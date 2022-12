Templestay rassemble des gens de toutes les origines ethniques par-delà les frontières

Environ six millions de personnes ont participé au programme Templestay au cours des deux dernières décennies. De ce nombre, plus de 650 000 (11 %) étaient des ressortissants étrangers d'origines ethniques différentes.

SÉOUL, Corée du Sud, 1er décembre 2022 /CNW/ - L'année 2022 a marqué le 20e anniversaire du programme Templestay lancé en 2002 qui avait pour but d'offrir aux visiteurs internationaux l'occasion de découvrir la culture traditionnelle coréenne pendant la Coupe du monde 2002 en Corée et au Japon. Environ six millions de personnes ont participé au programme au cours des deux dernières décennies, et plus de 650 000 participants (11 %) étaient des ressortissants étrangers. Encore plus remarquable que le nombre de visiteurs, c'est le fait que les visiteurs étrangers venaient de divers pays et avaient des origines ethniques différentes. Les visiteurs venaient de 205 nations différentes, soit plus que le nombre d'États membres de l'ONU. Ils ont également affiché un niveau de satisfaction élevé, soit 6,33 sur 7. Cela prouve que Templestay est une expérience culturelle que tout le monde peut vivre confortablement en toutes circonstances.

Les visiteurs de différentes nationalités et ethnies trouvent le programme satisfaisant et agréable parce qu'ils peuvent découvrir le quotidien de praticiens bouddhistes dans des temples traditionnels qui recèlent 1 700 ans d'histoire du bouddhisme, une expérience qu'on ne peut vivre nulle part ailleurs. Les participants au programme se donnent du temps pour réfléchir pleinement et prendre une pause de la fatigue et du stress de la vie quotidienne en faisant l'expérience de programmes comme « Chamseon » (méditation de Seon), « 108 bae » (108 prostrations) et une conversation avec un moine autour d'un verre de thé dans un décor paisible en nature. Seul le programme coréen Templestay permet de s'allouer du temps ainsi.

Le moment de guérison, qui découle du fait d'avoir du temps pour soi-même, a joué un rôle important dans le réconfort des personnes fatiguées par la longue pandémie. Un participant au programme a témoigné qu'environ 127 000 personnes ont participé au programme Templestay préparé pour le personnel médical affecté à la lutte contre la COVID-19, les propriétaires de petites entreprises et les artistes touchés par la pandémie depuis 2020. En 2022, pour marquer son 20e anniversaire, Templestay est allé encore plus loin et a lancé un programme spécial avec le mot-clé « partage » pour les personnes qui se retrouvent facilement marginalisées par la société, comme les personnes âgées, les familles multiculturelles et les groupes vulnérables. « Nous nous sentons encouragés à gérer la douleur et à aller de l'avant après avoir passé du temps dans des temples en montagne pour faire notre introspection et nous libérer l'esprit », a déclaré un participant à Templestay.

Jusqu'à maintenant, Templestay a vu de nombreux visiteurs de divers pays se joindre au programme et être touchés et guéris, ce qui montre qu'il a une valeur aux yeux des gens qui peut être ressentie au-delà des frontières linguistiques. Les attentes en matière de voyages à l'étranger augmentent en cette période post-COVID-19, et le programme coréen Templestay offre la possibilité de prendre du temps pour soi et une excellente expérience de guérison pour l'esprit déprimé en proie au « blues de la COVID-19 ». Pour de plus amples renseignements et pour réserver une place pour le programme Templestay, visitez le site Web officiel en anglais de ce dernier (eng.templestay.com).

