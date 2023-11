Le fournisseur de services Internet dit que la décision provisoire de l'organisme de réglementation sur les services d'accès à Internet est viciée par les tarifs de gros élevés et les restrictions régionales imposées à l'Ontario et au Québec

CHATHAM, ON, le 7 nov. 2023 /CNW/ - La décision rendue hier par le CRTC obligera Bell et Telus à vendre l'accès de gros à leurs réseaux de fibre en Ontario et au Québec à de plus petits concurrents (comme Solutions TekSavvy/TekSavvy Solutions Inc.) dans un délai de six mois.

Même si TekSavvy accueille favorablement la perspective d'offrir enfin aux consommateurs des choix concurrentiels pour les services d'accès à Internet à fibre optique, l'entreprise affiche de sérieuses réserves quant à la décision de l'organisme de réglementation à ce stade-ci.

TekSavvy headquarters. Chatham, ON. March 4, 2022. Nick Kozak Photo. (Groupe CNW/TekSavvy Solutions Inc.)

Les tarifs de gros que Bell et Telus factureront à des concurrents plus petits pour l'accès au réseau se trouvent au cœur de la décision du CRTC. Le CRTC a fixé ces tarifs de gros à un prix plus élevé que bon nombre des prix de détail que Bell et Telus exigent de leurs propres clients. Le tarif de gros n'est qu'un des nombreux facteurs de coût qui déterminent la tarification des concurrents. À eux seuls, ces tarifs de gros nuiront à la concurrence et empêcheront les consommateurs de jouir d'un allégement tarifaire pour les services de télécommunications essentiels.

Deuxièmement, la décision provisoire du CRTC se limite actuellement à l'Ontario et au Québec. De l'avis de TekSavvy, il n'y a aucune raison impérieuse de priver les consommateurs d'autres régions du pays des avantages de la concurrence pour les services essentiels, y compris sur le territoire de Telus dans les provinces de l'Ouest et dans les territoires de Bell au Manitoba et dans le Canada atlantique.

« Les grandes entreprises de télécommunications vendent déjà des services d'accès à Internet à fibre optique en deçà des nouveaux tarifs de gros du CRTC. Par conséquent, ces tarifs rendent la concurrence pratiquement impossible, a déclaré Andy Kaplan-Myrth, vice-président, Affaires réglementaires et distributeurs de TekSavvy. Dans l'état actuel des choses, les consommateurs ne profiteront pas d'un véritable allégement des prix, malgré le monopole des grandes entreprises de télécommunications depuis une décennie et la crise actuelle du coût de la vie au Canada. »

« Les consommateurs d'autres régions ne méritent pas moins un allégement des prix et des choix concurrentiels que les consommateurs de l'Ontario et du Québec, a déclaré Peter Nowak, vice-président, Perspectives et Engagement de TekSavvy. Nous espérons que le CRTC agira rapidement pour rectifier les tarifs et étendre cette décision provisoire à toutes les régions. »

TekSavvy a également confirmé que l'entreprise n'est pas en vente à l'heure actuelle et qu'elle demeure le plus important fournisseur de services de télécommunications indépendant au Canada. Elle se réjouit à l'idée de travailler avec le CRTC pour améliorer sa décision provisoire et les tarifs afin d'offrir enfin un allégement de prix aux Canadiens en 2024.

À propos de TekSavvy

Établie à Chatham, en Ontario, TekSavvy est la plus grande entreprise de services de télécommunication indépendante au Canada. L'entreprise offre fièrement des services primés et lutte pour les droits des consommateurs depuis plus de 20 ans. TekSavvy est déterminée à offrir un choix concurrentiel de qualité et à combler le fossé numérique au Canada.

