Telemedic conclut une entente avec une ressource intermédiaire en santé mentale située à Montréal : Pavillon Audrey

MONTRÉAL, le 20 juin 2019 /CNW Telbec/ - Monsieur Robert Coutu, Directeur développement stratégique des affaires chez Telemedic, est heureux d'annoncer la conclusion d'une entente avec Pavillon Audrey une ressource intermédiaire (RI) située à Montréal.

Le propriétaire, monsieur Stéphane St-Pierre, souhaitait utiliser un logiciel de gestion des soins pour les besoins de son établissement. La diminution de la paperasse, la réduction des risques d'erreurs avec les directives infirmières parfois illisibles ont été des facteurs déterminants dans la décision de monsieur St-Pierre de souscrire à SOFI.

« Nous sommes heureux qu'une autre ressource intermédiaire utilise notre logiciel de gestion des soins, SOFI. Monsieur St-Pierre a été convaincu de la puissance de SOFI grâce à un collègue qui utilise SOFI depuis quelques mois déjà. Celui-ci lui a démontré la manière dont elle permettrait d'améliorer ses opérations, » se réjouit monsieur Coutu.

SOFI, une solution de Telemedic

Si SOFI existe, c'est grâce à la vision de Telemedic, qui a su identifier un besoin réel dans les établissements spécialisés en soins de santé à nos aînés, et mettre son expertise à profit afin de créer une solution de gestion sur mesure pour eux.

SOFI, c'est un logiciel facilitant la gestion des soins dans les résidences pour aînés, les ressources intermédiaires et les CHSLD privés et publics. Solution novatrice, elle aide les gestionnaires en santé à assurer une meilleure efficacité opérationnelle, facilite le travail des intervenants en soins grâce à un meilleur suivi et une traçabilité de leurs interventions accessible en tout temps, et permet d'offrir aux résidents un milieu de vie et des services de qualité optimale.

En constante évolution afin de toujours mieux répondre aux demandes, besoins et exigence du milieu, SOFI est un membre de l'équipe dont on ne saurait se passer!

