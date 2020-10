Téo Taxi est de retour

Les Québécoises et les Québécois ont dès aujourd'hui accès à un taxi électrique, local et à un service client inégalé et sécuritaire

MONTRÉAL, le 15 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La populaire marque de taxi électrique Téo est de retour. Cette annonce positive pour l'industrie du taxi a été faite aujourd'hui par Pierre Karl Péladeau et Frédéric Prégent, directeur général de Téo Taxi, en présence de Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec.

Le nouveau Téo Taxi mise sur ses valeurs sûres : un mode de transport local à énergie propre et un service inégalé et sécuritaire. Dès aujourd'hui, ce sont 55 véhicules électriques Téo qui circuleront sur les routes de deux villes du Québec, soit 50 à Montréal et 5 à Gatineau. Les utilisateurs peuvent désormais commander un véhicule Téo via l'application Téo Taxi, par téléphone ou encore par hélage dans la rue.

« En choisissant Téo Taxi, les passagers encouragent une entreprise d'ici, participent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et bénéficient d'un service à la clientèle inégalé aux normes sanitaires impeccables. Nous avons la conviction qu'avec Téo, chaque passager contribue à améliorer la société, un kilomètre à la fois », indique Frédéric Prégent, directeur général de Téo Taxi.

Une version différente de Téo 1.0

Plusieurs nouveautés, voire améliorations, sont à noter dans cette nouvelle mouture de Téo Taxi :

Conformément à la Loi 17, Téo Taxi peut désormais être présent partout au Québec. D'autres villes s'ajouteront en fonction de la demande.

Les clients peuvent maintenant commander un véhicule Téo (ou les autres taxis de Taxelco) par le biais d'une application dernier cri plus efficace qui rend la commande et le paiement de taxis sans contact accessibles.

Les véhicules Téo, soit les Kia Soul 2020, ont presque le double de l'autonomie (200 kilomètres de plus) que possédait le modèle initial, ce qui permet aux chauffeurs de faire plus de kilomètres et donc plus de courses.

Les chauffeurs ont maintenant la possibilité d'installer une borne de recharge à domicile.

Les chauffeurs sont des travailleurs autonomes.

« Je suis très heureux de faire l'annonce de la renaissance de Téo Taxi. Je tiens à saluer la vision de son créateur, Alexandre Taillefer. Nous construisons sur ses fondations. Nous sommes aujourd'hui confiants que le nouveau Téo Taxi est là pour rester, d'autant plus que le contexte technologique, d'affaires et réglementaire a évolué. Nous entendons électrifier le parc automobile de Taxelco d'ici 2030. Le retour de Téo Taxi est donc un jalon important dans notre plan pour l'avenir. Nous souhaitons rendre disponibles 120 nouveaux véhicules électriques Téo par année pour ainsi devenir la plus grande flotte de taxis électriques au Canada », explique Pierre Karl Péladeau.

Des mesures sanitaires resserrées

Le service à la clientèle et la propreté impeccable, qui ont fait la renommée de Téo, demeurent des éléments dominants. C'est pourquoi, en raison de la COVID-19, des mesures d'hygiène accrues ont été mises en place à bord des véhicules. Ainsi, en plus de leur formation de conducteur, les chauffeurs Téo doivent assister à une formation sur les règles sanitaires renforcées et sur le service à la clientèle, la seule du genre dans l'industrie.

À propos de Téo Taxi

Téo Taxi, une division de Taxelco, réinvente le service de taxis. Grâce à une application mobile facile d'utilisation, une plateforme technologique performante et une flotte de véhicules entièrement électriques, Téo Taxi offre à sa clientèle une expérience totalement sécuritaire et sans soucis, tout en contribuant à réduire l'impact environnemental de l'industrie du transport.

À propos de Taxelco

Taxelco, propriétaire de Taxi Hochelaga, de Taxi Diamond et de Téo Taxi, est le plus grand groupe d'intermédiaires de taxis à Montréal et au Québec. L'entreprise est le chef de file du transport adapté au Québec. Taxelco a pour objectifs de contribuer à l'amélioration de l'industrie du taxi et de favoriser son électrification avec des valeurs de respect, d'innovation, d'écologie et de passion pour le service à la clientèle. L'entreprise met l'accent sur l'expérience client et la qualité du service offert tout en fournissant à ses membres, propriétaires et chauffeurs, des conditions gagnantes.

