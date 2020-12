TekSavvy annonce le lancement de ses offres de Wi-Fi et de sécurité gérées

Ses partenaires peuvent tirer parti des connaissances et de l'expérience du centre d'assistance technique de TekSavvy pour déployer des solutions d'accès et de sécurité avancées sans tracas.

CHATHAM, ON, le 1er déc. 2020 /CNW/ - TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy), le plus important fournisseur indépendant de services Internet (« FSI ») au Canada, annonce aujourd'hui la disponibilité à grande échelle de ses solutions de Wi-Fi et de sécurité gérées. En combinant des dispositifs de sécurité robustes et les capacités de surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de son centre d'assistance technique (CAT), TekSavvy élimine les tracas liés au déploiement de solutions de connectivité Internet et de sécurité essentielles.

Le Wi-Fi géré offre un accès Wi-Fi sûr et sécurisé qui peut être déployé sur un campus, dans un bureau, un café ou un gîte touristique. Les techniciens de TekSavvy installent du matériel de qualité commerciale adapté au client et à l'environnement. Les réseaux Wi-Fi font l'objet d'une surveillance continue, tandis que les mises à jour en matière de sécurité sont gérées de façon sûre par le centre d'assistance technique de TekSavvy, ouvert en tout temps. L'accès à Internet peut être contrôlé en fonction du site, du protocole ou de la catégorie de contenu. Les parties concernées peuvent dormir tranquilles sachant que l'équipe du CAT sera avertie des menaces en ligne ou des problèmes de système chaque fois qu'ils se produiront.

« Les entreprises agiles ne font pas de gaspillage! Elles innovent et survivent en maintenant une structure légère et en amenant des services partenaires », a déclaré Jean Lamoureux, vice-président, Marchés des affaires et de gros chez TekSavvy. « Les services gérés permettent à l'entreprise de se concentrer sur ce qui fait d'elle un leader, ce qui la rend unique. »

Les services de sécurité gérés de TekSavvy protègent les réseaux à leur périphérie, en recherchant continuellement leurs points faibles et les tentatives d'intrusion. L'analyse du trafic en temps réel permet de détecter les logiciels malveillants et d'autres menaces en informant les techniciens du CAT de TekSavvy qu'ils doivent catégoriser et corriger les faiblesses. Le réseau privé virtuel (RPV) reliant les employés à leur bureau, ou les succursales entre elles, sécurise et protège les données contre les attaques venant de l'extérieur de votre entreprise. Le filtrage intégré fondé sur l'identité offre la souplesse nécessaire pour gérer l'accès de ceux qui en ont besoin et limite l'accès au besoin.

« Les clients viennent chez TekSavvy après avoir exprimé le besoin d'un véritable partenariat pour prioriser leur infrastructure essentielle, en particulier au sujet de technologies numériques qui sont sécuritaires, fiables et faciles à déployer », a déclaré Raj Thaker, vice-président, Affaires. « Donner à nos clients accès à des solutions qui améliorent la qualité de leur travail et l'expérience de leur client final, c'est ce que nous faisons le mieux. »

TekSavvy fournit la technologie nécessaire pour la sécurité gérée et le Wi-Fi géré afin de permettre à nos partenaires de se concentrer sur leur entreprise et leurs clients.

À propos de TekSavvy

TekSavvy est fière d'offrir des services de télécommunication fiables aux Canadiens depuis plus de 20 ans. L'entreprise a reçu de nombreux prix pour la qualité de son service et pour son engagement à défendre les droits à l'accès à Internet des consommateurs. Possédant des bureaux à Chatham, en Ontario, et à Gatineau, au Québec, TekSavvy est la plus grande entreprise de services de télécommunication indépendante au Canada, avec plus de 300 000 clients d'un océan à l'autre.

