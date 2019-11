Teralys Capital célèbre 10 ans de leadership en sciences de la vie

Propulsant le Québec et le Canada à l'avant-scène avec plus de 400 millions de dollars investis dans ce secteur

MONTRÉAL, le 6 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Teralys Capital, le plus grand investisseur spécialisé en innovation au Canada, a récemment célébré son dixième anniversaire auprès de ses investisseurs, ses gestionnaires de fonds et ses entrepreneurs. La firme compte maintenant plus de 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion au sein de quatre fonds de fonds de capital de risque et deux autres anciens portefeuilles de placements.

En ce qui concerne plus particulièrement ses activités en sciences de la vie, Teralys a engagé plus de 400 millions de dollars dans 17 fonds et 3 co-investissements directs. Son plus récent investissement est le fonds montréalais Gestion Capital de Risque Amplitude dont la première clôture fut annoncée aujourd'hui.

« On assiste depuis la dernière décennie à une renaissance des sciences de la vie au Canada, avec la création et la croissance de vraies sociétés; le secteur génère d'excellents rendements pour les investisseurs. », a dit Cédric Bisson, associé chez Teralys Capital. « Notre industrie investit maintenant dans des entreprises dont la science est révolutionnaire et audacieuse. Nos équipes de gestion sont plus expérimentées et dotées de compétences opérationnelles, et tissent des liens avec leurs correspondants aux États-Unis, en Europe et en Asie, de même qu'avec les places financières pertinentes pour le secteur. »

Au cours des dernières années, Teralys a utilisé son réseau exhaustif pour faire croître les fonds canadiens en véritables franchises, pour attirer au Canada des investisseurs internationaux de premier plan, et pour co-investir de manière sélective avec ses gestionnaires de fonds dans des sociétés plus avancées afin d'accélérer leur croissance. Son portefeuille de fonds au Canada recouvre plusieurs modèles d'affaires différents mais complémentaires, divers sous-secteurs d'investissement, et la totalité des stades de développement.

L'investissement dans Amplitude illustre les actions de Teralys afin de permettre l'émergence de nouveaux gestionnaires : ainsi, Teralys a travaillé étroitement avec Amplitude sur la création de sa nouvelle plateforme en sciences de la vie au Canada, ciblant la création, la croissance et l'expansion des entreprises en sciences de la vie. Teralys a aussi soutenu d'autres groupes dont Lumira Ventures, CTI Sciences de la vie et Genesys Capital dans la poursuite de leur développement en tant que franchises.

En plus de son leadership auprès des gestionnaires canadiens, Teralys a aussi su attirer au Canada des gestionnaires internationaux avec un plan d'affaires étoffé pour réaliser leurs objectifs au Canada. Par exemple, l'investissement initial dans Versant Ventures, un gestionnaire de capital de risque de premier plan aux États-Unis, a catalysé plusieurs fonds subséquents et permis l'établissement de ses incubateurs spécialisés à Montréal, Toronto et Vancouver, lesquels ont donné naissance à plusieurs sociétés dont Repare Therapeutics. TVM Science de la vie, une autre firme attirée au Canada par Teralys, a déployé son modèle axé sur des actifs auprès de sociétés dont la montréalaise AurKa Pharma, qui a gagné le prix de la transaction de l'année 2019 de la CVCA.

« Notre engagement envers les sciences de la vie est fort et durable, et nous avons l'intention de continuer à couvrir la chaîne de financement des premiers aux plus avancés stades de développement, ainsi que d'attirer de nouveaux investisseurs dans le secteur », a conclu Jacques Bernier, associé principal chez Teralys Capital. « À terme, nous voulons aider les entrepreneurs à croître leurs sociétés et les transformer en firmes championnes à l'échelle internationale. »

À propos de Teralys Capital

Teralys Capital est un gestionnaire de fonds privé qui finance des fonds de capital de risque privés destinés à investir dans des entreprises innovantes des secteurs des technologies de l'information, des sciences de la vie, et des innovations vertes & industrielles. Nos fonds partenaires couvrent l'ensemble de la chaîne de financement, depuis le démarrage jusqu'à l'expansion en passant par la croissance et les rachats d'entreprises technologiques. Avec plus de 2 milliards de dollars sous gestion répartis dans quatre fonds de fonds de capital de risque ainsi que la gestion de deux portefeuilles historiques de fonds additionnels, Teralys est le plus grand investisseur spécialisé en innovation au Canada. Pour plus d'information, veuillez consulter teralyscapital.com.

