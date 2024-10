« C'est une occasion mémorable d'annoncer notre nomination en tant que tout premier partenaire de Tequila d'une équipe de la Premier League anglaise, et le fait que cette équipe soit Fulham est extrêmement spécial, a déclaré Robin Clough, cofondateur de Tequila Enemigo.

« Nous offrons une expérience vraiment luxueuse aux fanatiques avertis de Fulham et nous vivrons de nombreux autres moments d'enthousiasme tout au long de notre partenariat, a ajouté Max Davies-Gilbert, cofondateur de Tequila Enemigo. « Nous avons l'ambition de continuer à offrir notre Tequila primée aux amateurs de Fulham pour les années à venir, en trouvant des façons d'exciter, d'engager et, bien sûr, de toast aux victoires de Fulham avec un cocktail de notre bar Enemigo au Riverside Market. »

Jon Don-Carolis, directeur commercial du Fulham Football Club, a déclaré : « C'est un honneur d'annoncer ce partenariat novateur entre Tequila Enemigo et le Fulham Football Club, primé à plusieurs reprises, et Fulham Pier, le premier du genre.

Les amateurs pourront griller les objectifs de façon luxueuse, dans le véritable style Enemigo au Craven Cottage les jours de match, et les visiteurs du Fulham Pier pourront déguster des cocktails sensationnels au bar Enemigo du côté rivière tout en profitant des vues éblouissantes de la Thames.

Enemigo apportera également des touches d'authenticité mexicaine grâce à des expériences et à des activations sur le site de Fulham Pier tout au long de l'année."

Conformément aux racines de la marque Tequila Enemigo, chaque interaction avec la marque au Fulham Football Club offre une touche de luxe et d'authenticité mexicaine... de l'exposition d'Enemigo sur place jusqu'aux bars garnis d'Enemigo et aux menus exclusifs dans le cadre d'événements et d'expériences organisés par le Club et le Fulham Pier. Tequila Enemigo fera partie intégrante de l'expérience Fulham, le logo de la marque étant exposé partout dans le stade et des cocktails exclusifs seront servis tout au long de la journée de jeu dans le Craven Cottage

Tout au long de la saison, les amateurs pourront profiter d'une expérience Tequila Enemigo de luxe, avec des vols de dégustation exclusifs et des cocktails au bar de marque Tequila Enemigo. Ce tout nouveau présentoir permanent au Riverside Market offre une vue luxueuse de la Thames, ainsi qu'un menu de cocktails novateur qui sera servi les jours de match et qui sera ouvert toute l'année à compter de janvier 2025, offrant l'expérience Enemigo les jours de match et au-delà.

Lancée en 2017, Tequila Enemigo est l'une des marques de Tequila les plus célèbres au monde, se distinguant des autres marques et perturbant l'écosystème mondial de l'alcool en mettant l'accent sur la qualité. Tout au long de la mondialisation de la marque, son ambition de défier les attentes demeure primordiale, consolidant davantage sa position dans les villes les plus luxueuses du monde. Leur lancement aux Émirats arabes unis et dans toute l'Europe plus tôt cette année, en plus de leur solide présence aux États-Unis et au Mexique, marque une étape stratégique vers l'expansion sur de multiples continents.

Avec 15 prix Double Gold, 5 prix Tequila de l'année et 60 prix Total, Tequila Enemigo a renforcé sa position sur le marché, offrant une expérience indescriptible à chaque gorgée.

Tequila Enemigo redéfinit le monde du tequila ultra haut de gamme avec ses expressions primées fabriquées au cœur de Jalisco, au Mexique. Donné vie en 2017 par Robin Clough, Sebastian Gonzalez et Max Davies-Gilbert, le trio a entrepris de changer le statu quo de Premium Tequila. Alliant le savoir-faire traditionnel mexicain au luxe européen, fabriqué à 100 % de l'agave Blue Weber le plus raffiné, et l'eau riche en minéraux filtrée de la Volcán de Tequila, Enemigo a remporté plus de 60 prix à l'échelle mondiale. L'incroyable élan de la marque, y compris son acquisition en 2023 par MadaLuxe Group, l'une des plus grandes entreprises de luxe aux États-Unis, a assuré sa position dans les meilleurs endroits au monde - de Mexico à Londres, de New York à Dubaï, de Los Angeles à Milan - offrant des siphons raffinés, une expérience sans additifs qui établit une nouvelle norme de l'industrie.

Les expressions primées de Tequila Enemigo, dont les Enemigo Blanco 55, Añejo Cristalino 89 et Extra Añejo 00, sont maintenant disponibles dans tous les bars appropriés du Craven Cottage et du Fulham Pier, avec un bar à cocktails Enemigo au centre du Riverside, au niveau 0.

