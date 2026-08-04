TelyRx lance une nouvelle marque et une expérience numérique basée sur les commentaires des patients

La nouvelle plateforme de la marque reflète la demande des patients pour des soins de santé quotidiens plus simples d'accès, tout en élargissant son offre à plus de 500 médicaments.

CLEARWATER, Floride, le 4 août 2026 /CNW/ -- TelyRx Holdings Inc. (TSX : TELY) (OTCQX : TELYF), une plateforme technologique de soins de santé et de pharmacie numérique, annonce aujourd'hui le lancement de sa nouvelle plateforme de marque et de son expérience numérique, conçue en fonction des besoins des patients modernes. Fondé sur les renseignements recueillis auprès des patients au cours des deux dernières années, le lancement représente un investissement important dans la création d'une marque de soins de santé axée sur la facilité d'accès aux médicaments courants. Les patients peuvent visiter le nouveau site web TelyRx.com dès aujourd'hui pour commander de nombreux médicaments courants, sans les salles d'attente, les lignes de pharmacie et la confusion en matière d'assurance souvent associée aux soins de santé traditionnels.

La nouvelle expérience numérique permet aux patients de trouver plus facilement les traitements dont ils ont besoin grâce à une meilleure découverte des traitements, à une tarification transparente, à un suivi des livraisons et à un accès plus rapide aux médicaments d'ordonnance quotidiens avec moins de complexité. Dans le cadre de son lancement, TelyRx offre maintenant plus de 500 médicaments, contre environ 400 en début d'année, ce qui élargit l'accès aux ordonnances pour répondre à un large éventail de besoins en soins de santé. Les patients peuvent consulter leurs médicaments en ligne, faire examiner leur demande par un fournisseur de soins de santé autorisé et recevoir les ordonnances admissibles directement à leur domicile. Il en résulte un moyen plus simple et plus transparent d'accéder aux soins de santé courants sans les nombreux retards et frustrations associés aux modèles de soins traditionnels.

« Depuis deux ans, nous sommes à l'écoute des patients et investissons dans la création d'une expérience de soins de santé véritablement en phase avec leurs besoins », déclare Vanessa Slowey, présidente et chef de la direction de TelyRx. « Ce lancement est bien plus qu'une nouvelle présentation. Axée sur nos patients, nous avons créé une marque de soins de santé de classe mondiale conçue pour faciliter l'accès aux soins de santé quotidiens tout en étant aux côtés des noms les plus reconnus de l'industrie. »

TelyRx a rempli plus d'un million d'ordonnances à l'échelle nationale et continue de renforcer la fidélité des patients, comme en témoignent plus de 3 600 évaluations cinq étoiles de Trustpilot et une base croissante de clients fidèles qui comptent sur la plateforme.

« Notre plus grande validation est la confiance que les patients nous accordent », ajoute Slowey. « La dynamique générée par nos nouveaux clients et nos clients réguliers nous indique que nous ne nous contentons pas de suivre le rythme, mais que nous contribuons à refaçonner l'avenir du secteur. Nous bouleversons les attentes en matière de soins de santé courants. »

Des soins de santé du quotidien, enfin simples à obtenir. Parcourez plus de 500 médicaments et commandez en quelques minutes sur TelyRx.com.

À propos de TelyRx

TelyRx est une plateforme numérique intégrée de soins de santé qui facilite l'accès aux médicaments d'ordonnance au quotidien. Les patients communiquent avec des fournisseurs de soins de santé indépendants autorisés par l'État qui évaluent leurs besoins et prescrivent un traitement au besoin. Les ordonnances sont remplies par les pharmacies autorisées de TelyRx et livrées directement chez les patients. Offrant des services aux patients de 48 États et de tous les territoires américains, TelyRx donne accès à plus de 500 médicaments courants approuvés par la FDA pour plus de 60 problèmes de santé courants grâce à une expérience pratique et transparente.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse comprend certains énoncés qui peuvent être considérés comme des déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant les besoins et les demandes des patients, la possibilité pour la nouvelle plateforme d'offrir aux patients un accès plus facile et plus rapide, la transparence, le suivi des livraisons et la réduction de la complexité, la croissance de notre clientèle de retour et l'avenir de la catégorie. Les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, les problèmes technologiques, les retards, les problèmes de mise en œuvre et les risques décrits à la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion de la société daté du 12 mai 2026, déposé sur SEDAR+. Bien que la société estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date des présentes. Sauf si la loi applicable l'exige, la société n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives.

SOURCE TelyRx

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