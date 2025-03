Tensions commerciales : les Québécois souhaitent exploiter leurs propres ressources de gaz naturel pour se sevrer de leur dépendance américaine, révèle un nouveau sondage

MONTRÉAL, le 21 mars 2025 /CNW/ - Alors que les tensions entre le Canada et les États-Unis sont à un sommet, et que plane la menace d'une guerre commerciale avec leur principal partenaire commercial, un nouveau sondage met en lumière l'intérêt renouvelé des Québécois pour une plus grande autonomie énergétique et pour l'exploitation des importantes réserves de gaz naturel présentes sur le territoire québécois.

Devant les turbulences économiques actuelles, et alors que la pénurie d'énergie force la province à renoncer à des projets de développement économique, la population québécoise se montre ainsi plus favorable que jamais à sevrer sa dépendance au gaz naturel américain en misant sur l'exploitation de ses propres ressources naturelles. C'est essentiellement ce qui ressort du sondage mené par la firme Synopsis du 13 au 16 février 2025, auprès de 1 000 Québécois.

Le sondage permet par ailleurs de poser les constats suivants :

64% des répondants estiment que s'ils avaient le choix, ils privilégieraient du gaz provenant du Québec plutôt qu'à l'étranger ;

77 % des Québécois perçoivent l'exploitation du gaz naturel québécois comme une opportunité pour réduire la dépendance aux importations américaines. Seulement 5% des répondants sont en désaccord.

59% des répondants considèrent que le modèle norvégien, où l'exploitation des ressources énergétiques finance la transition énergétique et les programmes sociaux, devrait être une source d'inspiration pour le Québec. À titre de comparaison, seulement 20% des répondants privilégient le modèle québécois actuel ;

Plus du deux tiers des Québécois appuient l'exploitation des réserves de gaz naturel pour permettre une transition énergétique progressive et pour contribuer à réduire l'utilisation d'énergies plus polluantes.

Un contexte propice à la réflexion sur les choix énergétiques du Québec

Alors que les importations énergétiques américaines constituent désormais un pari risqué, la diversification des sources d'approvisionnement est plus que jamais d'actualité. Rappelons qu'à l'heure actuelle, le Québec importe la quasi-totalité du gaz naturel utilisé dans la province des États-Unis, ce qui représente un montant annuel d'environ 3 milliards de dollars. L'Association de l'énergie du Québec estime qu'il est urgent que le Québec adopte une approche pragmatique et réfléchie en matière de production d'énergie, notamment en brisant les tabous en matière d'exploitation des ressources naturelles québécoises.

« Ce sondage montre que les Québécois souhaitent un débat ouvert sur les solutions énergétiques qui s'offrent à nous. L'exploitation de notre gaz naturel pourrait permettre au Québec de mieux se protéger contre les fluctuations du marché international et d'assurer son indépendance énergétique » souligne sa directrice générale, Catherine Major.

Les résultats du sondage peuvent être consultés ici.

À propos de l'Association de l'énergie du Québec

L'Association de l'énergie du Québec (AÉQ) est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de porter la voix des promoteurs, des entreprises, des investisseurs et des sous-traitants impliqués dans le développement de projets énergétiques partout au Québec. L'AÉQ fait la promotion de politiques énergétiques ancrées dans la réalité des besoins du Québec, en tenant compte des demandes actuelles et futures. L'association prône une transition énergétique juste et efficace, qui permet l'épanouissement du Québec tout en assurant le maintien et l'essor de sa base industrielle et manufacturière.

Youri Rivest de la firme Synopsis est disponible pour des entrevues.

SOURCE Association de l'énergie du Québec

Source : Catherine Major, Directrice générale, Association de l'énergie du Québec, 438 390-9042, [email protected]