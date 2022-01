TORONTO, le 27 janv. 2022 /CNW/ - Tenet Fintech Group inc. (CSE : PKK) (OTC PINK: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), un fournisseur de services innovants de Fintech et d'IA et gestionnaire de the Business Hub™, a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle identité de marque. Tenet a mené à bien un vaste effort afin de redéfinir la nouvelle image de marque, en réponse à la croissance accélérée de l'entreprise et au renouvellement de sa vision d'entreprise.

Au cœur de ce changement de marque se trouve le changement de nom de l'entreprise, Tenet, qui a été annoncée précédemment et qui est entrée en vigueur le 1er novembre 2021. Parallèlement à ce changement, un nouveau logo d'entreprise a été dévoilé aujourd'hui et un nouveau site Web devrait être lancé au cours du premier trimestre.

"La nouvelle identité visuelle de Tenet est plus moderne et plus attrayante et nous pensons qu'elle reflète mieux notre vision, notre mission et notre évolution. Compte tenu de l'importance que nous accordons à l'expansion mondiale et au développement des affaires, le moment était venu de redonner une nouvelle image à notre société pour qu'elle soit plus moderne au moment où nous pénétrons sur de nouveaux marchés", a déclaré Johnson Joseph, directeur général de Tenet Fintech.

À propos de Tenet Fintech Group inc. :

Tenet Fintech Group inc. est la société mère d'un groupe de sociétés innovantes dans le domaine des technologies financières (Fintech) et d'intelligence artificielle (IA). Les filiales de Tenet fournissent divers services d'analyse et d'IA aux institutions financières et aux entreprises par le biais du Business Hub™, un écosystème où l'analyse des données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour faciliter les transactions entre ses membres. Pour plus d'informations : http://www.tenetfintech.com

