Tempête Debby - Les équipes de la Ville se mobilisent pour soutenir la population et accélérer le nettoyage

LAVAL, QC, le 15 août 2024 /CNW/ - Les équipes de la Ville se mobilisent pour accélérer l'opération de nettoyage qui s'est amorcée lundi. Face à l'ampleur des dégâts observés sur le terrain à l'échelle de tout le territoire, la collecte spéciale effectuée par le biais de fournisseurs externes sera maintenant soutenue par une importante force de frappe issue des services municipaux. Un maximum d'employés et de véhicules spécialisés de la Ville seront déployés à compter de cet après-midi dans l'ensemble des secteurs. De nouvelles mesures touchant l'émission de permis pour les travaux de remises en état et l'installation d'abris d'auto temporaire sont aussi instaurées.

Avec les renforts prévus dès cet après-midi et la mobilisation des équipes, la Ville déploiera une force de frappe formée de près de 200 membres du personnel des services municipaux des Travaux publics et du Service de l'environnement. De plus, près de 60 véhicules additionnels sillonneront les rues, dont une trentaine de camions-bennes et des chargeurs sur roues. Ces renforts s'ajoutent à la trentaine de camions déjà utilisés par les fournisseurs externes de la Ville pour la collecte spéciale.

Afin d'optimiser les opérations, les dépôts à neige municipaux seront maintenant utilisés comme lieu de transbordement. La collecte continuera de s'effectuer par secteurs, rue par rue. Les efforts seront maintenus tant que la Ville n'aura pas été complètement nettoyée. La Ville invite la population affectée à s'assurer de bien identifier les débris à ramasser et de les séparer de leurs objets en train de sécher.

Rappelons qu'en raison de cette situation exceptionnelle, la Ville a augmenté le volume de déchets autorisé et ajouté du personnel pour faciliter l'accès, la circulation et la fluidité sur les sites des écocentres. Pour les personnes qui sont en mesure de s'y rendre, il s'agit d'une bonne option pour se débarrasser rapidement des débris.

Les abris d'auto hivernaux installés de façon temporaire pour abriter les meubles et objets sont exceptionnellement tolérés, dans la mesure où ils sont utilisés à cette fin. Précisons aussi que pour les propriétés résidentielles, aucun permis n'est requis pour la remise en état d'un sous-sol. Pour les bâtiments autres que résidentiels, un permis n'est pas requis pour les travaux normaux d'entretien et de remise en état. Les demandes plus complexes nécessitant l'obtention d'un permis seront analysées et traitées en priorité par les équipes du Service de l'urbanisme.

« Notre ville a été éprouvée par un événement climatique d'une ampleur historique et je suis de tout cœur avec la population affectée. Nos équipes sont à pied d'œuvre depuis le début de la crise et elles continueront de l'être tant que la situation ne sera pas rétablie. Nos citoyennes et nos citoyens peuvent compter sur notre soutien - nous faisons tout en notre possible pour les aider en ces moments difficiles. »

- Stéphane Boyer, Maire de Laval

