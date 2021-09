TORONTO, le 28 sept. 2021 /CNW/ - Teladoc Health (NYSE : TDOC), le chef de file mondial des solutions virtuelles de santé globale, a été choisie comme fournisseur préqualifié par Inforoute Santé du Canada (Inforoute) pour fournir des solutions de télésurveillance des patients dans les provinces et territoires qui offrent des services à près de 60 % de la population canadienne. Plus tôt cette année, Teladoc Health a également été sélectionnée comme fournisseur de téléconsultation pour améliorer l'accès aux soins au Canada.

« Nous sommes heureux et heureuses d'avoir été choisis par Inforoute pour offrir des solutions de télésurveillance aux patients. Nous espérons aider un plus grand nombre de Canadiens et Canadiennes à vivre le plus en santé possible », déclare la Dre Joby McKenzie, directrice générale de Teladoc Health au Canada. « Nous pouvons ainsi aider les patients à l'endroit où ils sont le mieux, leur domicile, grâce à une prise en charge en tout temps des problèmes de santé chroniques et aigus, ce qui leur offre des moyens plus efficaces de gérer leur santé. »

« Nos solutions s'appliquent à chaque moment du parcours en santé d'une personne. Nous offrons une expérience personnalisée en matière de soins de santé grâce à une combinaison unique de notre technologie exclusive et sécurisée, de nos données, de nos appareils et de nos experts médicaux en soins primaires, en santé mentale, en soins spécialisés et en maladies chroniques afin d'améliorer l'accès et les résultats », ajoute-t-elle.

La pandémie a accéléré l'adoption des solutions virtuelles de soins de santé. En 2020, Teladoc Health a réalisé plus de 10 millions de téléconsultations et a permis aux systèmes de santé d'effectuer 4 millions de consultations de plus à l'échelle mondiale. Selon un sondage récent mené par Inforoute Santé du Canada et l'Association médicale canadienne, 93 % des médecins canadiens utilisent les soins virtuels, et 64 % d'entre eux prévoient maintenir ou augmenter leur niveau d'utilisation après la pandémie. À l'heure actuelle, Teladoc Health compte 750 000 patients dans le monde qui sont inscrits à des programmes de soins dispensés aux malades chroniques grâce à la télésurveillance et offre des services dans plus de 600 hôpitaux et systèmes de santé à l'échelle mondiale, notamment au Canada.

« La télésurveillance des patients est essentielle à la pérennité de notre système de santé. Nous manquons cruellement de personnel en santé, et ces solutions virtuelles augmenteront la capacité dans nos hôpitaux et nos cliniques en aidant les gens à retourner plus rapidement chez eux et à les y maintenir en santé plus longtemps », conclut la Dre McKenzie.

