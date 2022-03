Tel-jeunes présente DANS LA BULLE : un balado par et pour les jeunes

MONTRÉAL, le 3 mars 2022 /CNW Telbec/ - Dans le but de se rapprocher davantage des jeunes et en continuité avec le lancement de ses nouveaux services, Tel-jeunes ajoute une corde à son arc en créant son propre balado intitulé Dans la bulle. Coanimé par les membres du comité jeunesse de Tel-jeunes et leur parrain, David Beaucage, Dans la bulle invite des vedettes reconnues par le public d'ados québécois à discuter de leurs années au secondaire. Une multitude de thèmes sont abordés de façon divertissante, sans tabou, présentant un intéressant portrait des jeunes d'hier et d'aujourd'hui.