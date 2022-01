TORONTO, le 28 janv. 2022 /CNW/ - Tenet Fintech Group Inc. (CSE: PKK) (OTC PINK: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), un fournisseur de services innovants en matière de Fintech et d'IA et gestionnaire du Business Hub™, a annoncé aujourd'hui que la filiale Cubeler de la Société a nommé M. Evrard D. Nkwemi en tant que gestionnaire des relations avec les institutions financières et analyste de crédit.

Evrard Nkwemi a 18 ans d'expérience dans les milieux bancaires commerciales et consommateur avec une spécialisation comme conseillé en investissement. Il a aussi fait la gestion de portefeuille et l'évaluation du crédit. Au fil des ans, Evrard a assumé des rôles de plus en plus exigeants, allant de la planification stratégique et de la mise en œuvre de processus de crédit à la fourniture d'un soutien analytique structuré pour la modélisation financière des portefeuilles. En outre, Evrard a joué un rôle déterminant dans la croissance des ventes dans ses postes précédents en dirigeant des équipes de développement commercial et en encadrant le personnel de vente pour atteindre et dépasser les objectifs. Auparavant, Evrard a travaillé avec des organisations bancaires nationales et internationales de premier plan, notamment la Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque Nationale du Canada et Ecobank Cameroun. Il apporte à Cubeler une compréhension approfondie du risque de crédit et des solutions de financement qui seront bénéfiques pour le Business Hub™. Evrard est titulaire d'un MBA en services financiers de l'ESG-UQAM et d'un Diplôme de techniques bancaires du CFPB de Paris-Dauphine en France.

« Il s'agit d'un ajout important pour nous alors que nous nous préparons à lancer des opérations de financement dans le Business Hub™ en Amérique du Nord. Evrard était un candidat naturel compte tenu de son expérience, de son expertise et de ses relations pour aider à développer stratégiquement l'entreprise comme nous l'avons fait en Chine, en établissant des relations solides avec les institutions financières et de crédit », a déclaré Johnson Joseph, directeur général de Tenet Fintech.

À propos de Tenet Fintech Group Inc. :

Tenet Fintech Group Inc. est la société mère d'un groupe de sociétés innovantes dans le domaine des technologies financières (Fintech) et de l'intelligence artificielle (IA). Les filiales de Tenet fournissent divers services d'analyse et d'IA aux institutions financières et aux entreprises par le biais du Business Hub™, un écosystème où l'analyse des données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour faciliter les transactions entre ses membres. Pour plus d'informations : http://www.tenetfintech.com

