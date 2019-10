Telemedic fait le don de son logiciel SOFI à la Maison de soins palliatifs et centre de jour St-Raphaël

MONTRÉAL, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Telemedic est fière d'annoncer le don de son logiciel de gestion des soins et de la santé SOFI à la Maison de soins palliatifs et centre de jour St-Raphaël (« Maison St-Raphaël ») qui ouvrira ses portes prochainement. Son centre de jour sera le premier en ce genre sur l'île de Montréal.

La Maison St-Raphaël adopte une approche de soins palliatifs globale tout en répondant aux besoins informationnels et émotifs des proches. Cette approche est fondée sur la création d'un cercle de soins, lesquels sont prodigués par une équipe interdisciplinaire. « La synergie de l'équipe soignante est cruciale dans la prise en charge des patients et des proches ainsi que pour leur bien-être. C'est pourquoi nous souhaitions doter l'établissement d'une plateforme informatisée afin d'optimiser nos interventions auprès de notre clientèle », explique Mme Rosemary O'Grady, directrice générale de la Maison St-Raphaël.

Le logiciel de gestion des soins et d'informatisation des dossiers patients SOFI était tout à fait désigné pour les besoins de la Maison St-Raphaël. Cette plateforme novatrice est un incontournable quand il s'agit de simplifier le travail quotidien du personnel soignant. SOFI contribue non seulement à la qualité des services et des soins rendus ainsi qu'à l'optimisation des processus, mais il favorise surtout l'interdisciplinarité et l'échange d'information. En effet, il permet à tous les intervenants d'avoir accès en tout temps à l'information pertinente, dans le respect des cadres déontologiques. « Nous sommes heureux de contribuer à la mission de la Maison Saint-Raphaël et de soutenir la cause des soins palliatifs en leur offrant notre logiciel SOFI. Cela me touche particulièrement, car, comme une grande majorité de la population, j'ai perdu des proches qui m'étaient très chers », souligne M. Robert Coutu, directeur développement stratégique des affaires pour Telemedic.

L'utilisation de SOFI permettra au personnel soignant d'être plus efficace, d'accorder davantage de temps aux patients et leurs proches et ainsi leur offrir l'accompagnement nécessaire pour une fin de vie empreinte de compassion, de respect et d'humanité.

À propos de SOFI

SOFI est un logiciel de Telemedic facilitant la gestion des soins dans les résidences pour aînés, les ressources intermédiaires et les CHSLD privés et publics. Solution novatrice, elle aide les gestionnaires en santé à assurer une meilleure efficacité opérationnelle, facilite le travail des intervenants en soins grâce à un meilleur suivi et une traçabilité de leurs interventions accessible en tout temps, et permet d'offrir aux résidents un milieu de vie et des services de qualité optimale. Pour plus de renseignements, visitez www.telemedic.ca

À propos de la Maison St-Raphaël

La Maison de soins palliatifs et centre de jour St-Raphaël est un organisme de bienfaisance communautaire à double vocation : une maison de soins palliatifs de 12 lits et le premier centre de jour palliatif sur l'île de Montréal. L'organisme offre gratuitement des soins palliatifs de grande qualité dans l'un des secteurs les plus populeux de Montréal, à des personnes vivant avec une maladie incurable. Il accueille, dans le respect et la compassion, des personnes de toutes provenances. Pour plus de renseignements, visitez www.maisonstraphael.org

SOURCE Telemedic

Renseignements: Robert Coutu, Directeur, développement stratégique des affaires, Telemedic, (866) 550-1414 poste 1011 / rcoutu@telemedic.ca; Kim Cavener, Directrice du développement, Maison St-Raphaël, 514 887-0113 / kimcavener@maisonstraphael.org

