Tempête printanière du 8 avril 2019 - Une aide financière gouvernementale pour sept municipalités et leurs citoyens

QUÉBEC, le 3 juillet 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce que les sinistrés des municipalités de Blainville, de Boisbriand, de Laval, de Repentigny, de Rosemère, de Terrebonne et de Wickham sont admissibles au Programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents en raison d'une tempête printanière survenue le 8 avril 2019. Le verglas avait occasionné de nombreux bris de branches et d'arbres et causé notamment des pannes d'électricité majeures pendant plusieurs jours.

Citation :

« La sécurité des Québécois est une priorité pour notre gouvernement. Il est important que toutes les municipalités du Québec ainsi que leurs citoyens se sentent soutenus, quelle que soit la situation à laquelle ils doivent faire face. Je suis fière d'annoncer une aide financière pour les sinistrés de ces municipalités. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Le Programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents vise à soutenir les municipalités, les citoyens et les entreprises qui ont été victimes d'un sinistre, ainsi que les organismes ayant fourni aide et assistance lors d'un sinistre.

Ce programme constitue une aide de dernier recours, notamment pour réparer certains dommages aux résidences principales, aux entreprises et aux infrastructures municipales essentielles.

Il peut également servir à indemniser les municipalités pour les dépenses additionnelles aux dépenses courantes occasionnées par la mise en place de mesures préventives temporaires, d'intervention ou de rétablissement.

Lien connexe :

Programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/securitepublique

twitter.com/secpubliqueqc

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source : Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 418 643-2112; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274