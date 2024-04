Le rapport de la plateforme de protection de marque de Weixin (Brand Protection Platform, BPP) met en évidence les améliorations et les actions récentes de Tencent pour renforcer son programme de protection de marque et améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle sur Weixin.

SHENZHEN, Chine, 18 avril 2024 /CNW/ - Tencent a publié aujourd'hui le rapport annuel de sa Brand Protection Platform, résumant ses progrès continus dans la protection des droits de propriété intellectuelle (PI) contre les activités illicites en violation des politiques de Weixin, y compris la publicité ou l'offre de vente de produits contrefaits.

Weixin est un service de communication unique et polyvalent qui associe des fonctions privées et publiques telles que la messagerie directe, les conversations de groupe, les comptes officiels et les mini-programmes de tiers. De nombreuses marques de premier plan dans le monde collaborent non seulement avec Weixin par l'intermédiaire de sa Brand Protection Platform, mais choisissent également Weixin comme canal principal pour communiquer directement avec les consommateurs, ce qui démontre la double valeur qu'offre Weixin en matière de protection et de connexion. Le rapport démontre l'utilisation par Weixin de solutions innovantes, de mesures proactives accrues et d'une application du droit renforcée pour aider à minimiser et dissuader les activités interdites sur les fonctionnalités privées et publiques. Ces actions ont contribué à réduire les mauvaises utilisations de Weixin par certains acteurs malintentionnés.

En augmentant le nombre de contenus publics examinés de manière proactive, en aggravant les sanctions contre les comptes reconnus coupables de contrefaçon et en fournissant des informations transparentes aux marques, Weixin a considérablement renforcé ses efforts en matière de respect des droits de propriété intellectuelle.

Ces changements font suite à des discussions constructives avec les marques et les acteurs de l'industrie et témoignent de l'engagement continu de Weixin à collaborer avec les marques et autres parties prenantes pour lutter contre les violations de droits de propriété intellectuelle.

« 2023 a été une année charnière dans nos efforts continus pour protéger les marques et les utilisateurs de Weixin », a déclaré Danny Marti, Head of Global Public Policy, Tencent. « Nous continuons à renforcer le programme de la Brand Protection Platform chaque année en élargissant les mesures proactives, en générant des rapports de meilleure qualité provenant des utilisateurs au sein des fonctionnalités privées et publiques, en améliorant la transparence - y compris en lançant des numéros d'identification pour faciliter les enquêtes et les rapports - et en renforçant l'application du droit en ligne et hors ligne, parallèlement à des sanctions plus lourdes. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec nos partenaires et d'autres parties prenantes sur ces questions importantes, dans le cadre de notre engagement de longue date en faveur de la protection de la propriété intellectuelle. »

Faits marquants de l'année 2023

Le rapport de la Brand Protection Platform met en évidence des progrès significatifs dans trois domaines importants : 1) la création d'un portail unique et efficace pour les propriétaires de droits de propriété intellectuelle afin d'accéder, soumettre et examiner les pistes utilisateurs, les avis de retrait et les métriques d'application à travers les comptes personnels, les canaux, les comptes officiels et les mini-programmes ; 2) le renforcement de l'interception proactive des marques et des mots clés lors de l'enregistrement des comptes, des tentatives de changement de nom et des publicités ; et 3) la mise en place d'un système de signalement innovant basé sur la participation des utilisateurs, leur permettant de signaler les violations se produisant au sein des fonctionnalités privées.

La Brand Protection Platform de Weixin fournit des outils et des solutions pour minimiser les échanges liés à la publicité et la vente de produits contrefaits, agissant comme un portail unique pour l'application des droits de propriété intellectuelle sur l'ensemble des fonctionnalités de Weixin.

Le nombre de membres de la Brand Protection Platform a augmenté de 10 % au cours de l'année écoulée, le système prenant désormais en charge plus de 570 marques dans plus de deux douzaines de pays, et couvrant plus de 30 secteurs d'activité différents.

Pour soutenir un environnement de respect des droits de propriété intellectuelle plus proactif, les équipes de Weixin gèrent désormais une base de données pour des chaînes contenant 30 000 mots-clés de marque (1 000 de plus par rapport à l'année précédente) et une base de données contenant 29 000 mots-clés de marque pour des comptes officiels et les mini-programmes (2 000 de plus par rapport à l'année précédente). Ces mesures proactives ont permis de bloquer en moyenne entre plus de 5 200 enregistrements de comptes suspects ou tentatives de changement de nom sur les chaînes et plus de 11 500 pour les comptes officiels et les mini-programmes.

Afin de renforcer les mesures de signalement et d'application au sein des fonctionnalités privées, Weixin fournit des outils de signalement robustes générés par les utilisateurs pour identifier les activités de contrefaçon présumées dans les échanges sur l'outil. Ces « pistes » sont partagées avec les membres de la Brand Protection Platform et servent à signaler à tous les utilisateurs que les activités illicites, même au sein des fonctionnalités privées, sont interdites et font l'objet de mesures appropriées. Au cours de l'année écoulée, Weixin a continué à améliorer le système de signalement généré par les utilisateurs, en veillant à ce que les sanctions appropriées soient appliquées. En 2023, environ 97 % des sanctions prises à l'encontre des fonctionnalités privées provenaient du système de signalement des utilisateurs de Weixin, par rapport aux signalements initiés par les marques.

D'autres développements notables en 2023 ont inclus :

Amélioration du mécanisme de signalement des utilisateurs pour les Chats et les Moments : Une grande partie de la communication sur Weixin a lieu dans le cadre de fonctions privées - chats individuels, conversations de groupe et Moments - et la plateforme s'appuie fortement sur les utilisateurs pour signaler les activités de contrefaçon. Weixin a continué à rendre le signalement aussi facile que possible pour les utilisateurs tout en améliorant la qualité des rapports partagés avec les marques pour faciliter des examens efficaces. En 2023, le système de signalement généré par les utilisateurs de Weixin a produit près de 190 000 pistes, dont 67 % ont été examinées par les marques (contre 38 % en 2020), ce qui démontre l'efficacité et la valeur accrues du système.

Des mesures de transparence renforcées pour responsabiliser les marques : Weixin a continué à mettre en œuvre de plus en plus de mesures de transparence et de suivi afin que les marques aient une meilleure visibilité sur l'application de la loi. Par exemple, les marques peuvent désormais voir le niveau des sanctions imposées aux contrevenants et les numéros d'identification des chaînes pour tous les comptes de chaînes afin de faciliter les enquêtes.

Soutien renforcé à l'application des droits hors ligne : Weixin a renforcé sa collaboration avec les propriétaires de marques et les autorités judiciaires pour faire respecter la propriété intellectuelle hors ligne. L'année dernière, elle a soutenu 24 affaires pénales représentant une valeur de 260 millions de dollars (contre 42 millions de dollars en 2022). Le nombre d'affaires hors ligne poursuivies a également été multiplié par dix par rapport à 2021.

Pour consulter l'intégralité du rapport de la Brand Protection Platform de Tencent Weixin, rendez-vous sur le site : https://static.www.tencent.com/attachments/reports/tencent_bpp_report_2023.pdf.

SOURCE Tencent

Renseignements: CONTACT : Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter : [email protected]