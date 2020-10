Tequila Herradura lance Legend : une téquila première du genre

« À Tequila Herradura, nous mettons l'accent sur le fait de procurer au monde le plus grand produit d'exportation du Mexique - la téquila », a déclaré John Tichenor, directeur général de Tequila Herradura. « Connue pour l'innovation dans la catégorie des téquilas - avec la création de Reposado et d'Extra-Añejo - Tequila Herradura Legend est la prochaine téquila première du genre de la Casa Herradura. »

Tequila Herradura Legend est faite à 100 % de l'agave bleu le plus fin, naturellement fermenté, distillé puis vieilli pendant 14 mois dans de nouveaux barils de chêne blanc américain fortement carbonisés. La Casa Herradura est actuellement la seule grande distillerie de téquila qui produit ses propres barils pour assurer un produit de la plus haute qualité. Ces barils uniques ont été profondément rainurés, exposant la téquila à plus de couches de chêne grillé alors qu'elle vieillit patiemment. Ce procédé donne une téquila spéciale Añejo avec une couleur incroyablement riche et profonde et un goût luxueux et velouté.

« À Tequila Herradura, nous innovons dans la catégorie des téquilas depuis 150 ans, et cela se poursuit avec le lancement de Legend », a déclaré Jennifer Simmonds, gestionnaire principale de la marque et de l'intégration à Tequila Herradura. « Étant donné que la téquila de luxe continue de gagner en popularité aux États-Unis et que les consommateurs continuent de vivre des expériences artisanales, enrichissantes et de luxe à partir de chez eux, Legend est dans une position unique pour devenir la téquila d'occasion spéciale, qu'il s'agisse de célébrer après une excellente journée au travail ou souligner une étape importante de la vie. »

Tequila Herradura Legend marque également le premier lancement d'une nouvelle génération de l'héritage féminin de la Casa Herradura. Karinna Enriquez Hurtado est actuellement maître-dégustatrice à l'historique la Casa Herradura d'Amatitán, au Mexique. Elle se joint à un patrimoine de plusieurs décennies de femmes qui dirigent Tequila Herradura du baril à la bouteille.

« Le processus de production unique en son genre de Legend est vraiment ce qui rend ce produit unique dans la catégorie des téquilas », a déclaré Mme Hurtado, maître-dégustatrice de la Casa Herradura. « En développant des barils spécialisés avec des rainures plus profondes, nous permettons au liquide de toucher des couches supplémentaires de chêne pendant plus longtemps, créant un Añejo avec une saveur très riche et douce. »

Parmi ses responsabilités, Mme Hurtado assume le rôle de maître-dégustatrice, supervise le contrôle sensoriel et de la qualité et collabore étroitement avec l'équipe de production pour veiller à ce que Tequila Herradura poursuive son héritage d'innovation et d'excellence depuis 1870.

« En tant que maître-dégustatrice de Tequila Herradura, c'est un honneur de produire des téquilas pour une marque qui valorise autant l'histoire et le patrimoine que la créativité et l'innovation. Un clin d'œil au passé tout en innovant pour l'avenir nous permet de produire les téquilas de la meilleure qualité offerte. »

La téquila Legend sera initialement offerte dans certains marchés de choix, dont New York, le New Jersey, le Colorado, l'Oregon, la Californie, le Texas, la Floride, la Géorgie et la Caroline du Nord, avec un prix de détail suggéré de 125 $ US. Pour en savoir plus sur Tequila Herradura Legend et sur toute la gamme de Tequila Herradura, visitez le site www.Herradura.com.

À propos de Tequila Herradura

Tequila Herradura est une téquila ultra-premium composée à 100 % d'agave et préparée par la Casa Herradura en utilisant des méthodes de production traditionnelles avec de l'agave bleu mûri à la perfection, des fours en argile et la fermentation naturelle grâce à la levure sauvage. Seule la levure présente dans l'air d'origine naturelle produite par les plantations d'agaves et les arbres fruitiers entourant la distillerie influence le processus de fermentation. La Casa Herradura est l'un des plus grands producteurs historiques de téquila et figure parmi les plus réputés du Mexique. La Casa Herradura récolte, produit et embouteille des téquilas fines depuis 1870 dans la petite ville d'Amatitán, à Jalisco. Pour en savoir plus, visitez le site www.Herradura.com.

À propos de Brown-Forman

Depuis 150 ans, Brown-Forman Corporation enrichit l'expérience de vie en créant de façon responsable des marques de boissons alcoolisées de qualité, dont la famille de marques Jack Daniel, Finlandia, Korbel, el Jimador, Woodford Reserve, Old Forester, Coopers' Craft, Herradura, New Mix, Sonoma-Cutrer, Chambord, BenRiach, GlenDronach, Slane et Fords Gin. Les marques de Brown-Forman sont soutenues par environ 4 800 employés et sont vendues dans plus de 170 pays. Pour plus de renseignements au sujet de la société, consultez le site www.brown-forman.com (en anglais).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1311292/Tequila_Herradura_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1311293/Tequila_Herradura_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1311294/Tequila_Herradura_Logo.jpg

SOURCE Tequila Herradura

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Mariana Esquinca, directrice des relations publiques - Tequilas, Brown-Forman Corporation, [email protected], http://www.herradura.com

Liens connexes

http://www.herradura.com