services télématiques, et Terminal valide ensuite les données entrantes au moyen de vérifications de la qualité des données fondées sur l'intelligence artificielle, gère le consentement et l'autorisation, et normalise des centaines de formats différents en une seule forme cohérente, couvrant l'emplacement GPS, les événements de sécurité, les codes d'anomalie, les statistiques de véhicules et plus encore. C'est sur cette base solide que les clients s'appuient. Les sociétés d'assurance améliorent la souscription et la tarification, les sociétés de gestion de flotte améliorent la sécurité des chauffeurs et l'entretien, les sociétés de logistique gagnent en visibilité sur leurs activités et les sociétés de services financiers renforcent la souscription et la prévention de la fraude pour des produits comme les cartes de carburant et la location d'équipement.

L'adoption précoce confirme que Terminal est la nouvelle norme

En seulement trois ans après sa fondation, Terminal a conclu des ententes pluriannuelles avec de grands assureurs, qui utilisent la solution télématique pour économiser jusqu'à 20 % sur les primes d'assurance pour des comportements sécuritaires au volant. Il est également adopté par des entreprises de gestion de flotte, de logistique et de services financiers du classement Fortune 500 qui s'appuient sur les mêmes données pour améliorer la maintenance, l'exploitation et les décisions en matière de risques.

« Intact Private Capital est heureuse de continuer à soutenir Terminal et nous sommes convaincus qu'elle est en voie de devenir un fournisseur d'infrastructure de données de premier plan pour le monde physique », a déclaré Justin Smith-Lorenzetti, directeur général d'Intact Private Capital. « Depuis notre partenariat avec Terminal, nous avons pu constater directement les améliorations qu'ils ont apportées à la sophistication de la télématique commerciale, en contribuant à résoudre les défis complexes liés aux données fragmentées auxquels font face les plus grandes compagnies d'assurance au monde. Terminal a réuni une équipe exceptionnelle, et nous sommes impatients de voir comment elle tirera parti de l'occasion que représente le marché de la télématique. »

Terminal a participé à la cohorte Y Combinator de l'été 2023. L'entreprise a été fondée par Raghav Midha et Connor Giles, directeur de la technologie, qui dirigeait les équipes produit et ingénierie d'une entreprise de technologies financières spécialisée dans l'intégration d'API intergicielles, comme Plaid et Stripe. Les cofondateurs possèdent également de l'expérience dans les opérations de flotte, M. Giles ayant développé des logiciels pour l'entreprise familiale de logistique, tandis que M. Midha s'est familiarisé avec la gestion de flotte grâce à l'entreprise familiale de systèmes CVCA.

À propos de Terminal

Terminal est la couche d'infrastructure de données télématiques destinée à l'industrie des flottes de véhicules commerciaux. Les assureurs automobiles commerciaux, les éditeurs de logiciels et les fournisseurs de services financiers utilisent l'API unifiée de Terminal pour accéder aux données GPS, aux événements de sécurité, aux codes d'anomalie et aux contenus multimédias des caméras de tableau de bord de plus de 325 fournisseurs de services télématiques. Ayant son siège social à Toronto et fondé en 2023, Terminal permet à ses clients d'accéder à des données télématiques normalisées, en temps réel et historiques sans avoir à créer et maintenir des centaines d'intégrations ponctuelles. Terminal est soutenue par des investisseurs de premier plan, dont Battery Ventures, Y Combinator, Golden Ventures, Intact Private Capital, Penske, McVestCo (Trimac Transportation), Wayfinder Ventures et Northside Ventures. Pour en savoir plus, visitez www.withterminal.com.

Personne-ressource pour les médias

Eran Ben Ari

Chef de l'exploitation

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SOURCE Terminal