Tenet nomme un cadre organisationnel accompli au poste de vice-président des opérations de la division Cubeler.

TORONTO, le 25 janv. 2022 /CNW/ - Tenet Fintech Group Inc. (CSE: PKK) (OTC PINK: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), un fournisseur de services Fintech et d'IA innovante et gestionnaire du Business Hub™, a annoncé aujourd'hui que la société a nommé M. Raji Wahidy au poste de vice-président des opérations pour sa division commerciale, Cubeler. Dans ce rôle, M. Wahidy apportera son expertise dans la direction des questions opérationnelles telles que les négociations de contrats, les accords de niveau de service, la planification stratégique en ligne avec l'expansion mondiale des affaires et les opérations commerciales.

Raji Wahidy a plus de 17 ans d'expérience dans de multiples secteurs, travaillant avec des entreprises établies du Fortune 500 telles que Vodafone et Ericsson, ainsi qu'avec des entreprises de taille moyenne et des entreprises en démarrage. Plus récemment, M. Wahidy était directeur général de Virtual Rehab, inc. où il était responsable des opérations mondiales, de la planification stratégique et de l'expansion internationale. Dans ses fonctions précédentes, M. Wahidy a excellé dans la planification stratégique des activités, la mise en œuvre de programmes de transformation à l'échelle mondiale, l'élaboration de programmes de mise en oeuvre pour le lancement de services et des produits, la planification budgétaire et les négociations d'entreprise. Compte tenu de ses performances exemplaires, M. Wahidy a reçu plus de 20 prix de reconnaissance mondiale à ce jour. Il a été reconnu pour sa mise en œuvre stratégique transparente dans les domaines de l'expansion géographique des activités. Son expertise est remarquée dans la réalisation d'une croissance annuelle pour ses équipes et l'amélioration des capacités opérationnelles des unités, y compris les services en nuage, la présence physique. Monsieur Wahidy est titulaire d'un doctorat de gestion en leadership organisationnel de l'université de Phoenix. Il a également à son actif plusieurs certificats de Harvard Business Publishing.

"Tenet a fait des progrès impressionnants dans le développement de ses activités en Chine. Ce succès aidera dans les plans d'expansion mondiale pour Cubeler. À l'approche de notre lancement, mon expérience et mes compétences sont bien adaptées pour garantir que les systèmes opérationnels sont mis en œuvre et organisés de manière stratégique. Cela permettra de faciliter la croissance exceptionnelle que nous anticipons. J'ai hâte de travailler avec les équipes de Tenet et de Cubeler pour propulser l'entreprise vers de nouveaux sommets", a déclaré M. Raji Wahidy.

À propos de Tenet Fintech Group Inc. :

Tenet Fintech Group Inc. est la société mère d'un groupe de sociétés innovantes de technologie financière (Fintech) et d'intelligence artificielle (IA). Les filiales de Tenet fournissent divers services d'analyse et d'IA aux institutions financières et aux entreprises par l'intermédiaire du Business Hub™, un écosystème où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour faciliter les transactions entre ses membres. Pour plus d'information : http://www.tenetfintech.com

