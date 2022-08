OTTAWA, ON, le 16 août 2022 /CNW/ - La tendance des mises en chantier d'habitations se chiffrait à 264 426 en juillet, en hausse comparativement à 257 862 le mois précédent, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations.

Mises en chantier d'habitations (toutes les régions) (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement) Aled ab Iorwerth Économiste en chef adjoint, SCHL (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement)

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées (DDA), car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

« La tendance et les DDA mensuelles ont augmenté en juillet par rapport à juin à l'échelle nationale, car le niveau des mises en chantier d'habitations au Canada demeure historiquement élevé et nettement supérieur à 200 000 depuis 2020, a déclaré Aled Ab Iorwerth, économiste en chef jointe à la SCHL. Dans les centres urbains du Canada, les DDA mensuelles sur les mises en chantier ont diminué en juillet, en raison d'une baisse des mises en chantier de maisons individuelles. Sur les marchés de Vancouver et de Toronto, le segment des logements collectifs et celui des maisons individuelles ont connu une diminution des mises en chantier, mais la baisse a été nettement plus marquée dans le premier segment que dans le second, tandis qu'à Montréal, ces deux segments ont connu une baisse d'activité similaire. »

Dans l'ensemble des régions du Canada, les DDA mensuelles sur les mises en chantier d'habitations en juillet se sont établies à 275 329, ce qui représente une hausse de 1,1 % par rapport à juin. Dans les centres urbains, ce nombre a diminué de 0,8 % pour s'établir à 254 371 en juillet. Les mises en chantier se sont chiffrées à 195 987 dans le segment des logements collectifs et à 58 384 dans le segment des maisons individuelles, en baisse respectivement de 0,3 % et 2,3 %.

Dans les régions rurales, les DDA sur les mises en chantier d'habitations sont estimées à 20 958.

À noter :

Les Mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données d'août le 15 septembre à 8 h 15 (HE).

Les définitions et méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé sur les mises en chantier et les achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

En tant que source fiable d'information sur le logement, la SCHL fournit des données, des résultats de recherche et des renseignements impartiaux sur le marché de l'habitation pour aider à combler les lacunes dans les connaissances et à approfondir la compréhension des enjeux complexes liés au logement, en vue d'éclairer les décisions stratégiques futures. Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser les activités mensuelles, trimestrielles et d'une année à l'autre sur le marché du neuf. Les données que nous recueillons dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

Liens connexes :

Données sur les mises en chantier d'habitations dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Tous les autres logements Ensemble des logements







Juillet 2021 Juillet 2022 % Juillet 2021 Juillet 2022 % Juillet 2021 Juillet 2022 % Provinces (centres de 10 000 hab. et plus)

















T.-N.-L.

43 73 70 24 4 -83 67 77 15 Î.-P.-É.

59 27 -54 75 16 -79 134 43 -68 N.-É.

155 142 -8 256 479 87 411 621 51 N.-B.

145 124 -14 285 338 19 430 462 7 Atlantique

402 366 -9 640 837 31 1 042 1 203 15 Qc

828 729 -12 4 152 3 833 -8 4 980 4 562 -8 Ont.

2 623 2 216 -16 5 561 5 980 8 8 184 8 196 0 Man.

273 269 -1 280 304 9 553 573 4 Sask.

125 143 14 77 131 70 202 274 36 Alb.

1 301 1 378 6 1 404 2 176 55 2 705 3 554 31 Prairies

1 699 1 790 5 1 761 2 611 48 3 460 4 401 27 C.-B.

702 671 -4 3 254 3 196 -2 3 956 3 867 -2 Canada (centres de 10 000 hab. et plus) 6 254 5 772 -8 15 368 16 457 7 21 622 22 229 3 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 20 26 30 19 130 ## 39 156 300 Barrie

91 188 107 235 141 -40 326 329 1 Belleville

42 20 -52 4 5 25 46 25 -46 Brantford

9 71 ## 0 110 ## 9 181 ## Calgary

504 523 4 900 1 356 51 1 404 1 879 34 Edmonton

583 625 7 434 752 73 1 017 1 377 35 Grand Sudbury 28 8 -71 22 22 - 50 30 -40 Guelph

18 12 -33 157 17 -89 175 29 -83 Halifax

76 78 3 224 417 86 300 495 65 Hamilton

68 92 35 177 103 -42 245 195 -20 Kelowna

80 52 -35 375 40 -89 455 92 -80 Kingston

39 49 26 16 22 38 55 71 29 Kitchener-Cambridge-Waterloo 61 93 52 427 305 -29 488 398 -18 Lethbridge

53 30 -43 23 9 -61 76 39 -49 London

238 102 -57 397 204 -49 635 306 -52 Moncton

48 49 2 105 185 76 153 234 53 Montréal

271 165 -39 2 339 1 944 -17 2 610 2 109 -19 Oshawa

129 103 -20 160 234 46 289 337 17 Ottawa-Gatineau 408 306 -25 387 1 824 371 795 2 130 168 Gatineau

110 70 -36 38 276 ## 148 346 134 Ottawa

298 236 -21 349 1 548 344 647 1 784 176 Peterborough

60 41 -32 0 0 - 60 41 -32 Québec

103 102 -1 1 303 521 -60 1 406 623 -56 Regina

31 39 26 24 44 83 55 83 51 Saguenay

20 36 80 16 12 -25 36 48 33 St. Catharines-Niagara 132 130 -2 72 26 -64 204 156 -24 Saint John

30 28 -7 88 5 -94 118 33 -72 St. John's

35 68 94 20 3 -85 55 71 29 Saskatoon

82 95 16 49 77 57 131 172 31 Sherbrooke

46 42 -9 74 70 -5 120 112 -7 Thunder Bay

19 23 21 60 19 -68 79 42 -47 Toronto

861 533 -38 3 194 2 882 -10 4 055 3 415 -16 Trois-Rivières

22 17 -23 88 66 -25 110 83 -25 Vancouver

257 276 7 1 818 1 700 -6 2 075 1 976 -5 Victoria

80 107 34 537 861 60 617 968 57 Windsor

57 68 19 36 90 150 93 158 70 Winnipeg

233 228 -2 211 243 15 444 471 6 Total

4 834 4 425 -8 13 991 14 439 3 18 825 18 864 0



Les données pour 2021 et 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016.

