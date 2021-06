Tentatives répétées de Bell pour maintenir son monopole en Abitibi - Le CRTC sévit contre Bell/Cablevision

MONTRÉAL, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le CRTC sanctionne encore une fois Bell, les forçant à mettre fin à de nouveaux stratagèmes visant à maintenir son monopole historique en Abitibi-Témiscamingue. Dans deux décisions publiées hier, l'organisme de réglementation fédéral a d'abord ordonné à Cablevision, une filiale de Bell, de compléter le rehaussement de ses routeurs à ses propres frais et lui a aussi refusé le retrait de son forfait 50Mb/s. Ces décisions s'inscrivent dans une longue série d'échecs de Bell ayant pour objectif d'empêcher la population de la région d'être desservie convenablement par Vidéotron et de maintenir des tarifs les plus élevés possible en freinant la concurrence éventuelle.

Rehaussement des routeurs

Cablevision réclamait des frais supplémentaires à Vidéotron pour mettre à jour ses équipements et augmenter les capacités de ses routeurs. Ces augmentations de capacité constituent un élément important pour continuer de répondre à la demande croissante des clients de la région. La décision du CRTC ne laisse aucune place à interprétation et ordonne à Cablevision de procéder aux travaux à ses frais, et ce, dans les plus brefs délais.

Bloquer Vidéotron, quitte à enlever des services aux citoyens

Dans une autre tentative désespérée visant à limiter l'offre de service de Vidéotron, Cablevision a annoncé son intention de retirer son forfait Internet 50Mb/s en septembre dernier. L'objectif derrière ce stratagème était de maintenir sur le marché qu'un forfait de 15Mb/s et un autre de 125Mb/s, le premier étant nettement insuffisant pour soutenir la technologie Helix, le second étant deux fois plus cher. Encore une fois, le CRTC a vu clair dans le jeu de Cablevision et a refusé sa demande de retrait puisque celle-ci « pourrait limiter considérablement le choix des consommateurs ».

En plus d'être anticoncurrentielle, cette manœuvre privait la région d'une des vitesses les plus demandées sur le marché, pénalisant ainsi l'ensemble des consommateurs. Il est évident que Bell et Cablevision ont comme objectif que de maintenir la région sous leur joug, même si cela implique de retirer des services à la population.

« Nous continuerons de défendre les intérêts de la population face à l'attitude monopolistique de Bell. La région mérite mieux que ce mépris de Bell qui dure depuis des décennies, » a décrié Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor. « Notre arrivée dans la région a marqué un tournant et Vidéotron, en connectant un nombre grandissant d'Abitibiens et de Témiscamiens, fait en sorte d'en offrir toujours plus. Grâce à nous, la région a accès à ce qui se fait de mieux en matière de télécommunications, au meilleur prix et avec le meilleur service. », a-t-il ajouté.

Rappelons que ces plus récentes tentatives d'entrave à la concurrence s'inscrivent dans une longue série de gestes visant à bloquer l'arrivée d'un nouveau joueur dans la région. Bell avait déjà été fortement réprimandée par le CRTC en décembre 2019, l'organisme fédéral avait alors ordonné à Cablevision d'offrir un service d'Accès Internet aux tierces parties (AITP) à tout concurrent ayant un intérêt réel pour ce dernier.

À propos de Vidéotron

Vidéotron , filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 31 mars 2021, Vidéotron comptait 1 459 100 clients à son service de télédistribution. Quant à Club illico, son service de vidéo sur demande par abonnement, le nombre de ses abonnés s'élevait à 477 900. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 807 400 clients abonnés à ses services au 31 mars 2021. À cette date, Vidéotron avait activé 1 503 200 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie filaire à 897 700 foyers et organisations du Québec. Vidéotron a été nommée l'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois pour une 16e année consécutive.

