OTTAWA, ON, le 1er juin 2021 /CNW/ - Le principe « Rien sans nous » est au cœur du mandat de Normes d'accessibilité Canada. Hier, l'organisation a posé un geste concret en ce sens en tenant en ligne sa première assemblée publique annuelle, à laquelle ont participé plus de 500 personnes.

Sous le thème « Rendre le Canada accessible - Joignez-vous à nous! », la réunion constituait pour la population une occasion de rencontrer les membres de l'organisation et d'aborder les grands sujets liés à l'accessibilité, notamment la prestation de services accessibles, les mesures d'urgence et les nouveaux obstacles à l'accessibilité.

Les Canadiens étaient invités à faire part de leurs idées et à poser des questions concernant les secteurs en matière d'accessibilité relevant du mandat de Normes d'accessibilité Canada. C'était également pour eux l'occasion de se familiariser avec les réalisations et les plans d'avenir de l'organisation.

Mandat

Normes d'accessibilité Canada a pour mandat d'aider à faire du Canada un endroit sans obstacle à l'accessibilité. À cette fin, il lui faut :

élaborer et examiner les normes d'accessibilité;

soutenir les travaux de recherche portant sur l'accessibilité;

transmettre de l'information liée à son mandat.

L'organisation a avant tout pour objectif d'élaborer et d'examiner des normes d'accessibilité pour les organisations sous réglementation fédérale ainsi que les ministères et organismes du gouvernement du Canada.

Citations

« Avec la collaboration des personnes en situation de handicap, nous avons commencé à élaborer des normes d'accessibilité du plus haut niveau afin de prévenir et éliminer les obstacles. L'expertise des personnes en situation de handicap est primordiale au développement de ces normes. Notre première assemblée publique annuelle s'inscrit dans cette démarche. Nous sommes fiers de ce qui a été accompli cette année et continuerons à rechercher la contribution et le soutien de la communauté au bénéfice de nous tous et toutes. »

- Paul-Claude Bérubé, président, Normes d'accessibilité Canada.

« Pendant notre deuxième année d'existence, nous avons réalisé des progrès tangibles vers la réalisation de notre mandat, et nous avons continué de mobiliser les Canadiens. Malgré les défis qu'a entraînés la pandémie, nous sommes parvenus à nous adapter et à continuer de consulter les Canadiens sur diverses questions urgentes en matière d'accessibilité. Nous avons également mis sur pied quatre comités techniques dans différents secteurs prioritaires. La seule façon de bâtir un Canada vraiment accessible est de collaborer avec les personnes en situation de handicap. »

- Philip Rizcallah, PDG, Normes d'accessibilité Canada

Faits saillants

Normes d'accessibilité Canada a pour mandat d'aider à faire du Canada un endroit sans obstacle en élaborant des normes d'accessibilité pour les organisations sous réglementation fédérale.

a pour mandat d'aider à faire du un endroit sans obstacle en élaborant des normes d'accessibilité pour les organisations sous réglementation fédérale. Les normes élaborées précisent de quelle façon ces organisations peuvent prévenir, cerner et éliminer les obstacles à l'accessibilité.

Normes d'accessibilité Canada s'engage également à transmettre les pratiques exemplaires et à soutenir les travaux de recherche visant à prévenir, à cerner et à éliminer les obstacles.

s'engage également à transmettre les pratiques exemplaires et à soutenir les travaux de recherche visant à prévenir, à cerner et à éliminer les obstacles. Plus de 500 personnes se sont jointes à la réunion virtuelle pour en apprendre davantage sur les réalisations et les plans de l'organisation.

Il s'agissait de la première assemblée publique annuelle de Normes d'accessibilité Canada.

Normes d'accessibilité Canada tente toujours de tirer parti de l'expérience et de l'expertise des personnes en situation de handicap et autres experts.

Rendre le Canada accessible - Joignez-vous à nous!

Normes d'accessibilité Canada

