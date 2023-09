MONTRÉAL, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Tergeo minéraux critiques inc. (Tergeo) annonce s'être placée sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) dans le but d'évaluer ses options stratégiques. PricewaterhouseCoopers inc. (PwC) a été nommé syndic dans le cadre de ces procédures. PwC agira aussi à titre de séquestre intérimaire, le temps requis pour relancer Tergeo.

Le 19 août dernier, la direction de Tergeo avait annoncé l'arrêt temporaire des opérations de son centre de coulée à Val-des-Sources en raison des délais dans la négociation d'un financement avec certains de ses investisseurs, délais attribuables à certaines conditions non-rencontrées.

Comme il ne lui a pas été possible de réaliser les conditions nécessaires à la continuité de son projet d'entreprise depuis, la société n'a pas eu d'autre choix que de se placer sous la protection de la LFI qui prévoit une suspension des procédures à l'égard de Tergeo et l'autorise à poursuivre ses activités pendant qu'elle est protégée par les tribunaux.

Tergeo compte rapidement rencontrer les parties prenantes pour convenir des conditions de sa relance et réitère sa ferme intention de trouver une solution durable et pérenne visant à satisfaire les exigences requises pour réaliser son projet écoresponsable porteur tant en termes de remédiation environnementale que d'approvisionnement local de matériaux critiques au service de la transition énergétique en plein essor au Québec.

Le président du conseil d'administration, Michel Combes ainsi que Claude Delage représentant de l'actionnaire majoritaire et Joel Fournier représentant du groupe de l'actionnaire fondateur sont demeurés en poste, les quatre autres membres du CA ayant démissionné. Dans les circonstances, la direction de la société entend concentrer tous ses efforts sur la résolution de la présente situation et ne formulera aucun autre commentaire public sur sa situation.

Les documents déposés publiquement dans le cadre des procédures ci-avant décrites seront disponibles sur le site internet du syndic à l'adresse suivante:

https://www.pwc.com/ca/alliancemagnesiumtergeo

À propos de Tergeo

Tergeo a développé des brevets pour valoriser de façon responsable des minéraux critiques à faible empreinte carbone, dont le magnésium, la silice amorphe et le nickel, que contiennent les résidus miniers. Son plan d'action durable vise la remédiation des haldes de serpentine de l'ancienne mine Jeffrey dans la région de l'Estrie au Québec. Visant à devenir le premier producteur de minéraux critiques écoresponsables à faible empreinte carbone, le projet de Tergeo s'articule autour de la remédiation environnementale dans une logique d'économie circulaire.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives qui reflètent les attentes actuelles de Tergeo concernant des événements futurs. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant l'élaboration et la mise en œuvre du processus stratégique ainsi que leur impact et leurs résultats potentiels; le processus d'élaboration du processus stratégique et la recherche de l'approbation du tribunal à cet égard; la capacité d'identifier et de mettre en œuvre toute transaction dans le cadre du processus stratégique et des procédures de restructuration; les actions prévues par Tergeo pendant les procédures de restructuration; et l'effet des procédures de restructuration. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de Tergeo et comportent de nombreux risques et incertitudes, connus et inconnus, et il n'y a aucune garantie quant à l'issue du processus stratégique et des procédures de restructuration. En particulier, et sans limitation, il ne peut y avoir aucune assurance quant à : la capacité de Tergeo d'obtenir les approbations nécessaires afin de réaliser toute transaction identifiée dans le cadre du processus stratégique et des procédures de restructuration; la suspension des procédures ayant l'effet envisagé par Tergeo en lui donnant un délai supplémentaire pour poursuivre le processus stratégique; la capacité de Tergeo de fonctionner dans le cours normal de ses affaires pendant les procédures de restructuration, y compris en ce qui concerne le respect des obligations envers les fournisseurs et les employés; la capacité de Tergeo de poursuivre ses activités ; la position de liquidité future de Tergeo et l'accès au capital pour financer ses activités et ses obligations courantes; la capacité de Tergeo à stabiliser sa situation financière; la capacité de Tergeo à se conformer à ses obligations contractuelles; la capacité de Tergeo à générer un flux de trésorerie suffisant à partir de ses activités; l'impact de la concurrence; la capacité de Tergeo à obtenir et à conserver du personnel, des équipements et des services qualifiés; et la capacité de Tergeo à conserver les membres de son équipe de direction.

SOURCE Tergeo minéraux critiques

Renseignements: Catherine Escojido, consultante en communication, [email protected], 514.927-8807