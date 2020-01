Teneo fait l'acquisition de Hatley Conseillers en stratégie

L'expertise et les capacités de Teneo au Canada prennent de l'ampleur

L'ajout d'un nouveau bureau à Montréal positionne la firme en vue d'une croissance continue dans un important marché mondial

NEW YORK, TORONTO et MONTRÉAL, le 7 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Teneo, le cabinet-conseil mondial pour PDG, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Hatley Conseillers en stratégie, un chef de file dans le domaine des communications stratégiques et des services-conseils aux entreprises basé à Montréal, au Canada. Les opérations désormais fusionnées des bureaux de Toronto et de Montréal seront exploitées sous la marque Teneo.

Fondé en 2010, le cabinet Hatley est dirigé par trois associés : Adam Daifallah, qui a auparavant pratiqué le droit au bureau montréalais de Norton Rose Fulbright, siégé sur le comité éditorial du National Post et a été correspondant pour le New York Sun à Washington ; Carl Vallée, anciennement attaché de presse et porte-parole de l'ex-premier ministre Stephen Harper, dirige les communications stratégiques de la firme ; et Alexandre Meterissian, qui a de l'expérience sur la colline parlementaire à Ottawa, dirige le groupe des relations gouvernementales chez Hatley.

« L'addition de l'équipe Hatley témoigne de notre engagement à investir dans notre entreprise qui vise à donner des conseils stratégiques de classe mondiale aux PDG et conseils d'administration partout où nous opérons », a dit Declan Kelly, président fondateur et PDG de Teneo.

« Avec des bureaux à Toronto et à Montréal, nous sommes désormais mieux positionnés pour offrir des conseils stratégiques de haute qualité dans les deux langues officielles du Canada et au sein de plusieurs juridictions », a dit James Crossland, président de Teneo Canada. « L'expérience, la profondeur et la qualité de nos gens sont reflétées dans les récents succès de Teneo, lesquels vont s'accentuer avec l'acquisition de Hatley. Je suis très heureux d'accueillir Adam, Carl, Alexandre et leurs collègues au sein de notre équipe canadienne en pleine croissance », a-t-il ajouté.

M. Daifallah a dit : « Le regroupement de nos deux cabinets en une seule opération à l'intérieur du réseau mondial de Teneo est très emballant tant pour nos collègues que pour nos clients. Cela améliore notre capacité à offrir aux clients l'accès aux divisions de stratégie, de communications, de conseil en gestion et de conseil en capital et risque du cabinet. »

Teneo a maintenant conclu 11 transactions depuis la fondation du cabinet en 2011.

Au sujet de Teneo :

Teneo est le cabinet-conseil mondial pour PDG. Travaillant exclusivement avec les PDG et cadres supérieurs des plus grandes compagnies mondiales, Teneo fournit des conseils stratégiques sur l'ensemble de leurs objectifs et enjeux clés. Nous comptons parmi nos clients un nombre important de sociétés Fortune 100 et du FTSE 100, ainsi que d'autres multinationales. En intégrant les disciplines de la communication stratégique, des relations avec les investisseurs, du conseil numérique, de la diversité et de l'inclusion, du conseil en gestion, du conseil en risque physique et cyber, du conseil financier, du conseil en gouvernance d'entreprise, du conseil en risque politique et stratégique et du conseil en talents, Teneo relève les défis et les opportunités les plus complexes.

Le cabinet a été fondé en juin 2011 par Declan Kelly, Doug Band et Paul Keary et compte maintenant plus de 800 employés répartis dans 20 bureaux à travers le monde. Pour plus d'information au sujet de Teneo, consultez www.teneo.com.

SOURCE Teneo

