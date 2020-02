Tempête hivernale - Fermetures de route possibles sur le territoire de la Chaudière-Appalaches

LÉVIS, QC, le 6 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports tient à aviser les usagers de la route que la tempête hivernale qui frappe le Québec apportera dans son sillage d'importantes précipitations de neige et des vents soutenus. Si ces conditions météo annoncées se concrétisent, des fermetures de routes sont à prévoir dans la région de la Chaudière-Appalaches, notamment l'autoroute 20 et la route 132 entre Lévis et Montmagny, et ce, dès demain matin.

Le Ministère est à pied d'œuvre et demeurera en veille tant et aussi longtemps que la situation l'exigera, afin d'intervenir adéquatement en fonction des conditions qui prévalent. La quantité de neige à venir, sa volatilité ainsi que les rafales de vents prévus sont des indicateurs très clairs que les fermetures complètes de ces deux tronçons risquent d'être requises pour une durée indéterminée.

Le public est invité à s'informer des conditions routières et des fermetures de routes sur les différentes plates-formes du Québec 511 (Web, application mobile et téléphone) et planifier leurs déplacements en conséquence. Ils peuvent également signaler au Ministère toute situation dangereuse ou inhabituelle en composant le 511.

Il est fortement recommandé de faire preuve d'une grande prudence et d'adapter sa conduite en fonction des conditions routières hivernales.

Faits saillants

Le Ministère dans la région de la Chaudière-Appalaches :

Responsable de l'entretien de plus de 3 000 kilomètres de routes;

Plus de 160 camions affectés à l'entretien hivernal;

Utilisation de plus de 100 000 tonnes de sel et 110 000 tonnes d'abrasifs afin d'assurer des déplacements sécuritaires.

