Tensions, grève et reprises sous surveillance policière au cégep de Maisonneuve

MONTRÉAL, le 3 juin 2025 /CNW/ - La Société générale des étudiantes et étudiants du collège de Maisonneuve (SOGEECOM) et la Coalition de résistance pour l'unité étudiante syndicale (CRUES) dénoncent fermement le déploiement d'une dizaines de véhicules policiers et d'une quarantaine d'agent-e-s qui a été observé ce matin sur le campus.

Cordon policier devant le collège de Maisonneuve (Groupe CNW/Société générale des étudiantes et des étudiants du collège de Maisonneuve)

Ce recours à l'appareil policier par le collège de Maisonneuve survient à la suite d'une escalade continue des tensions entre l'association étudiante et l'administration. La SOGEECOM s'est toujours opposée à la tenue d'examens finaux après la date prévue de fin de session, passée laquelle de nombreux-euse-s étudiant-e-s ne sont plus disponibles. Elle a fait savoir à l'administration du collège son intention de faire grève si aucune entente n'était conclue par rapport à l'allongement de la session dès la fin mars. La SOGEECOM a passé deux mois à proposer des scénarios permettant d'éviter une séquence de grève. Chacun de ces scénario s'est heurté à une fin de non-recevoir, l'administration étant allée jusqu'à menacer les professeur-e-s de sanctions si ils ou elles acceptaient de coopérer avec l'association. Le directeur général, David Pilon, a refusé systématiquement de rencontrer les délégué-e-s étudiant-e-s.

Dans sa dernière communication aux étudiant-e-s, l'administration du collège réaffirmait sa « volonté de dialogue et de respect mutuel». Une telle formulation ne peut manquer de surprendre de la part d'une direction qui a choisi d'avoir recours à des moyens judiciaires et policiers contre ses étudiant-e-s sans prendre la peine de rencontrer leur délégué-e-s.

La SOGEECOM et la CRUES estiment que la police n'a pas sa place sur les campus scolaires qui doivent demeurer des lieux d'enseignement de la démocratie. Elles tiennnent à réitérer qu'elles défendront toujours le droit des étudiant-e-s de faire grève et de lutter pour une société juste.

