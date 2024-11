Embrassez l'esprit éternel du Día de Muertos alors que Don Julio transforme huit grandes villes avec des Ofrenda époustouflantes et d'innombrables célébrations locales

ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO, Mexique, 1er novembre 2024 /CNW/ - Día de Muertos (la Fête des morts) est une fête chérie par les Mexicains qui célèbre et honore les êtres chers qui sont décédés. Cette année, Tequila Don Julio, la tequila de luxe originale du Mexique, invite le monde à découvrir le cœur de cette culture dynamique. Plus qu'une marque, Tequila Don Julio est un symbole vénéré du patrimoine mexicain. En hommage à la fête, la marque dévoile des Ofrendas - des autels décorés - installées dans huit villes dynamiques : Bogotá, Le Cap, Londres, Los Angeles, Melbourne, Mexico, Mumbai et São Paulo, ainsi que d'innombrables célébrations dans plus de 30 marchés dans le monde. Cette initiative donne vie à la magie de Día de Muertos, encourageant les habitants à participer à la célébration et à la commémoration de ceux qu'ils ont perdus.

Dans le cadre de l'engagement de la marque à célébrer et à mettre en lumière les créateurs mexicains inspirants, Tequila Don Julio s'est associée à l'artiste visuelle et historienne mexicaine de renom Betsabeé Romero et au maître fleuriste mexicain Juan Rentería pour collaborer au concept créatif des Ofrendas et aider à guider des artistes locaux influents dans chaque ville. Le fondateur visionnaire de la marque, Don Julio González, sera présenté sur chaque Ofrenda, un clin d'œil à la tradition du Día de Muertos qui consiste à honorer les ancêtres. Il sera entouré d'éléments et de décor vibrants qui allient les riches traditions du Mexique à l'esprit et au style uniques de chaque ville.

« En tant qu'artiste profondément enracinée dans les traditions du Mexique, les Ofrendas revêtent une signification profonde pour moi : il s'agit d'un dialogue vivant entre le passé et le présent, un espace où nous honorons nos ancêtres tout en réfléchissant aux réalités contemporaines, a déclaré Betsabeé Romero. J'ai consacré plus de deux décennies à réinterpréter ces autels sacrés, en mélangeant des éléments traditionnels avec des perspectives modernes pour maintenir vivante et pertinente cette pratique culturelle vitale. Je suis extrêmement reconnaissante à Tequila Don Julio de me permettre de contribuer à la vision créative de ces Ofrendas et de partager la beauté des traditions du Día de Muertos avec le monde entier. »

« Día de Muertos est une célébration de la vie et de l'amour, un moment pour se rapprocher de nos racines et de nos souvenirs, a déclaré Juan Rentería. Collaborer avec Tequila Don Julio pour donner vie à cette tradition à l'échelle mondiale est un honneur qui me remplit de fierté et de joie. J'adore voir comment chaque ville s'approprie et réinterprète notre belle tradition à sa façon. »

Conçues pour être expérimentées sous tous les angles, ces installations seront exposées pour le Día de Muertos, transformant les villes en spectacles culturels à couper le souffle. Vous trouverez nos expériences Día de Muertos dans ces lieux répartis dans le monde entier :

Bogotá, Colombie : Zona T Bogotá (calle 83 #12A, Bogotá, Colombie)

Le Cap, Afrique du Sud : Ostrich Ranch (Van Schoorsdrif Rd, Philadelphie, Le Cap, Afrique du Sud)

Londres, Angleterre : Rosewood London (252 High Holborn, Londres WC1V 7EN, Royaume-Uni)

Los Angeles, États-Unis : Venice Beach (1800 Ocean Front Walk, Venise, CA 90291)

Melbourne, Australie : Beverly Rooftop (627, Chapel Street, niveau 24, Yarra Sud, Victoria, Australie 3141)

Mexico, Mexique : Museo del Estanquillo (Calle Isabel la Católica 24 Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06000, Ciudad de México)

Mumbai, Inde : Bastian at the Top (48e étage, Kohinoor Square, N C. Kelkar Marg, Dadar West, Shivaji Park, Mumbai, Maharashtra 400028, Inde)

São Paulo, Brésil : Palacio Dos Cedros (R. Bom Pastor, 800 - Ipiranga, São Paulo - SP, 04203-000, Brésil)

« Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir créer un événement mondial autour d'une fête unique au Mexique, qui est une célébration de la vie de ceux qui sont partis, a déclaré Sophie Kelly, responsable mondiale d'Agave à Diageo. Tequila Don Julio met la culture mexicaine à l'avant-garde grâce à des célébrations mondiales authentiques et dynamiques qui ouvriront la voie à des collectivités du monde entier qui pourront s'engager dans l'une des traditions les plus chéries du Mexique.

La célébration du Día de Muertos par la marque réaffirme l'engagement de cette dernière à promouvoir la culture mexicaine et à la partager avec le monde. En mettant en valeur les créateurs mexicains et en fusionnant la tradition avec la modernité, Tequila Don Julio honore le passé et façonne l'avenir de la culture mexicaine sur la scène mondiale.

Tequila Don Julio encourage les consommateurs en âge de boire à célébrer de façon responsable.

