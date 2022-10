OTTAWA, ON, le 18 oct. 2022 /CNW/ - Après avoir connu un essor en 2021, les mises en chantier d'habitations dans les six plus grandes régions métropolitaines de recensement (RMR) du pays ont diminué de 5 % au premier semestre de 2022. La baisse de la construction d'appartements (-9 %) est la principale cause de ce repli. Ces informations sont tirées du dernier numéro du Rapport sur l'offre de logements de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Ce rapport décrit les tendances de la construction résidentielle dans les six plus grandes RMR du Canada, soit Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa et Montréal.

Rapport sur l’offre de logements de la SCHL. (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement)

Les gains réalisés dans la construction de logements neufs à Toronto, à Calgary et à Edmonton ont été contrebalancés par les baisses enregistrées à Vancouver, à Montréal et à Ottawa.

« Au premier semestre de 2022, les mises en chantier d'habitations ont varié à l'échelle des grands centres urbains du Canada. La construction de logements locatifs a été vigoureuse dans l'ensemble, grâce à la forte demande, tandis que la hausse des taux d'intérêt a inspiré de la prudence aux promoteurs du segment des appartements en copropriété, » ont déclaré Francis Cortellino et Eric Bond, spécialistes principaux de l'analyse du marché de l'habitation à la SCHL. « Les coûts croissants de la construction et la pénurie de matériaux se sont également fait sentir dans tous les marchés, ce qui a retardé l'achèvement des bâtiments et miné l'abordabilité des logements neufs. »

En plus de présenter les plus récentes tendances de la construction résidentielle, ce numéro du Rapport sur l'offre de logements décrit l'évolution des coûts et de la durée de construction pour différents types de logements dans les six plus grands centres urbains du Canada.

Vous pouvez télécharger et lire le rapport complet sur le site Web de la SCHL.

Faits saillants du rapport :

Dans la RMR de Vancouver , les mises en chantier d'habitations ont diminué d'environ 25 % au premier semestre de 2022. Ce ralentissement s'explique surtout par une baisse du nombre d'appartements en copropriété mis en chantier, en raison du nombre accru d'appartements locatifs qui ont été commencés. Le faible taux d'inoccupation à Vancouver , conjugué au contexte économique incertain pour les acheteurs, a sans aucun doute incité les promoteurs immobiliers à se tourner vers le marché des logements locatifs.

Les mises en chantier ont diminué pour tous les types de logements dans la région de Montréal. Après une reprise temporaire de l'activité au début de la pandémie, entraînée par un changement des préférences, la construction de maisons a fortement reculé. Après avoir atteint des niveaux historiques l'an dernier, les mises en chantier d'appartements ont également diminué.

C'est à Toronto que le nombre de mises en chantier d'habitations a été le plus élevé au premier semestre de 2022 (19 520, en hausse de 7 %). La construction d'appartements et de maisons en rangée a augmenté à Toronto , tandis que la construction de types de logements généralement moins abordables (maisons individuelles et jumelés) a baissé.

À Ottawa , les mises en chantier ont diminué pour presque tous les types de logements. La baisse a été particulièrement forte dans les segments des maisons individuelles et des appartements en copropriété, où la construction a été très élevée entre janvier et juin 2021. Les appartements locatifs ont toutefois enregistré une hausse, car les faibles taux d'inoccupation ont stimulé la construction.

Les mises en chantier d'habitations ont augmenté d'environ 20 % dans les RMR de Calgary et d' Edmonton depuis le début de l'année. À Calgary , la construction s'est accrue pour tous les types de logements. La faiblesse des stocks de logements et la forte demande ont également joué un rôle dans cette expansion.

Nous croyons fermement que pour prendre des décisions plus éclairées en matière de logement, il faut avoir accès à des données et à des renseignements de qualité sur le marché de l'habitation. Le Rapport sur l'offre de logements vise à approfondir la compréhension de l'état de l'offre de logements avant de fournir des renseignements sur les écarts à combler et les occasions à saisir. Nous continuerons de publier de nouvelles données, de nouveaux indicateurs et de nouvelles pistes pour explorer différents aspects de l'offre de logements au Canada.