Source : SCHL (Relevé des mises en chantier et des achèvements et Relevé des logements écoulés sur le marché) ## non calculable / valeur extrême

Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Tous les autres logements Ensemble des logements



Juin 2022 Juillet 2022 % Juin 2022 Juillet 2022 % Juin 2022 Juillet 2022 % Provinces (centres de 10 000 hab. et plus)

















T.-N.-L.

677 812 20 55 48 -13 732 860 17 Î.-P.-É.

146 217 49 624 192 -69 770 409 -47 N.-É.

1 863 1 571 -16 3 430 5 732 67 5 293 7 303 38 N.-B.

988 899 -9 4 204 3 958 -6 5 192 4 857 -6 Qc

7 281 7 120 -2 40 034 45 689 14 47 315 52 809 12 Ont.

21 274 21 429 1 70 914 70 693 0 92 188 92 122 0 Man.

2 515 2 594 3 4 956 3 648 -26 7 471 6 242 -16 Sask.

1 476 1 475 0 5 160 1 572 -70 6 636 3 047 -54 Alb.

16 661 15 104 -9 21 225 26 091 23 37 886 41 195 9 C.-B.

6 853 7 163 5 45 993 38 364 -17 52 846 45 527 -14 Canada (centres de 10 000 hab. et plus) 59 734 58 384 -2 196 595 195 987 0 256 329 254 371 -1 Canada (toutes les régions) 71 465 72 578 2 200 918 202 749 1 272 381 275 329 1 Régions métropolitaines

Abbotsford-Mission 435 391 -10 1 524 1 560 2 1 959 1 951 0 Barrie

1 261 1 621 29 2 364 1 692 -28 3 625 3 313 -9 Belleville

332 195 -41 96 60 -38 428 255 -40 Brantford

597 805 35 1 944 1 320 -32 2 541 2 125 -16 Calgary

6 234 6 207 0 15 984 16 272 2 22 218 22 479 1 Edmonton

8 018 6 931 -14 4 104 9 024 120 12 122 15 955 32 Grand Sudbury 106 55 -48 48 264 450 154 319 107 Guelph

257 136 -47 660 204 -69 917 340 -63 Halifax

1 078 861 -20 3 252 5 004 54 4 330 5 865 35 Hamilton

882 1 076 22 3 684 1 236 -66 4 566 2 312 -49 Kelowna

658 633 -4 7 884 480 -94 8 542 1 113 -87 Kingston

296 460 55 312 264 -15 608 724 19 Kitchener-Cambridge-Waterloo 1 951 1 225 -37 4 512 3 660 -19 6 463 4 885 -24 Lethbridge

350 273 -22 84 108 29 434 381 -12 London

1 831 897 -51 960 2 448 155 2 791 3 345 20 Moncton

294 346 18 2 748 2 220 -19 3 042 2 566 -16 Montréal

2 594 1 694 -35 33 872 23 239 -31 36 466 24 933 -32 Oshawa

1 116 1 160 4 2 460 2 808 14 3 576 3 968 11 Ottawa-Gatineau 2 973 2 999 1 7 668 21 888 185 10 641 24 887 134 Gatineau

577 679 18 1 260 3 312 163 1 837 3 991 117 Ottawa

2 396 2 320 -3 6 408 18 576 190 8 804 20 896 137 Peterborough 411 314 -24 0 0 - 411 314 -24 Québec

828 962 16 7 080 6 252 -12 7 908 7 214 -9 Regina

405 459 13 540 528 -2 945 987 4 Saguenay

160 309 93 432 144 -67 592 453 -23 St. Catharines-Niagara 1 149 1 167 2 480 312 -35 1 629 1 479 -9 Saint John

288 248 -14 24 60 150 312 308 -1 St. John's

509 773 52 48 36 -25 557 809 45 Saskatoon

858 944 10 4 608 924 -80 5 466 1 868 -66 Sherbrooke

324 465 44 804 840 4 1 128 1 305 16 Thunder Bay

106 155 46 480 228 -53 586 383 -35 Toronto

4 565 4 521 -1 45 360 34 584 -24 49 925 39 105 -22 Trois-Rivières 286 204 -29 1 164 792 -32 1 450 996 -31 Vancouver

3 043 2 918 -4 29 352 20 400 -30 32 395 23 318 -28 Victoria

416 1 021 145 2 244 10 332 360 2 660 11 353 327 Windsor

576 679 18 792 1 080 36 1 368 1 759 29 Winnipeg

2 188 2 211 1 3 828 2 916 -24 6 016 5 127 -15

Les données pour 2021 et 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016. Source : SCHL (Relevé des mises en chantier et des achèvements et Relevé des logements écoulés sur le marché) ## non calculable / valeur extrême

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Nous encourageons les journalistes à communiquer avec les Relations avec les médias de la SCHL et à s'adresser à nos analystes de marché au sujet des mises en chantier d'habitations dans leur région métropolitaine de recensement (RMR) respective du Canada. Relations avec les médias, SCHL, [email protected]