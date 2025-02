Tempêtes de neige : Reprise de l'opération de chargement complet dès aujourd'hui

MONTRÉAL, le 17 févr. 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal relance l'opération de chargement de la neige dès aujourd'hui, le 17 février 2025, dans tous les arrondissements. L'opération est déjà commencée dans certains secteurs de la métropole.

Montréal tient à préciser que cette opération sera plus longue qu'à l'habitude en raison des précipitations historiques de 74 centimètres de neige reçus depuis jeudi dernier. Près de 3000 personnes et 2500 véhicules de déneigement prendront part à cette opération pour dégager les quelques 11 000 kilomètres que compte le réseau municipal.

Les citoyennes et citoyens sont invités à surveiller les informations et à poser des gestes simples qui permettent d'accélérer les opérations, à commencer par le respect des interdictions de stationnement puisque le remorquage ralentit grandement le travail des équipes.

Autres consignes pour accélérer les opérations de déneigement

Les collectes de matières résiduelles sont annulées pour la semaine. Dégagez les trottoirs des encombrants et laissez les sacs à ordures et les bacs sur votre terrain;

Notons que près de 8000 places de stationnement sont disponibles de nuit, entre 21h et 7h;

La Ville de Montréal invite les gens à consulter la section Déneigement du site Internet montreal.ca. Les ressources disponibles inclues :

Carte pour trouver du stationnement gratuit ;

Application info neige Montréal pour suivre l'état d'avancement des opérations de déneigement ;

Système INFO-Remorquage qui permet de retrouver un véhicule remorqué ;

Abonnez-vous aux Avis-Alertes pour être informé des opérations de déneigement.

Déplacements à éviter le lundi 17 février

La Ville de Montréal rappelle qu'elle invite la population à éviter, au moins jusqu'à lundi soir, les déplacements non essentiels en restant autant que possible à la maison.

Les citoyennes et citoyens demeureront ainsi en sécurité tout en facilitant le travail des équipes qui sont sur le terrain. Les Montréalaises et Montréalais sont également invités à stationner leur véhicule de la meilleure façon possible et de libérer les trottoirs de tout obstacle afin de permettre l'accès aux véhicules d'urgence et aux équipements.

Les modes de déplacement actifs et collectifs seront à privilégier au cours des prochains jours.

Prudence lors des déplacements

Établissez un contact visuel avec le conducteur pour vous assurer qu'il ait connaissance de votre présence. Gardez en tête que les véhicules de déneigement doivent souvent avancer et reculer pour effectuer leur travail ;

N'oubliez pas que les véhicules de déneigement ont de grands angles morts.

SOURCE Ville de Montréal - Direction des affaires publiques et du protocole

Source et renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]