Depuis le lancement de sa version bêta en octobre 2024, EdgeOne Pages affiche une adoption rapide, servant plus de 150 000 utilisateurs et facilitant plus d'un million de déploiements. Intégrant de nombreux commentaires des utilisateurs, la version officielle introduit maintenant de nombreuses fonctionnalités nouvelles, y compris des mesures et des analyses d'utilisation, une protection de la sécurité personnalisable, des frameworks SSR full-stack populaires, un stockage KV en un clic et des assistants virtuels vocaux IA.

En outre, un forfait gratuit en permanence est disponible pour tous les utilisateurs avec une activation en un seul clic, offrant des avantages de base tels qu'un trafic d'accélération de la sécurité des sites Web illimité et des quotas de requêtes, la protection de la sécurité au niveau plateforme et la surveillance unifiée des données.

Par le passé, le lancement de projets Web à l'échelle mondiale faisait souvent face à des défis tels que de longs cycles de déploiement et des temps de lancement longs. Par exemple, de nombreux développeurs d'outils d'IA ciblant des marchés étrangers font face à un long font face à un processus complexe, incluant la planification de l'architecture, l'approvisionnement et la configuration des serveurs, la configuration frontend et backend, l'intégration de l'authentification des utilisateurs (vérification des courriels, connexion de tiers), l'intégration des paiements multidevises et le traitement des callbacks, de l'exploitation et de la maintenance, les sauvegardes et l'accélération interrégionale - un échéancier qui s'étend souvent sur des semaines.

Les demandes du marché évoluent toutefois rapidement. Les utilisateurs souhaitant une « génération de base texte-image » aujourd'hui peuvent demander une « personnalisation du style + une exportation par lots » demain. La capacité de développer, déployer et valider rapidement des idées de produits est devenue un avantage concurrentiel clé pour les équipes qui se développent à l'échelle mondiale.

Maintenant, avec la sortie officielle d'EdgeOne Pages, les développeurs indépendants et les petites équipes peuvent désormais rationaliser la construction, le déploiement et les opérations dans un processus unifié, réduisant ainsi le temps de lancement d'un site Web de quelques jours à quelques minutes.

Phase de construction : EdgeOne Pages offre une grande variété de modèles de sites Web, couvrant de nombreuses catégories telles que les outils d'IA, les utilitaires en ligne, les logiciels-services, les services interentreprises (B2B), les sites Web d'entreprise, les pages de produits, le commerce électronique, les pages de destination et les pages de campagnes. Grâce aux fonctions intégrées, les utilisateurs peuvent facilement intégrer des systèmes de gestion de contenu, les paiements, OAuth, des bases de données et d'autres services tiers. En tirant parti des capacités intégrées de WebSocket et de LLM, les utilisateurs peuvent même créer rapidement une page de clavardage vocal IA à l'aide de modèles prédéfinis.

Phase de déploiement : Composé de plus de 3 200 nœuds périphériques dans le monde, le réseau d'EdgeOne distribue automatiquement le contenu des sites aux nœuds les plus proches des utilisateurs finaux, offrant une accélération globale et une mise en cache intelligente pour le contenu statique et dynamique, assurant ainsi des performances stables et cohérentes.

Phase d'exploitation : EdgeOne Pages tire parti d'une architecture sans serveur, éliminant ainsi le besoin d'acheter et de maintenir des serveurs, ce qui réduit considérablement les coûts d'exploitation. La version officielle introduit également des capacités améliorées de surveillance des données, permettant aux utilisateurs de visualiser l'utilisation d'un site directement dans la console et d'utiliser un nouveau tableau de bord analytique pour filtrer les mesures détaillées par site et par hôte, ce qui permet un suivi continu de la performance.

EdgeOne Pages est maintenant passé de la prise en charge d'un framework unique à un écosystème full-stack complet, avec prise en charge native des frameworks full-stack populaires, y compris Next.js, Astro, Nuxt, React Router et SvelteKit. Dans la galerie de modèles d'EdgeOne Pages, les utilisateurs peuvent prévisualiser les modèles ou les déployer en un seul clic. Les développeurs peuvent également déployer leurs applications full-stack existantes sur EdgeOne Pages sans modifier les structures de projet.

Profondément intégré à l'écosystème de développement de l'IA, EdgeOne Pages offre une compatibilité complète avec l'IDE CodeBuddy, permettant aux développeurs de réaliser le développement de projets full-stack dans CodeBuddy et de les déployer en un seul clic pour lancer des projets Web avec une accélération mondiale. Grâce au protocole MCP (Model Context Protocol), EdgeOne Pages se connecte de façon transparente aux IDE d'IA populaires tels que Cursor et VS Code, améliorant ainsi l'efficacité du développement. La mise à jour simultanée d'EdgeOne CLI offre une expérience de développement et de déploiement plus fluide aux utilisateurs ayant différents flux de travail.

Grâce à des produits tels que CodeBuddy et EdgeOne Pages, Tencent Cloud continue d'équiper les développeurs dans le monde entier. À l'avenir, EdgeOne Pages continuera d'innover et d'évoluer, créant une nouvelle génération d'outils de développement plus intelligents, plus fiables et plus performants.

Apprenez-en davantage et inscrivez-vous à un essai gratuit pour commencer : Une meilleure façon de créer une plateforme Web full-stack - EdgeOne Pages

À propos de Tencent Cloud :

Tencent Cloud, l'une des plus grandes entreprises de cloud au monde, s'engage à créer des solutions innovantes pour résoudre des problèmes concrets et accompagner la transformation numérique des industries intelligentes. Grâce à son infrastructure mondiale étendue, Tencent Cloud fournit aux entreprises du monde entier des produits et services infonuagiques stables et sécurisés, à la pointe du secteur, tirant parti d'avancées technologiques telles que l'informatique en nuage, l'analyse des mégadonnées, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et la sécurité des réseaux. C'est notre mission constante de répondre aux besoins de l'ensemble des secteurs industriels, y compris les domaines du jeu, des médias et du divertissement, de la finance, de la santé, de l'immobilier, du commerce de détail, des voyages et des transports.

