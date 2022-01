TORONTO, le 20 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe Tenet Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTC PINK: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), une société fournisseur de services Fintech et gestionnaire du Business Hub™, a annoncé aujourd'hui que la Société a nommé Mme Natalie Morrissette au poste de vice-présidente du marketing et des communications de Tenoris3. En tant que membre de l'équipe de direction de la Société, elle dirigera la direction de Tenoris3, qui est une compagnie de gestion des données qui alimente le Business Hub™.

Natalie Morrissette a plus de 20 ans d'expérience en tant que stratège pivot pour la croissance du marché et le leadership pour des marques de classe mondiale. Étant une leader motivée, Natalie est capable de créer des leaders de marché par le biais de canaux hybrides et a catapulté de multiples marques vers des revenus de plusieurs millions de dollars sur des marchés extrêmement compétitifs. Plus récemment, elle a été consultante stratégique et a contribué à l'expansion réussie de diverses marques nationales et mondiales, dont Cogeco, la Banque Nationale, le gouvernement de l'Australie, VIA Rail, Textron et Pink Lady worldwide. Mme Morrissette a été un compagnon de démarrage, mentorant et accompagnant de nombreuses entreprises en démarrage vers le succès dès le départ. Avant de travailler comme consultante, elle a occupé des postes de direction chez Pelmorex Corp (Météo Média) et Nurun, une agence web mondiale. Natalie est également titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université Concordia de Montréal (Québec).

" Je suis ravie de rejoindre Tenet à ce stade où la société est prête à connaître une expansion rapide pour devenir une entreprise mondiale ", a déclaré Mme Morrissette. "Je suis impatiente d'apporter mon expérience et mon expertise à Tenet et de développer le Business Hub™ pour qu'il devienne un champion des choix pour les petites et moyennes entreprises."

À propos du Groupe Tenet Fintech Inc. :

Le Groupe Tenet Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine de l'intelligence artificielle et des technologies financières (Fintech). Les filiales de Tenet fournissent divers services analytiques et d'intelligence artificielle aux institutions financières et aux entreprises par l'entremise du Business Hub™, un écosystème où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour faciliter les transactions entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : http://www.Tenetfintechgroup.com

SOURCE Tenet Fintech Group.