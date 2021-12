TORONTO, le 9 déc. 2021 /CNW/ - Le Groupe Tenet Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTC: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), une société fournisseur de services Fintech et gestionnaire du Business Hub™, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord de partenariat de partage de revenus avec PetroChina pour la vente et la distribution de café dans les dépanneurs des stations-service de PetroChina.

Longtemps connue comme une nation buveuse de thé, la popularité du café a explosé en Chine ces dernières années. Le pays est rapidement devenu l'un des plus grands marchés de consommation de café au monde, avec des ventes qui devraient atteindre 40 milliards de dollars américains d'ici la fin de 2025. Le café devient une denrée tellement importante en Chine qu'au début de l'année, le gouvernement a lancé le Hongqiao International Coffee Harbour à Shanghai pour aider à promouvoir le commerce et tout ce qui concerne le café dans tout le pays. PetroChina cherche à exploiter ce marché en tirant parti de son réseau national de plus de 20 000 dépanneurs uSmile pour offrir aux consommateurs chinois un moyen rapide et pratique d'obtenir leur tasse de café quotidienne. Tenet travaillera avec le distributeur de machines à café automatisées Mellower Coffee Ltd. pour faire financer et installer des machines de distribution de café dans les dépanneurs uSmile de PetroChina. En plus de distribuer du café, les machines (montrées ici) disposent également d'un écran d'affichage publicitaire, qui permettra au projet de générer des revenus de publicité en plus des revenus générés par la vente de café. Mellower Coffee sera responsable de fournir, d'installer et de maintenir les machines, tandis que Tenet collectera, surveillera et gérera toutes les données liées à la vente de café et de publicité pour le projet. PetroChina percevra les revenus et remettra à Tenet sa part des revenus sur la base de l'accord entre les parties. Tenet paiera alors Mellower Coffee pour son rôle dans le projet conformément à un accord distinct entre Tenet et Mellower Coffee. Les machines de distribution de café seront d'abord installées dans 20 dépanneurs uSmile d'ici la fin de 2021 dans la région autonome du Guangxi en vue de commencer l'expansion à d'autres dépanneurs partout à travers le pays en 2022.

À propos du Groupe Tenet Fintech Inc. :

Le Groupe Tenet Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine de l'intelligence artificielle et des technologies financières (Fintech). Les filiales de Tenet fournissent divers services analytiques et d'intelligence artificielle aux institutions financières et aux entreprises par l'entremise du Business Hub™, un écosystème où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour faciliter les transactions entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : http://www.tenetfintech.com

