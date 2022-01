TORONTO, le 21 janv. 2022 /CNW/ - Tenet Fintech Group Inc. (CSE : PKK) (OTC PINK : PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), un fournisseur de services innovants de Fintech et d'IA et gestionnaire du Business Hub™, a annoncé aujourd'hui que la Société a nommé M. Mark Paterson en tant qu'avocat général. Dans ce rôle, M. Paterson développera, mettra en œuvre et supervisera la stratégie juridique actuelle de Tenet.

M. Paterson apporte avec lui plus de 20 ans d'expérience en tant que ressource interne clé pour des organisations multinationales ainsi qu'en tant que praticien dans l'un des principaux cabinets d'avocats d'affaires du Canada. M. Paterson a acquis une vaste expertise en matière de droit canadien et international et a réussi à utiliser cette expertise pour améliorer les opérations commerciales. En tant que ressource interne, M. Paterson a excellé à fournir de conseils juridiques, notamment sur les fusions et acquisitions et d'investissement, les questions commerciales, la gestion des réclamations, la protection de la vie privée et des données personnelles, et la propriété intellectuelle. Avant de rejoindre Tenet, M. Paterson, en tant que directeur des affaires juridiques de Future Electronics, était l'avocat principal de cette grande organisation mondiale de distribution de composants électroniques. Il a également travaillé en tant que directeur juridique et vice-président des alliances stratégiques pour la société de voyages spécialisés Luxury Retreats. M. Paterson a commencé sa carrière juridique en tant qu'associé au sein du service de droit des sociétés de Fasken Martineau, et est diplômé en droit civil et a obtenu un baccalauréat en droit commun de l'Université McGill, il est aussi membre officiel du Barreau du Québec.

Ce qui a attiré M. Paterson chez Tenet, c'est la vision et la passion de l'entreprise. "C'est un privilège de rejoindre cette équipe exceptionnelle d'entrepreneurs, de professionnels et d'experts motivés et de faire partie de l'équipe de direction dynamique ", a déclaré M. Paterson. "Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec mes nouveaux collègues dans ce rôle stratégique et d'aider Tenet à poursuivre son remarquable parcours."

À propos de Tenet Fintech Group Inc. :

Tenet Fintech Group Inc. est la société mère d'un groupe de sociétés innovantes de technologie financière (Fintech) et d'intelligence artificielle (IA). Les filiales de Tenet fournissent divers services d'analyse et d'IA aux institutions financières et aux entreprises via le Business Hub™, un écosystème où l'analyse des données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour faciliter les transactions entre ces membres. Pour plus d'informations : http://www.tenetfintech.com

