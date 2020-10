Les participants au programme bénéficient d'un mentorat et d'une formation offerts par des experts reconnus dans de nombreux domaines de la production de films, comme la scénarisation, la réalisation, le montage et la postproduction. Ils auront également la possibilité de créer des courts métrages documentaires individuels portant sur l'intégration sociale des personnes issues des communautés noires au Canada.

Créé à Montréal en 2012, le programme Être Noir au Canada a présenté sa première cohorte en 2014. En 2019, le programme comprenait 15 cinéastes noirs, âgés de 18 à 30 ans, de Montréal, Toronto et Halifax. Ces cinéastes ont présenté leurs courts métrages documentaires en première mondiale lors des Festivals du Film Black de Montréal, Toronto et Halifax.

« L'initiative Être Noir.e au Canada coïncide avec une prise de conscience de l'importance capitale pour notre industrie d'offrir du soutien aux talents noirs, et ce partenariat intersectoriel regroupant des organisations des secteurs public et privé témoigne d'une action concertée pour que cela puisse se concrétiser » a déclaré Christa Dickenson, directrice générale, Téléfilm Canada. « Cette initiative offrira aux cinéastes noirs du Canada les outils et la visibilité nécessaires pour bâtir et faire progresser leurs carrières, aidant à éliminer les obstacles auxquels les créateurs noirs ont fait face de façon disproportionnée. Nous sommes reconnaissants envers la Fondation Fabienne Colas qui nous offre cette opportunité, et sommes impatients de poursuivre notre partenariat en appui aux créateurs et artistes noirs. »

« Les artistes noirs représentent le groupe le plus marginalisé et le plus mal desservi de la communauté artistique au pays. Nous sommes donc ravis de nous associer à Téléfilm Canada, aux côtés de Netflix, la Banque Nationale et le Fonds des Médias du Canada, pour développer le programme Être Noir.e au Canada de la Fondation Fabienne Colas d'un océan à l'autre. » - dit Fabienne Colas, présidente et chef de la direction de la Fondation Fabienne Colas. « Cela permettra d'amplifier les voix des cinéastes noir.e.s émergents dans tout le pays à un moment important de notre histoire. Ce partenariat marque une étape concrète vers une plus grande inclusion de la diversité dans l'industrie cinématographique canadienne. »

Les courts-métrages de 2019 de Toronto et Halifax seront diffusés sur les ondes de CBC et gem.cbc.ca le 7 novembre 2020. Ceux de Montréal ont été diffusés à Télé-Québec le 1er juillet dernier et sont actuellement disponibles sur telequebec.tv

À Propos de la Fondation Fabienne Colas

La Fondation Fabienne Colas, organisme artistique professionnel à but non lucratif, se voue à l'avancement de l'éducation et de la diversité à travers les arts ainsi qu'au soutien à la création, la production, la promotion et la diffusion du Cinéma, de l'Art et de la Culture tant sur le plan national qu'international. Pour remplir sa mission, la Fondation a mis sur pied 9 festivals ici et ailleurs ainsi que des programmes, bourses et prix d'excellence visant à briser les barrières, à célébrer la diversité, à favoriser la solidarité, la compréhension et l'inclusion. Depuis sa création en 2005, ses initiatives / festivals ont présenté et soutenu plus de 3 000 artistes et attiré plus de 2 millions de festivaliers d'origines diverses au Canada, aux États-Unis, Haïti et Brésil. Elle présente particulièrement les cultures noires à Montréal, Toronto, Halifax, Ville de New York et Salvador (Bahia, Brésil) ; et la culture québécoise à Port-au-Prince. www.fondationfabiennecolas.org . Pour plus de détails sur Être Noir.e au Canada, veuillez visiter beingblackincanada.com, et suivez-nous sur Twitter à twitter.com/BBIC_ENAC, Facebook à facebook.com/BBIC.ENAC, et Instagram à instagram.com/bbic_enac.

À propos de Téléfilm Canada

Téléfilm est vouée à la réussite de l'industrie audiovisuelle canadienne sur les plans culturel, commercial et industriel. Par l'entremise de différents programmes de financement et de promotion, Téléfilm appuie des entreprises dynamiques et des créateurs de talent ici et à l'international. De plus, elle formule des recommandations auprès du ministère du Patrimoine canadien concernant la certification de productions audiovisuelles régies par des traités, et elle administre les programmes du Fonds des médias du Canada. Lancé en 2012, le Fonds des talents accepte des dons privés qui servent principalement à soutenir les talents émergents. Visitez telefilm.ca et suivez-nous sur Twitter à twitter.com/telefilm_canada et Facebook à facebook.com/telefilmcanada.

